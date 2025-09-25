ЦПК: СБУ лжет о причине обысков у экс-детективов НАБУ, это мелочная месть президента

Центр противодействия коррупции заявляет, что Служба безопасности Украины солгала в своем официальном заявлении об обысках у бывших детективов НАБУ, которые сейчас являются сотрудниками внутренней безопасности "Укрзализныци", и подчеркивает, что такие действия являются кампанией против антикоррупционных органов. СБУ назвала эти обвинения манипуляцией.

Источник: ЦПК, который публикует судебное решение о проведении обысков

Дословно ЦПК: "Эти обыски являются частью кампании (президента Владимира – ред.) Зеленского по дискредитации НАБУ и ЦПК. Среди экс-детективов, у которых провели обыски, есть родной брат Елены Щербан – члена правления ЦПК и адвоката Руслана Магамедрасулова – Тарас Ликунов.

Реклама:

Именно он вел дело по Артему Шило (экс-советник Офиса президента и бывший глава Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ – ред.); в Бюро. СБУ солгала в своей официальной коммуникации относительно обысков".

Детали: Щербан напомнила, что в официальном сообщении СБУ отмечает, что обыски проводились "в рамках уголовного производства по факту злоупотреблений в сфере грузовых перевозок на Укрзализныце".

"Но это полная ложь. В постановлении об обыске в доме моего брата нет ни слова о "злоупотреблениях на УЗ". Там черным по белому указано – что обыск состоялся в рамках уголовного производства по подозрению нардепа Христенко. Каким образом мой брат с этим связан – непонятно. Следователь объяснить это на обыске тоже не смог", – сказала адвокат.

РЕКЛАМА:

ЦПК также опубликовал полный текст постановления об обыске в арендованной квартире, где проживает Ликунов.

В документе указано, что ходатайство о проведении обыска согласовывал лично генпрокурор Руслан Кравченко.

Фото ЦПК

Исполнительный директор ЦПК Дарья Каленюк считает такие действия СБУ выполнением "мелких местей президента".

"Цель Зеленского и СБУ прямо сейчас – дискредитировать всю антикоррупционную систему и отомстить конкретным людям за подозрение СБУшнику Артему Шилу, которого подозревают в хищениях на Укрзализныце, расследование состояния генерала СБУ Витюка и расследования в отношении приближенных к президенту лиц – Чернышова и Миндича. Это позор, что во время большой войны России против Украины СБУ вместо военных задач должна заниматься мелочными местями президента", – подытожила Каленюк.

"Украинская правда" обратилась по этому поводу за комментариями в СБУ.

Служба безопасности Украины сообщила УП, что считает заявление ЦПК манипулятивным и фактически отражающим позицию защиты, с учетом того, что действующий член правления "Центра противодействия коррупции" Елена Щербан является адвокатом должностного лица НАБУ Руслана Магамедрасулова, который является фигурантом уголовного производства СБУ.

Дословно СБУ: "Сотрудники СБУ, ГБР и ОГП проверяют информацию о преступных схемах в АО "Укрзализныця", полученную в ходе досудебного расследования уголовного производства, связанного с подозреваемым в государственной измене народным депутатом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко. Следственно-оперативные мероприятия проходят исключительно у должностных лиц АО "Укрзализныця" и частных предпринимателей, которые являются фигурантами соответствующего уголовного дела. Все мероприятия проходят с соблюдением законодательства Украины".

Узнать больше: "Как и кем реализовывалась спецоперация по уничтожению независимости НАБУ и САП?"

Предыстория: