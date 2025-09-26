Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский предупредил об ответе военных, если дроны из Венгрии залетят повторно

Станислав ПогориловПятница, 26 сентября 2025, 21:09
Зеленский предупредил об ответе военных, если дроны из Венгрии залетят повторно
Владимир Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время Ставки главнокомандующего в пятницу поручил военным провести проверку в отношении дронов-разведчиков из Венгрии и реагировать соответствующим образом для обороны государства.

Источник: вечернее обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Был доклад наших военных и, откровенно говоря, очень странных событий на границе между Украиной и Венгрией. Наши военные зафиксировали дроны, и это были дроны-разведчики".

Реклама:

Детали: По словам президента, он поручил военным провести полную проверку и в следующий раз, если такие дроны еще будут, реагировать соответствующим образом – для защиты нашего государства.

"Украинцы сейчас в Европе лучшие в защите от любых дронов. Мы готовы делиться нашим опытом и с другими нациями, которые нуждаются в надежной защите от дроновых угроз", – отметил президент.

Что предшествовало:

РЕКЛАМА:
  • Перед этим Зеленский после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского поручил проверить информацию о вторжении в воздушное пространство Украины дронов, вероятно венгерских.
  • После этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сейярто в хамской манере отверг информацию о возможном залете венгерских дронов в Украину, которую обнародовал президент Владимир Зеленский.

ЗеленскийВенгриябеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фото, видео, обновленоРоссияне атаковали Запорожье: есть раненые, разрушения и повреждения
Россию не допустили в Совет Международной организации гражданской авиации
Зеленский заявил, что 10 сентября в Польшу направлялись 92 дрона РФ
Есть риск повторения Фукусимы: на ЗАЭС уже четвертый день продолжается блэкаут
Зеленский: Если РФ угрожает блэкаутом Киеву, то должна знать, что будет блэкаут и в Москве
Бывший европарламентарий признал получение взяток от украинского экс-нардепа Волошина
Все новости...
Зеленский
Зеленский поручил увеличить контрактную составляющую в армии
Лукашенко после встречи с Путиным захотел поговорить с Зеленским
Сибига отреагировал на хамские обвинения Сийярто в адрес Зеленского
Последние новости
03:58
Воздушные силы предупредили о возможных пусках крылатых ракет российскими Ту-95
03:32
В Киевской области ПВО работает по российским беспилотникам
03:24
Партизаны нарушили логистику врага в оккупированной Волновахе Донецкой области – "Атеш"
02:30
ОбновленоВ Украине объявляли воздушнаю тревогу из-за взлета российского МиГа
01:46
фото, видео, обновленоРоссияне атаковали Запорожье: есть раненые, разрушения и повреждения
01:08
"Позорное решение" – в МИД Украины отреагировали на возвращение россиян и белорусов на паралимпиады
00:49
Что посмотреть в октябре: топ-7 сериалов
00:26
НАТО усиливает присутствие в Балтийском море после инцидентов с дронами в Дании – Reuters
23:51
В пригороде Херсона вражеский дрон ранил мужчину, он в тяжелом состоянии
23:49
Куда поехать в Польше и Венгрии: туристические маршруты недалеко от границы с Украиной
Все новости...
Реклама:
Реклама: