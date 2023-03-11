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Ранкова доза

"Ранкова доза" провинции. Луцк Оксаны Забужко

Роман Романюк — Суббота, 11 марта 2023, 08:00

"Ранкова доза" повертається. У другому епізоді нового сезону автор подкасту Роман Романюк рекомендує уривок з культового роману Оксани Забужко "Польові дослідження українського сексу":

"Роман Оксани Забужко, очевидно, не тільки і не стільки про секс, але про глибокі психологічні травми історії, про боротьбу поколінь, про те, як система ламає людину і як система не витримує натиску самої людини.

А ще це чудовий зразок української психологічної географії та урбаністики. 

Пропоную слухачам уривок роману, у якому оприявнена суть і одна із причин тієї великої війни, яку всі ми тепер ведемо: історію про життя маленького в масштабах радянської імперії містечка Луцьк, де ведуть свою боротьбу за свободу і вільне життя головні герої роману Забужко".

Подкаст "Ранкова доза" виходить у партнерстві з першою аудіокнигарнею "АБУК". Послухати весь роман "Польові дослідження українського сексу" ви можете за посиланням.

Слухайте подкаст "Ранкова доза" на зручній платформі:
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Ранкова доза

Если вы устали слушать новости - то пора слушать книги.

В подкасте "Ранкова доза" известные художники, писатели, политики, блогеры или спортсмены расскажут вам свою любимую литературную историю. А вы получите шанс путешествовать между различными странами и эпохами, не выходя из дома.

"Ранкова доза" изменит ваше утро, изменит вас и, возможно, изменит вашу жизнь.

Но будьте осторожны, "Ранкова доза" красоты вызывает зависимость.

"Ранкова доза" провинции. Луцк Оксаны Забужко
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