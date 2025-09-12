Усі розділи
Печерський суд продовжив арешт детектива НАБУ Магамедрасулова до 21 жовтня

Анастасія ПроцП'ятниця, 12 вересня 2025, 15:47
Печерський суд продовжив арешт детектива НАБУ Магамедрасулова до 21 жовтня
Фото: Суспільне Новини/Олексій Арунян

12 вересня Печерський районний суд Києва залишив під вартою детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова до 21 жовтня. Розгляд питання кілька разів переносили через пізнє інформування його захисників прокуратурою.

Джерело: "Суспільне", ЦПК

Деталі: Як повідомив кореспондент Суспільного із зали суду, на продовженні запобіжного заходу наполягали прокурори, заявляючи про ризики втечі Магамедрасулова за кордон, його можливий вплив чи тиск на свідків.

Захист ці аргументи відкидає, називає справу тиском і атакою на НАБУ. Сам Магамедрасулов також скаржився на застосування сили під час затримання.

Під час засідання Служба безпеки України надала як доказ аудіозапис, де, за версією слідства, детектив НАБУ у розмові з батьком нібито пропонує реалізувати продукцію до Дагестану. У матеріалах також згадується листування, яке, за даними обвинувачення, вказує на наміри торгівлі з Росією.

Сам Магамедрасулов підтвердив, що розмова була, однак, за його словами, вона вирвана з контексту й могла бути змінена. Він стверджує, що мови про Дагестан не йшло.

Адвокати також зазначили, що в записі ймовірно йдеться про Узбекистан, а не Дагестан. Вони пояснили, що саме там діє пільгова програма з реалізації коноплі.

У матеріалах фігурує компанія, яка нібито є реабілітаційною дитячою клінікою. А назва дагестанської компанії, на яку посилаються прокурори, з 2023 року перебуває під слідством у Росії й має заборону на діяльність.

Передісторія:

  • Руслан Магамедрасулов – керівник одного із міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який у Дніпрі координує діяльність Бюро в прифронтових Дніпропетровській та Запорізькій областях.
  • У СБУ стверджують, що посадовець "має контакти з представниками країни-агресора та допомагає своєму батьку-підприємцю вести незаконну торгівлю з РФ". 
  • Печерський районний суд Києва обрав керівнику підрозділу НАБУ, якого підозрюють у пособництві державі-агресору, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Термін тримання під вартою – до 16 вересня 2025 року.
  • Затриманий і арештований посадовець Національного антикорупційного бюро розслідувань Руслан Магамедрасулов був одним із ключових співробітників, що займалися документуванням діяльності бізнесмена Тимура Міндіча, співвласника студії "Квартал-95".
  • За інформацією джерел УП у бізнесових колах, співробітникам Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури "вдалося задокументувати Міндіча у квартирі за тією саме адресою, де 5 років тому і відбулося святкування дня народження президента".
  • 10 вересня Печерський суд задовольнив клопотання прокуратури і залишив під вартою батька співробітника НАБУ Руслана Магамедрасулова до 21 жовтня.

