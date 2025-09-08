Ексзаступнику Кличка Прокопіву скасували нічний домашній арешт

Голосіївський районний суд Києва скасував нічний домашній арешт колишньому заступнику мера Віталія Кличка Володимирові Прокопіву.

Джерело: Прокопів у Facebook

Пряма мова: "Я 4 місяці провів під цілодобовим домашнім арештом з носінням електронного браслета, як супернебезпечний злочинець. Потім ще місяць під нічним арештом і зараз нарешті суд вирішив, що, мабуть, не такий і небезпечний я для суспільства, як це спочатку намагались подати органи слідства".

Деталі: Суд змінив нічний домашній арешт на особисте зобов’язання.

Що передувало: