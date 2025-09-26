Зеленский о территориях: Устроит остановка по линии фронта, если завтра будет прекращение огня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он не признает оккупированные территории за Россией, но если бы завтра было прекращение огня, то он бы согласился на то, чтобы все остановилось на нынешней линии фронта, а Украина возвращала свои земли позже и дипломатическим путем.

Источник: Зеленский в интервью Axios

Детали: Журналист спросил, на какие территориальные уступки ради мира готов пойти Зеленский.

Прямая речь Зеленского: "Нет, мы никогда не признаем оккупированные территории как территории России. Мы не можем этого сделать".

Детали: Журналист на это заметил, что он спрашивал не о признании, а о том, согласится ли Зеленский сказать: "Вот граница была здесь, а теперь она здесь, что я могу сделать?"

Президент на это ответил: "Если мы посмотрим на сегодняшнюю ситуацию и завтра будет прекращение огня, и все понимают, что у нас нет силы, чтобы вернуть эти территории обратно, то мы готовы говорить об этом. Мы готовы вернуть это обратно когда-нибудь в будущем дипломатическим путем, а не вооруженным. И я думаю, что это хороший компромисс для каждого".

Он добавил, что это означает, что "мы должны решать такие вопросы путем диалога и с меньшими потерями".

