Працівники НАБУ закликали суд розглядати справу Магамедрасулова у відкритому режимі

Понад 280 співробітників Бюро підписали колективне звернення додо Київського апеляційного суду з проханням забезпечити відкритий розгляд справи щодо їхнього колеги Руслана Магамедрасулова, якого підозрюють у торгівлі з РФ.

Джерело: НАБУ

Дослівно: "Просимо забезпечити відкритість судових засідань у справі № 757/34120/25-к, зокрема і те, що відбудеться 25.08.2025 з питання оскарження обраного виду запобіжного заходу стосовно Магамедрасулова Р.С."

фото: НАБУ

Деталі: Працівники НАБУ наголошують, що усвідомлюють загрози, які походять від російської агресії, та підкреслюють важливість збереження інституційної незалежності антикорупційних органів.

"Ми також переконані, що жодна особа, незалежно від її приналежності до НАБУ чи інших державних інституцій, не може мати індульгенції від відповідальності за злочини проти національної безпеки.

Водночас ми щиро переконані, що події, які відбулися у липні 2025 відносно працівників Національного бюро, є процесуальним свавіллям, зумовленим політичною метою", – йдеться у зверненні.

фото: НАБУ

У зверненні критикується використання аргументації про "нейтралізацію російського впливу", яку автори назвали "небезпечним наративом для виправдання протиправних заходів та відвернення уваги суспільства від основної мети – позбавити НАБУ і САП інституційної незалежності".

Працівники НАБУ також наголошують, що оприлюднені СБУ матеріали можуть "свідчити про морально сумнівну поведінку окремих осіб у цій справі", але не є достатньо переконливими для підтвердження складу інкримінованого злочину.

Дослівно: "Кожен працівник НАБУ, який став жертвою процесуального свавілля, готовий захищати свої права та, головне, відстоювати інституційну незалежність Бюро як у національних, так і в міжнародних правових інстанціях".

фото: НАБУ

Деталі: Звернення підписали понад 280 співробітників Бюро, які закликали суддів провести розгляд справи максимально відкрито, аби суспільство могло почути суть обвинувачень і побачити докази, на яких ґрунтується підозра.

фото: НАБУ

Засідання суду відбудеться 25 серпня о 12:30 у Київському апеляційному суді.

"Як і ким реалізовувалась спецоперація по знищенню незалежності НАБУ і САП?"

Передісторія:

22 серпня СБУ заявила, що отримала нові докази того, що під час повномасштабної війни один із керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ разом зі своїм батьком займався організацією незаконної торгівлі з Росією.

СБУ не називає імені підозрюваного, але за даними джерел УП, йдеться про Руслана Магамедрасулова та його батька Сентября. Служба зазначає, що під час аналізу вмісту телефонів також отримала докази того, що організацією незаконного бізнесу займався саме посадовець НАБУ, а його батько здебільшого виконував його вказівки.

