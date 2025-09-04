ВАКС обрав генералу СБУ Вітюку заставу в 9 мільйонів

Вищий антикорупційний суд обрав для підозрюваного в незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації бригадного генерала СБУ Іллі Вітюка запобіжний захід у вигляді застави трохи більше 9 мільйонів гривень

Джерело: трансляція засідання суду 4 вересня

Деталі: Суддя Вищого антикорупційного суду Маркіян Галабала задовольнив клопотання сторони обвинувачення частково. Прокурор закликав суд застосувати до генерала запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 42 млн грн. Рішення суду – застава у сумі 9 мільйонів 84 тисячі гривень.

Для внесення застави він має 5 днів.

На фігуранта також покладено низку процесуальних обов'язків, серед яких – здати свої паспорти для виїзду за кордон на зберігання, утриматися від спілкування з низкою осіб тощо.

Що передувало: НАБУ і САП оголосили підозру колишньому начальнику департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюку в незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні.

Служба безпеки України заявила, що сприймає підозру бригадному генералу СБУ Іллі Вітюку як помсту з боку антикорупційних органів у відповідь на затримання спецслужбою кількох співробітників Національного антикорупційного бюро наприкінці липня цього року.

