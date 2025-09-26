Усі розділи
Зеленський попередив про відповідь військових, якщо дрони з Угорщини залетять повторно

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 26 вересня 2025, 21:09
Зеленський попередив про відповідь військових, якщо дрони з Угорщини залетять повторно
Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час Ставки головнокомандувача у п′ятницю доручив військовим провести перевірку щодо дронів-розвідників з Угорщини та реагувати відповідно для оборони держави.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Була доповідь наших військових і щодо, відверто кажучи, дуже дивних подій на кордоні між Україною та Угорщиною. Наші військові зафіксували дрони, і це були дрони-розвідники".

Деталі: За словами президента, він доручив військовим провести повну перевірку й наступного разу, якщо такі дрони ще будуть, реагувати відповідно – для оборони нашої держави.

"Українці зараз у Європі найкращі в захисті від будь-яких дронів. Ми готові ділитися нашим досвідом і з іншими націями, які потребують надійного захисту від дронових загроз", - зазначив президент.

Що було раніше:

  • Перед цим Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського доручив перевірити інформацію про захід в повітряний простір України дронів, ймовірно угорських.
  • Після цього міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у хамській манері відкинув інформацію про можливий заліт угорських дронів в Україну, яку оприлюднив президент Володимир Зеленський.

ЗеленськийУгорщинабезпілотники
