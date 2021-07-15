Тебя переполняет боль, обида и вопрос: "почему я"? История о буллинг
За даними ЮНІСЕФ, кожний другий учень або учениця віком від 13 до 15 років - повідомляє, що зазнавали насильства з боку однолітків у школах або поблизу школи.
Систематичний булінг чи якесь епізодичне насильство, яке ми пережили у дитинстві та про яке забули або вирішили, що це неважливо і було з кожним, може відгукуватись нам у дорослому житті. Хтось може почуватись некомфортно у великих групах людей. Хтось думати що з ним чи з нею щось не так, коли чує десь по заду себе сміх випадкових людей, а хтось взагалі замикається у собі.
Героїня сьогоднішнього епізоду – Наталка Кузьменко, теж стикнулась з булінгом у дитинстві. У своїй історії вона розповідає про свій досвід, про те, як на неї вплинуло цькування, та про позитив, який треба навчитись виносити навіть з таких, неприємних історій.
Подкаст доступний всюди: Apple Podcasts | Google Podcasts | Spotify | Інші платформи
Це сьомий епізод подкасту "Життя бентежне" – подкасту, героєм якого може стати кожен з вас.
Раз на два тижні ви будете слухати досить різні історії, які розповідають досить різні люди. Більш того, за бажанням ви й самі можете стати учасником подкасту "Життя бентежне". Для цього вам треба просто написати нам на пошту SMM@pravda.com.ua та коротко розповісти про історію, якою б ви хотіли б поділитись.
Більше епізодів подкасту "Життя – бентежне" за посиланням.
Слухайте також новий подкаст Української правди та OLX про кібербезпеку Онлайн[за]хист. У третьому епізоді ми розповідаємо про те, як вберегтись від шахраїв, продаючи щось в інтернеті:
Життя бентежне
Мы постоянно рассказываем истории – своим друзьям, коллегам, родственникам, и даже сами себе. Но у каждого есть история, стоящая внимания тысяч людей. И для таких историй мы и создали этот подкаст.
Почему "Життя бентежне"? Потому что жизнь, в которой рождаются истории, не однообразна. Она бывает сложной и легкой, тревожной и беззаботной, полной радости и боли. Она никогда не оставляет нас равнодушными, потому что життя бентежне...
Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, то вы можете написать нам на почту smm@pravda.com.ua.
Подкаст доступен всюду: Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify и на других платформах.