Зеленський попередив про відповідь військових, якщо дрони з Угорщини залетять повторно
Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час Ставки головнокомандувача у п′ятницю доручив військовим провести перевірку щодо дронів-розвідників з Угорщини та реагувати відповідно для оборони держави.
Джерело: вечірнє звернення Зеленського
Пряма мова Зеленського: "Була доповідь наших військових і щодо, відверто кажучи, дуже дивних подій на кордоні між Україною та Угорщиною. Наші військові зафіксували дрони, і це були дрони-розвідники".
Деталі: За словами президента, він доручив військовим провести повну перевірку й наступного разу, якщо такі дрони ще будуть, реагувати відповідно – для оборони нашої держави.
"Українці зараз у Європі найкращі в захисті від будь-яких дронів. Ми готові ділитися нашим досвідом і з іншими націями, які потребують надійного захисту від дронових загроз", - зазначив президент.
Що було раніше:
- Перед цим Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського доручив перевірити інформацію про захід в повітряний простір України дронів, ймовірно угорських.
- Після цього міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у хамській манері відкинув інформацію про можливий заліт угорських дронів в Україну, яку оприлюднив президент Володимир Зеленський.