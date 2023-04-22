"Ранкова доза" смены эпох. Екатеринослав-Днепр В. Домонтовича

У новому епізоді подкасту "Ранкова доза" автор проєкту журналіст Роман Романюк рекомендує слухачам поринути в атмосферу зміни епох у місті Дніпро:

"Цього разу ми послухаємо уривок із тексту, якому б годилося бути куди більш визнаним і пошанованим українською публікою – роману В. Домонтовича "Без грунту".

Він нас цікавить своїм яскравим, характерологічно точним, довершеним змалюванням одного із нинішніх мегаполісів України - Дніпра.

Щоправда, в часи Домонтовича у 20-30 роках минулого століття місто ще називалось Катеринославом і щойно переживало свою трансформацію із провінційного гарячого степового міста у промислового монстра.

Власне, саме цей перехід, захоплений поглядом і пером письменника, є одним із найбільш цікавих урбаністичних зрізів в усій літературі "Розстріляного Відродження".

Окремо перед прослуховуванням раджу почитати біографію самого Петрова-Домонтовича. Це окремий гостросюжетний шпигунський екшн"