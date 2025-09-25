Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ЦПК: СБУ лжет о причине обысков у экс-детективов НАБУ, это мелочная месть президента

Ирина Балачук, Валентина РоманенкоЧетверг, 25 сентября 2025, 14:05
ЦПК: СБУ лжет о причине обысков у экс-детективов НАБУ, это мелочная месть президента
Фото иллюстративное с сайта СБУ

Центр противодействия коррупции заявляет, что Служба безопасности Украины солгала в своем официальном заявлении об обысках у бывших детективов НАБУ, которые сейчас являются сотрудниками внутренней безопасности "Укрзализныци", и подчеркивает, что такие действия являются кампанией против антикоррупционных органов. СБУ назвала эти обвинения манипуляцией. 

Источник: ЦПК, который публикует судебное решение о проведении обысков

Дословно ЦПК: "Эти обыски являются частью кампании (президента Владимира – ред.) Зеленского по дискредитации НАБУ и ЦПК. Среди экс-детективов, у которых провели обыски, есть родной брат Елены Щербан – члена правления ЦПК и адвоката Руслана Магамедрасулова – Тарас Ликунов.

Реклама:

Именно он вел дело по Артему Шило (экс-советник Офиса президента и бывший глава Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ – ред.); в Бюро. СБУ солгала в своей официальной коммуникации относительно обысков".

Детали: Щербан напомнила, что в официальном сообщении СБУ отмечает, что обыски проводились "в рамках уголовного производства по факту злоупотреблений в сфере грузовых перевозок на Укрзализныце".

"Но это полная ложь. В постановлении об обыске в доме моего брата нет ни слова о "злоупотреблениях на УЗ". Там черным по белому указано – что обыск состоялся в рамках уголовного производства по подозрению нардепа Христенко. Каким образом мой брат с этим связан – непонятно. Следователь объяснить это на обыске тоже не смог", – сказала адвокат.

РЕКЛАМА:

ЦПК также опубликовал полный текст постановления об обыске в арендованной квартире, где проживает Ликунов.

В документе указано, что ходатайство о проведении обыска согласовывал лично генпрокурор Руслан Кравченко.  

 
Фото ЦПК

Исполнительный директор ЦПК Дарья Каленюк считает такие действия СБУ выполнением "мелких местей президента".

"Цель Зеленского и СБУ прямо сейчас – дискредитировать всю антикоррупционную систему и отомстить конкретным людям за подозрение СБУшнику Артему Шилу, которого подозревают в хищениях на Укрзализныце, расследование состояния генерала СБУ Витюка и расследования в отношении приближенных к президенту лиц – Чернышова и Миндича. Это позор, что во время большой войны России против Украины СБУ вместо военных задач должна заниматься мелочными местями президента", – подытожила Каленюк.

"Украинская правда" обратилась по этому поводу за комментариями в СБУ.

Служба безопасности Украины сообщила УП, что считает заявление ЦПК манипулятивным и фактически отражающим позицию защиты, с учетом того, что действующий член правления "Центра противодействия коррупции" Елена Щербан является адвокатом должностного лица НАБУ Руслана Магамедрасулова, который является фигурантом уголовного производства СБУ.

Дословно СБУ: "Сотрудники СБУ, ГБР и ОГП проверяют информацию о преступных схемах в АО "Укрзализныця", полученную в ходе досудебного расследования уголовного производства, связанного с подозреваемым в государственной измене народным депутатом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко. Следственно-оперативные мероприятия проходят исключительно у должностных лиц АО "Укрзализныця" и частных предпринимателей, которые являются фигурантами соответствующего уголовного дела. Все мероприятия проходят с соблюдением законодательства Украины".

Узнать больше: "Как и кем реализовывалась спецоперация по уничтожению независимости НАБУ и САП?"

Предыстория: 

СБУНАБУобыскиЦПК
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Мерц: Германия "больше не живет в мире"
картаГенштаб показал маршрут венгерского дрона, который залетел в Украину
В Кремле заявили, что заявления Европы о сбивании самолетов РФ "опасны своими последствиями"
Беларусь хочет построить АЭС для поставки электричества на оккупированные РФ территории Украины
На Донетчине окупанты упекли 48 детей в психушки за "экстремизм"
видео, обновленоСын свидетеля по делу детектива НАБУ Магамедрасулова заявил об угрозах от СБУ, там отрицают
Все новости...
СБУ
В Одесской области СБУ разоблачила руководство "обновленной МСЭК" в схеме с фиктивными справками
СБУ отрицает давление на НАБУ: Обыски связаны со злоупотреблениями на "Укрзализныце"
В НАБУ заявили, что СБУ проводит следственные действия у бывших детективов бюро
Последние новости
04:12
Трамп просит Верховный суд США отменить гражданство по праву рождения – СМИ
03:30
Мерц: Германия "больше не живет в мире"
02:57
обновленоВ ряде областей объявлена воздушная тревога из-за атаки вражеских БпЛА
02:43
Российские БпЛА нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Винницкой области
02:05
Россия скрывает от Красного Креста больных и замученных украинских пленных – отчет ОБСЕ
01:16
Переутомление, стресс и не только: 12 причин, почему может дергаться глаз
01:06
Глава МИД Германии: Санкции против Ирана на уровне ООН будут возобновлены
00:50
Российские войска продвинулись возле пяти населенных пунктов в Донецкой области – DeepState
00:16
В Польше анонсировали законопроект против "бандеризма"
23:55
обновлено, видеоИз-за российского удара в Запорожье без света остались почти 9 тысяч абонентов
Все новости...
Реклама:
Реклама: