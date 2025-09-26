Власти Дании снова закрывали аэропорт Ольборга из-за неизвестных беспилотников
Воздушное пространство над аэропортом города Ольборг в Дании снова закрывалось в ночь на пятницу из-за появления неустановленных беспилотников.
Источник: датский телеканал TV2
Детали: Воздушное пространство над аэропортом Ольборга закрыли в 23:40 по местному времени. Дежурный офицер полиции Северной Ютландии Кристиан Тильстед сообщил, что один из сотрудников заметил объект, похожий на дрон. Воздушное пространство оставалось закрытым в течение часа, пока полиция тщательно обследовала территорию.
"Мы тщательно обследовали территорию и ничего не нашли", – заявил Тильстед.
В интервью телеканалу TV2 премьер-министр Метте Фредериксен назвала текущую ситуацию "гибридной войной, которая разворачивается на датской территории".
Президент Франции Эммануэль Макрон написал в соцсети X, что во время разговора с Фредериксен "выразил полную солидарность Франции с Данией после неоднократных вторжений неизвестных дронов, которые влияют на работу аэропорта Копенгагена"
"Франция готова поддержать Данию в оценке ситуации и способствовать безопасности в датском воздушном пространстве", – заявил Макрон.
Предыстория:
- В ночь на 25 сентября над территорией Дании снова летали неизвестные БПЛА – в частности возле военных объектов. Из-за них приостанавливал работу аэропорт города Ольборг на севере Дании.
- В правительстве считают новый инцидент с БПЛА над Данией гибридной атакой, имеющей целью прежде всего психологическое воздействие, и что со значительной вероятностью нечто подобное повторится.
- Перед этим поздно вечером 22 сентября "загадочные" беспилотники на несколько часов заблокировали работу аэропортов Копенгагена и Осло. Датский премьер Метте Фредериксен назвала эти события "серьезной атакой на критическую инфраструктуру Дании", и не исключила, что к этому может быть причастна Россия.