Влада Данії знову закривала аеропорт Ольборга через невідомі безпілотники

Повітряний простір над аеропортом міста Ольборг у Данії знову закривався у ніч на п'ятницю через появу невстановлених безпілотників.

Джерело: данський телеканал TV2

Деталі: Повітряний простір над аеропортом Ольборга закрили о 23:40 за місцевим часом. Черговий офіцер поліції Північної Ютландії Крістіан Тільстед повідомив, що один зі співробітників помітив об'єкт, схожий на дрон. Повітряний простір залишався закритим протягом години, доки поліція ретельно обстежувала територію.

"Ми ретельно обстежили територію і нічого не знайшли", – заявив Тільстед.

В інтерв'ю телеканалу TV2 прем'єр-міністрка Метте Фредеріксен назвала поточну ситуацію "гібридною війною, яка розгортається на данській території".

Президент Франції Еммануель Макрон написав у соцмережі X, що під час розмови з Фредеріксен "висловив повну солідарність Франції з Данією після неодноразових вторгнень невідомих дронів, які впливають на роботу аеропорту Копенгагена"

"Франція готова підтримати Данію в оцінці ситуації та сприяти безпеці в датському повітряному просторі", – заявив Макрон.

Передісторія: