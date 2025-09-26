Зеленский предупредил об ответе военных, если дроны из Венгрии залетят повторно

Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время Ставки главнокомандующего в пятницу поручил военным провести проверку в отношении дронов-разведчиков из Венгрии и реагировать соответствующим образом для обороны государства.

Источник: вечернее обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Был доклад наших военных и, откровенно говоря, очень странных событий на границе между Украиной и Венгрией. Наши военные зафиксировали дроны, и это были дроны-разведчики".

Реклама:

Детали: По словам президента, он поручил военным провести полную проверку и в следующий раз, если такие дроны еще будут, реагировать соответствующим образом – для защиты нашего государства.

"Украинцы сейчас в Европе лучшие в защите от любых дронов. Мы готовы делиться нашим опытом и с другими нациями, которые нуждаются в надежной защите от дроновых угроз", – отметил президент.

Что предшествовало:

РЕКЛАМА: