Влада Данії знову закривала аеропорт Ольборга через невідомі безпілотники
Повітряний простір над аеропортом міста Ольборг у Данії знову закривався у ніч на п'ятницю через появу невстановлених безпілотників.
Джерело: данський телеканал TV2
Деталі: Повітряний простір над аеропортом Ольборга закрили о 23:40 за місцевим часом. Черговий офіцер поліції Північної Ютландії Крістіан Тільстед повідомив, що один зі співробітників помітив об'єкт, схожий на дрон. Повітряний простір залишався закритим протягом години, доки поліція ретельно обстежувала територію.
"Ми ретельно обстежили територію і нічого не знайшли", – заявив Тільстед.
В інтерв'ю телеканалу TV2 прем'єр-міністрка Метте Фредеріксен назвала поточну ситуацію "гібридною війною, яка розгортається на данській території".
Президент Франції Еммануель Макрон написав у соцмережі X, що під час розмови з Фредеріксен "висловив повну солідарність Франції з Данією після неодноразових вторгнень невідомих дронів, які впливають на роботу аеропорту Копенгагена"
"Франція готова підтримати Данію в оцінці ситуації та сприяти безпеці в датському повітряному просторі", – заявив Макрон.
Передісторія:
- В ніч на 25 вересня над територією Данії знову літали невідомі БпЛА – зокрема біля військових об’єктів. Через них призупиняв роботу аеропорт міста Ольборг на півночі Данії.
- В уряді вважають новий інцидент з БпЛА над Данією гібридною атакою, що має на меті насамперед психологічний вплив, і що зі значною ймовірністю щось подібне повториться.
- Перед цим пізно увечері 22 вересня "загадкові" безпілотники на кілька годин заблокували роботу аеропортів Копенгагена та Осло. Данська премʼєрка Метте Фредеріксен назвала ці події "серйозною атакою на критичну інфраструктуру Данії", і не виключила, що до цього може бути причетна Росія.