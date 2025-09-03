Сирський доручив якнайшвидше добудувати укриття в навчальних центрах ЗСУ

Тренування у навчальному центрі ЗСУ. Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що доручив якомога скоріше обладнати усі навчальні центри збройних сил підземними укриттями.

Джерело: головком за підсумками наради з питань підготовки у ЗСУ в Telegram

Деталі: За його словами, основною темою наради стали заходи безпеки у навчальних центрах в умовах постійних російських дронових та ракетних атак.

Пряма мова Сирського: "За літній період у цій сфері виконано значний обсяг робіт. Будуються підземні споруди для проживання військовослужбовців, які навчаються; на стрільбищах облаштовуються перекриті ходи сполучення тощо. У деяких центрах вже 100% особового складу постійно живе в підземних укриттях".

Водночас він додав, що на цьому напрямку ще залишається "чимало роботи".

"За підсумками наради поставив завдання для вирішення проблемних питань. Наголосив на потребі сконцентрувати зусилля, щоб завершити облаштування підземних укриттів у навчальних центрах у максимально короткі терміни", – заявив головком.

Передісторія: