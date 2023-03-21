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Ранкова доза

Утренняя доза лидерства. Резников рекомендует Джонсона

Роман Романюк — Вторник, 21 марта 2023, 09:40

"Ранкова доза" повертається. У третьому епізоді нового сезону міністр оборони Олексій Резніков рекомендує уривок з книжки колишнього прем’єра Британі Бориса Джонсона "Фактор Черчилля. Як одна людина змінила історію".

Книжка Боріса Джонсона — це історія про те, як ексцентричний геній Черчилля, прем’єр-міністра Великої Британії, одного з найвизначніших лідерів ХХ століття, формував світову політику.

Ви послухаєте уривок про те, яким би міг бути світ, якби один щойно призначений міністр Великої Британії Вінстон Черчилль одного конкретного дня 1940 року погодився на вмовляння групи осіб, яка пропонувала йому почати мирові переговори з Адольфом Гітлером.

Подкаст "Ранкова доза" виходить у партнерстві з першою аудіокнигарнею "АБУК". Послухати всю книгу "Фактор Черчилля. Як одна людина змінила історію" ви можете за посиланням.

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Ранкова доза

Если вы устали слушать новости - то пора слушать книги.

В подкасте "Ранкова доза" известные художники, писатели, политики, блогеры или спортсмены расскажут вам свою любимую литературную историю. А вы получите шанс путешествовать между различными странами и эпохами, не выходя из дома.

"Ранкова доза" изменит ваше утро, изменит вас и, возможно, изменит вашу жизнь.

Но будьте осторожны, "Ранкова доза" красоты вызывает зависимость.

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