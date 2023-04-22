"Ранкова доза" смены эпох. Екатеринослав-Днепр В. Домонтовича
У новому епізоді подкасту "Ранкова доза" автор проєкту журналіст Роман Романюк рекомендує слухачам поринути в атмосферу зміни епох у місті Дніпро:
"Цього разу ми послухаємо уривок із тексту, якому б годилося бути куди більш визнаним і пошанованим українською публікою – роману В. Домонтовича "Без грунту".
Він нас цікавить своїм яскравим, характерологічно точним, довершеним змалюванням одного із нинішніх мегаполісів України - Дніпра.
Щоправда, в часи Домонтовича у 20-30 роках минулого століття місто ще називалось Катеринославом і щойно переживало свою трансформацію із провінційного гарячого степового міста у промислового монстра.
Власне, саме цей перехід, захоплений поглядом і пером письменника, є одним із найбільш цікавих урбаністичних зрізів в усій літературі "Розстріляного Відродження".
Окремо перед прослуховуванням раджу почитати біографію самого Петрова-Домонтовича. Це окремий гостросюжетний шпигунський екшн"
Ранкова доза
Если вы устали слушать новости - то пора слушать книги.
В подкасте "Ранкова доза" известные художники, писатели, политики, блогеры или спортсмены расскажут вам свою любимую литературную историю. А вы получите шанс путешествовать между различными странами и эпохами, не выходя из дома.
"Ранкова доза" изменит ваше утро, изменит вас и, возможно, изменит вашу жизнь.
Но будьте осторожны, "Ранкова доза" красоты вызывает зависимость.