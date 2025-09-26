Сырский: Россияне в Днепропетровской области не имеют сил для наступления, их присутствие – декларативное
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что на Новопавловском направлении российские войска пытаются действовать по тактике "тысячи порезов", чтобы продвинуться вглубь территории и задекларировать присутствие, однако сил и средств для решительного наступления у них нет.
Источник: Сырский во время общения с журналистами, куда "Украинскую правду" не пригласили, цитирует "Интерфакс-Украина"
Детали: По словам Сырского, на Новопавловском направлении, где сходятся административные границы Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областей, россияне пытаются действовать по тактике "тысячи порезов" и продвинуться вглубь территории, чтобы просто "вонзить свой флаг в какое-нибудь здание".
Прямая речь: "Цель только одна: декларировать свое присутствие, воткнуть свой флаг в какое-то здание в населенном пункте. Ситуация там динамичная. Территории большие, плотности войск недостаточные. И с нашей стороны, и с их стороны. Их (россиян) там больше. Но для того, чтобы провести какое-то решительное наступление, у них не хватает сил и средств".
Детали: По его словам, россияне перебрасывали подразделения морской пехоты с Сумского направления на Новопавловское, чтобы прорвать украинскую оборону и совершить рывок в сторону Запорожской или Днепропетровской области.
Впрочем, после активных действий Сил обороны эти попытки были сорваны.
"Мы активными действиями сорвали попытку наступления врага на Новопавловском направлении. Вся морская пехота россиян сейчас увязла в боях на Добропольском направлении", – сообщил главком.
Предыстория:
- В среднем на прошлой неделе оккупанты увеличивали площадь контроля в среднем на 9,23 кв. км в сутки.
- 24 сентября DeepState сообщил, что российские оккупационные войска оккупировали селаНовониколаевка Днепропетровской и Новоивановка Запорожской области, а также продвинулись возле трех населенных пунктов поблизости.
- 25 сентября стало известно, что российские оккупационные войска продвинулись в Серебрянском лесничестве в районе села Дроновка в Донецкой области и села Березовое Днепропетровской области.