Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ВАКС обрав генералу СБУ Вітюку заставу в 9 мільйонів

Валентина РоманенкоЧетвер, 4 вересня 2025, 18:41
ВАКС обрав генералу СБУ Вітюку заставу в 9 мільйонів
Вітюк у суді. фото "Укрінформу"

Вищий антикорупційний суд обрав для підозрюваного в незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації бригадного генерала СБУ Іллі Вітюка запобіжний захід у вигляді застави трохи більше 9 мільйонів гривень

Джерело: трансляція засідання суду 4 вересня

Деталі: Суддя Вищого антикорупційного суду Маркіян Галабала задовольнив клопотання сторони обвинувачення частково. Прокурор закликав суд застосувати до генерала запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 42 млн грн. Рішення суду – застава у сумі 9 мільйонів 84 тисячі гривень.

Реклама:

Для внесення застави він має 5 днів.

На фігуранта також покладено низку процесуальних обов'язків, серед яких – здати свої паспорти для виїзду за кордон на зберігання, утриматися від спілкування з низкою осіб тощо.

Що передувало: НАБУ і САП оголосили підозру колишньому начальнику департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюку в незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні.

РЕКЛАМА:

Служба безпеки України заявила, що сприймає підозру бригадному генералу СБУ Іллі  Вітюку як помсту з боку антикорупційних органів у відповідь на затримання спецслужбою кількох співробітників Національного антикорупційного бюро наприкінці липня цього року.

Передісторія:

  • На початку квітня 2024 року журналісти-розслідувачі "Слідства.Інфо" знайшли у дружини Вітюка придбану у грудні 2023 року квартиру преміумкласу на майже 200 квадратів. Ринкова вартість такого житла - понад 20 мільйонів гривень.
  • Після розслідування журналістів голова СБУ Василь Малюк відсторонив Вітюка на час перевірки обставин і послав на передову.
  • Нацагентство із запобігання корупції розпочало перевірку способу життя "з метою встановлення відповідності рівня життя Вітюка І.А. з наявним у нього та членів його сім’ї майном та одержаними ними доходам".
  • 1 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Іллі Вітюка з посади начальника Департаменту кібербезпеки СБУ.

СБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
ПС: Противник атакував 91 безпілотником, є влучання 18 з них
Трамп: Європа має відігравати провідну роль у гарантіях безпеки для України
футболПоразка від Франції: збірна України невдало стартувала у відборі до чемпіонату світу
Росіяни обстрілюють FPV-дронами автівки на дорозі Слов'янськ-Ізюм – DeepState
фото, відео"Служба – не рабство": у Києві на Майдані протестують проти посилення покарання для військових
Депутата від ОПЗЖ Христенка можуть екстрадувати з Дубаю в Україну – джерела
Усі новини...
СБУ
Дружина Медведчука виїхала за кордон у супроводі агента СБУ – розслідувачі
СБУ назвала підозру своєму генералу "помстою за затримання співробітників НАБУ"
Генералу СБУ оголосили підозру в незаконному збагаченні
Останні новини
11:50
відеоСкандал у Колумбії: футболіст вдарив жінку-арбітра, але отримав неочікувану відповідь
11:37
Застосунок е-щоденників "Єдина школа" став платним для батьків: у МОН пояснили, чому так трапилося
11:16
Прем'єр Канади: Путін ще не змирився з необхідністю миру
10:57
Залізницю перед Слов'янськом ремонтуватимуть до кінця доби - УЗ
10:33
Зеленський: Росія за 5 днів вересня атакувала 14 українських областей
10:19
"Укрзалізниця" оприлюднила графік руху поїздів з Ужгорода до міст ЄС новою євроколією
10:04
"Ми постійно піддаємося її впливу": вчені знайшли нову загрозу для чоловічої та жіночої плідності
10:00
Свириденко і Фіцо обговорили реалізацію інфраструктурних та енергетичних проєктів
09:56
Формула-1 підписала новий контракт з Гран-прі Монако
09:44
відеоГУР показало, як знищує росіян, що прориваються на Дніпропетровщину
Усі новини...
Реклама:
Реклама: