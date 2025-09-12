Печерський суд продовжив арешт детектива НАБУ Магамедрасулова до 21 жовтня

12 вересня Печерський районний суд Києва залишив під вартою детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова до 21 жовтня. Розгляд питання кілька разів переносили через пізнє інформування його захисників прокуратурою.

Деталі: Як повідомив кореспондент Суспільного із зали суду, на продовженні запобіжного заходу наполягали прокурори, заявляючи про ризики втечі Магамедрасулова за кордон, його можливий вплив чи тиск на свідків.

Захист ці аргументи відкидає, називає справу тиском і атакою на НАБУ. Сам Магамедрасулов також скаржився на застосування сили під час затримання.

Під час засідання Служба безпеки України надала як доказ аудіозапис, де, за версією слідства, детектив НАБУ у розмові з батьком нібито пропонує реалізувати продукцію до Дагестану. У матеріалах також згадується листування, яке, за даними обвинувачення, вказує на наміри торгівлі з Росією.

Сам Магамедрасулов підтвердив, що розмова була, однак, за його словами, вона вирвана з контексту й могла бути змінена. Він стверджує, що мови про Дагестан не йшло.

Адвокати також зазначили, що в записі ймовірно йдеться про Узбекистан, а не Дагестан. Вони пояснили, що саме там діє пільгова програма з реалізації коноплі.

У матеріалах фігурує компанія, яка нібито є реабілітаційною дитячою клінікою. А назва дагестанської компанії, на яку посилаються прокурори, з 2023 року перебуває під слідством у Росії й має заборону на діяльність.

