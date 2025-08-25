Працівники НАБУ закликали суд розглядати справу Магамедрасулова у відкритому режимі
Понад 280 співробітників Бюро підписали колективне звернення додо Київського апеляційного суду з проханням забезпечити відкритий розгляд справи щодо їхнього колеги Руслана Магамедрасулова, якого підозрюють у торгівлі з РФ.
НАБУ
Дослівно: "Просимо забезпечити відкритість судових засідань у справі № 757/34120/25-к, зокрема і те, що відбудеться 25.08.2025 з питання оскарження обраного виду запобіжного заходу стосовно Магамедрасулова Р.С."
Деталі: Працівники НАБУ наголошують, що усвідомлюють загрози, які походять від російської агресії, та підкреслюють важливість збереження інституційної незалежності антикорупційних органів.
"Ми також переконані, що жодна особа, незалежно від її приналежності до НАБУ чи інших державних інституцій, не може мати індульгенції від відповідальності за злочини проти національної безпеки.
Водночас ми щиро переконані, що події, які відбулися у липні 2025 відносно працівників Національного бюро, є процесуальним свавіллям, зумовленим політичною метою", – йдеться у зверненні.
У зверненні критикується використання аргументації про "нейтралізацію російського впливу", яку автори назвали "небезпечним наративом для виправдання протиправних заходів та відвернення уваги суспільства від основної мети – позбавити НАБУ і САП інституційної незалежності".
Працівники НАБУ також наголошують, що оприлюднені СБУ матеріали можуть "свідчити про морально сумнівну поведінку окремих осіб у цій справі", але не є достатньо переконливими для підтвердження складу інкримінованого злочину.
Дослівно: "Кожен працівник НАБУ, який став жертвою процесуального свавілля, готовий захищати свої права та, головне, відстоювати інституційну незалежність Бюро як у національних, так і в міжнародних правових інстанціях".
Деталі: Звернення підписали понад 280 співробітників Бюро, які закликали суддів провести розгляд справи максимально відкрито, аби суспільство могло почути суть обвинувачень і побачити докази, на яких ґрунтується підозра.
Засідання суду відбудеться 25 серпня о 12:30 у Київському апеляційному суді.
Передісторія:
- 22 серпня СБУ заявила, що отримала нові докази того, що під час повномасштабної війни один із керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ разом зі своїм батьком займався організацією незаконної торгівлі з Росією.
- СБУ не називає імені підозрюваного, але за даними джерел УП, йдеться про Руслана Магамедрасулова та його батька Сентября. Служба зазначає, що під час аналізу вмісту телефонів також отримала докази того, що організацією незаконного бізнесу займався саме посадовець НАБУ, а його батько здебільшого виконував його вказівки.
Нагадаємо:
- 21 липня СБУ проводила низку обшуків і затримань, що стосувалися роботи НАБУ і САП. Так, був затриманий один із керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов.
- У СБУ та ОГП тоді заявили, що він "виступав в ролі посередника продажу до республіки Дагестан (РФ) партій технічної коноплі".
- СБУ повідомила Магамедрасулову та батьку про підозру за ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).
- 22 липня суд у Києві обрав Магамедрасулову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб.
- Співрозмовники УП в антикорупційних органах, повідомили, що затриманий і арештований посадовець НАБУ Руслан Магамедрасулов був одним із ключових співробітників, що займалися документуванням діяльності бізнесмена Тимура Міндіча, співвласника студії "Квартал-95".
- За інформацією джерел УП у бізнесових колах, співробітникам Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури "вдалося задокументувати Міндіча у квартирі за тією саме адресою, де 5 років тому і відбулося святкування дня народження президента".