Сирський доручив якнайшвидше добудувати укриття в навчальних центрах ЗСУ

Ірина БалачукСереда, 3 вересня 2025, 12:46
Тренування у навчальному центрі ЗСУ. Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що доручив якомога скоріше обладнати усі навчальні центри збройних сил підземними укриттями.

Джерело: головком за підсумками наради з питань підготовки у ЗСУ в Telegram

Деталі: За його словами, основною темою наради стали заходи безпеки у навчальних центрах в умовах постійних російських дронових та ракетних атак.

Пряма мова Сирського: "За літній період у цій сфері виконано значний обсяг робіт. Будуються підземні споруди для проживання військовослужбовців, які навчаються; на стрільбищах облаштовуються перекриті ходи сполучення тощо. У деяких центрах вже 100% особового складу постійно живе в підземних укриттях".

Водночас він додав, що на цьому напрямку ще залишається "чимало роботи".

"За підсумками наради поставив завдання для вирішення проблемних питань. Наголосив на потребі сконцентрувати зусилля, щоб завершити облаштування підземних укриттів у навчальних центрах у максимально короткі терміни", – заявив головком.

Передісторія:

  • 1 червня російські війська завдали ракетного удару по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ – повідомлялося про щонайменше 12 загиблих та понад 60 поранених.
  • 4 червня окупанти вдарили ракетою по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ на Полтавщині. Командування повідомило, що є поранені. Зазначалося, що в момент атаки військовослужбовці перебували на полігоні та виконували навчальні завдання.
  • 22 червня російські війська завдали ракетного удару по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад української армії – щонайменше 3 людей загинуло та 14 поранених.
  • 24 червня російські війська атакували дронами-камікадзе навчальний центр Сухопутних військ – один військовий отримав поранення.
  • 29 липня війська РФ завдали ракетного удару по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ, повідомлялося про 3 загиблих та 18 поранених військовослужбовців.
  • Уночі 12 серпня росіяни завдали ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ, внаслідок чого один військовий загинув та ще 23 постраждали. 

СирськийЗбройні силиукриття
Сирський
Сирський повідомив про звільнення трьох сіл на Донеччині
Сирський: Росія посилює тиск на півночі Донеччини
В Україні тестують повітряні платформи для евакуації поранених – Сирський
