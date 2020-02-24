"Ранкова доза" скандалу. Юрко Позаяк радить Мраовича
Симо Мраович "Костянтин Богобоязний"
Амбасадор "Ранкової дози" письменник Юрко Позаяк:
"Роман дуже смішний, дуже цікавий, андеграундний. Книга присвячена тому, як молодий богемний поет дає собі раду в Загребі на початку 90-их.
Тоді саме йшла така ж війна між Сербією і Хорватією, як зараз у нас з Росією.
Це роман і богемний, і поетичний, і алкоголічний, і еротичний, і політичний…
Але головне - він дуже цікавий і дуже смішний".
Літературний подкаст "Ранкова доза" - це спільний проект "Української правди" та Українського інституту книги.
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