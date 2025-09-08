Ексзаступнику Кличка Прокопіву скасували нічний домашній арешт
Понеділок, 8 вересня 2025, 22:10
Голосіївський районний суд Києва скасував нічний домашній арешт колишньому заступнику мера Віталія Кличка Володимирові Прокопіву.
Джерело: Прокопів у Facebook
Пряма мова: "Я 4 місяці провів під цілодобовим домашнім арештом з носінням електронного браслета, як супернебезпечний злочинець. Потім ще місяць під нічним арештом і зараз нарешті суд вирішив, що, мабуть, не такий і небезпечний я для суспільства, як це спочатку намагались подати органи слідства".
Деталі: Суд змінив нічний домашній арешт на особисте зобов’язання.
Що передувало:
- Раніше Голосіївський районний суд Києва відправив Прокопіва під цілодобовий домашній арешт.
- Правоохоронці повідомили йому про підозру у сприянні виїзду за кордон 31 чоловіка під виглядом перевезення гуманітарних вантажів. Вручали підозру заступнику Кличка в готелі на Івано-Франківщині.
- Сам Прокопів після вручення йому підозри заявив, що звинувачення проти нього є "абсурдними", а справа проти нього "політична".
- У жовтні 2024 року Кличко відсторонив від виконання обов’язків Прокопіва після розслідування Bihus.Info щодо заволодіння низкою об’єктів комунальної нерухомості в Києві друзями заступника мера. Сам Прокопів заявив, що йому нічого приховувати і написав заяву на звільнення.