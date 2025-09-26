Зеленский предупредил об ответе военных, если дроны из Венгрии залетят повторно
Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время Ставки главнокомандующего в пятницу поручил военным провести проверку в отношении дронов-разведчиков из Венгрии и реагировать соответствующим образом для обороны государства.
Источник: вечернее обращение Зеленского
Прямая речь Зеленского: "Был доклад наших военных и, откровенно говоря, очень странных событий на границе между Украиной и Венгрией. Наши военные зафиксировали дроны, и это были дроны-разведчики".
Детали: По словам президента, он поручил военным провести полную проверку и в следующий раз, если такие дроны еще будут, реагировать соответствующим образом – для защиты нашего государства.
"Украинцы сейчас в Европе лучшие в защите от любых дронов. Мы готовы делиться нашим опытом и с другими нациями, которые нуждаются в надежной защите от дроновых угроз", – отметил президент.
Что предшествовало:
- Перед этим Зеленский после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского поручил проверить информацию о вторжении в воздушное пространство Украины дронов, вероятно венгерских.
- После этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сейярто в хамской манере отверг информацию о возможном залете венгерских дронов в Украину, которую обнародовал президент Владимир Зеленский.