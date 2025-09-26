На Ставке в пятницу рассмотрят новые условия контракта для 18-24 летних – Умеров

Секретарь СНБО Рустем Умеров анонсировал проведение в пятницу Ставки главнокомандующего, на которой среди других вопросов рассмотрят новые условия контрактной службы для 18-24 летних.

Источник: Умеров в Facebook

Прямая речь Умерова: "Сегодня на еженедельной Ставке Верховного главнокомандующего рассмотрим ключевые вопросы, определяющие нашу оборону и устойчивость этой осенью и зимой".

Детали: По словам секретаря СНБО, президент заслушает доклад об оперативной обстановке на фронте – Силы обороны продолжают удерживать позиции, сдерживая врага несмотря на постоянное давление.

"Отдельный блок – мобилизация и новые условия контрактной службы (18-24). Будут представлены механизмы, которые обеспечат эффективное привлечение и удержание подготовленного личного состава", - сообщил Умеров.

Также будет рассмотрен комплекс мер противодействия ракетно-дроновым ударам РФ по объектам критической инфраструктуры, направленных на уменьшение потенциала противника и усиление защищенности энергетики и транспорта.

Отдельно ожидаются поручения президента руководителям сектора безопасности и обороны и правительственным чиновникам по итогам его встреч и договоренностей на этой неделе в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

"Цель неизменна – укреплять украинскую армию, защищать людей и гарантировать устойчивость государства в самых сложных условиях", – отметил Умеров.

Предыстория:

Кабинет министров 11 февраля утвердил порядок контрактов на один год для добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет, предусматривающий получение 1 млн гривен единовременного денежного пособия.

В Минобороны заявили, что добровольцы в возрасте 18-24 лет, которые присоединились к войску еще до новых условий контракта, тоже могут получить миллион гривен.

24 марта президент Владимир Зеленский сообщил, что на Ставке обсудили в частности результаты программы с контрактом для военнослужащих 18-24 лет и ее расширение.

9 апреля Кабинет министров расширил возможности в рамках экспериментального проекта "Контракт 18-24" на Госпогранслужбу и Национальную гвардию.

