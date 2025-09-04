ВАКС обрав генералу СБУ Вітюку заставу в 9 мільйонів
Вищий антикорупційний суд обрав для підозрюваного в незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації бригадного генерала СБУ Іллі Вітюка запобіжний захід у вигляді застави трохи більше 9 мільйонів гривень
Джерело: трансляція засідання суду 4 вересня
Деталі: Суддя Вищого антикорупційного суду Маркіян Галабала задовольнив клопотання сторони обвинувачення частково. Прокурор закликав суд застосувати до генерала запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 42 млн грн. Рішення суду – застава у сумі 9 мільйонів 84 тисячі гривень.
Для внесення застави він має 5 днів.
На фігуранта також покладено низку процесуальних обов'язків, серед яких – здати свої паспорти для виїзду за кордон на зберігання, утриматися від спілкування з низкою осіб тощо.
Що передувало: НАБУ і САП оголосили підозру колишньому начальнику департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюку в незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні.
Служба безпеки України заявила, що сприймає підозру бригадному генералу СБУ Іллі Вітюку як помсту з боку антикорупційних органів у відповідь на затримання спецслужбою кількох співробітників Національного антикорупційного бюро наприкінці липня цього року.
Передісторія:
- На початку квітня 2024 року журналісти-розслідувачі "Слідства.Інфо" знайшли у дружини Вітюка придбану у грудні 2023 року квартиру преміумкласу на майже 200 квадратів. Ринкова вартість такого житла - понад 20 мільйонів гривень.
- Після розслідування журналістів голова СБУ Василь Малюк відсторонив Вітюка на час перевірки обставин і послав на передову.
- Нацагентство із запобігання корупції розпочало перевірку способу життя "з метою встановлення відповідності рівня життя Вітюка І.А. з наявним у нього та членів його сім’ї майном та одержаними ними доходам".
- 1 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Іллі Вітюка з посади начальника Департаменту кібербезпеки СБУ.