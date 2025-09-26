Зеленський про території: Влаштує зупинка по лінії фронту, якщо завтра буде зупинення вогню
Президент України Володимир Зеленський заявив, що він не визнає окуповані території за Росією, але якби завтра було припинення вогню, то він би згодився на те, щоб все зупинилось на нинішній лінії фронту, а Україна повертала свої землі пізніше і дипломатичним шляхом.
Джерело: Зеленський в інтерв’ю Axios
Деталі: Журналіст запитав, на які територіальні поступки задля миру готовий піти Зеленський.
Пряма мова Зеленського: "Ні, ми ніколи не визнаємо окуповані території як території Росії. Ми не можемо цього зробити".
Деталі: Журналіст на це зауважив, що він питав не про визнання, а про те, чи погодиться Зеленський сказати: "От кордон був тут, а тепер він тут, що я можу зробити?"
Президент на це відповів: "Якщо ми подивимося на сьогоднішню ситуацію і завтра буде припинення вогню і всі розуміють, що в нас немає сили, щоб повернути ці території назад, то ми готові говорити про це. Ми готові повернути це назад колись у майбутньому дипломатичним шляхом, а не збройним. І я думаю, що це гарний компроміс для кожного".
Він додав, що це означає, що "ми маємо вирішувати такі речі шляхом діалогу і з меншими втратами".
Передісторія:
- Нещодавно президент США Дональд Трамп несподівано заявив, що Україна зможе повернути всі території і, "може, навіть піти далі".
- До цього він багато разів говорив, що Україні доведеться поступитися територіями.
- Президент України Володимир Зеленський назвав зміну риторики Трампа дуже позитивним сигналом.