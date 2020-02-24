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Ранкова доза

"Ранкова доза" скандалу. Юрко Позаяк радить Мраовича 

Понеділок, 24 лютого 2020, 07:00

Симо Мраович "Костянтин Богобоязний"

Амбасадор "Ранкової дози" письменник Юрко Позаяк:

"Роман дуже смішний, дуже цікавий, андеграундний. Книга присвячена тому, як молодий богемний поет дає собі раду в Загребі на початку 90-их.

Тоді саме йшла така ж війна між Сербією і Хорватією, як зараз у нас з Росією. 

Це роман і богемний, і поетичний, і алкоголічний, і еротичний, і політичний… 

Але головне - він дуже цікавий і дуже смішний".

Літературний подкаст "Ранкова доза" - це спільний проект "Української правди" та Українського інституту книги.

Вранці о 8 годині шукайте нас

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Ранкова доза

Якщо ви втомилися слухати новини - то пора слухати книжки.

Вранці о 8 годині відомі митці, письменники, політики та блогери розкажуть вам свою улюблену літературну історію. А "Ранкова доза" її озвучить.

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Але будьте обачні, "Ранкова доза" краси викликає залежність.

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Канали
24.02: Реконструкція
3 епізоди
Головна обсерваторія
10 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
184 епізоди
Сафарі
13 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
28 епізодів
Хроніки економіки
36 епізодів
УП. Вголос
28 епізодів
(не)Безпечна Країна
22 епізоди
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
19 епізодів
Культура всього
82 епізоди
Температура - нормальна!
67 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів
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