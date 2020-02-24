"Ранкова доза" скандалу. Юрко Позаяк радить Мраовича 

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Понеділок, 24 лютого 2020, 08:00

Симо Мраович "Костянтин Богобоязний"

Амбасадор "Ранкової дози" письменник Юрко Позаяк:

"Роман дуже смішний, дуже цікавий, андеграундний. Книга присвячена тому, як молодий богемний поет дає собі раду в Загребі на початку 90-их.

Тоді саме йшла така ж війна між Сербією і Хорватією, як зараз у нас з Росією. 

Це роман і богемний, і поетичний, і алкоголічний, і еротичний, і політичний… 

Але головне - він дуже цікавий і дуже смішний".

Літературний подкаст "Ранкова доза" - це спільний проект "Української правди" та Українського інституту книги.

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Теми: Хорватія війна
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Ранкова доза

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Вранці о 8 годині відомі митці, письменники, політики та блогери розкажуть вам свою улюблену літературну історію. А "Ранкова доза" її озвучить.

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Але будьте обачні, "Ранкова доза" краси викликає залежність.

РД - спільний проект "Української правди" та Українського інституту книги.

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