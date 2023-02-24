Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop
24.02: Реконструкція

Реконструкція 24 лютого: Підготовка до вторгнення

Роман Романюк, Федір Попадюк — П'ятниця, 24 лютого 2023, 21:16

Це був якийсь нескінченний день - 23 лютого 2022 року. Здавалося, гірше годі й вигадати. Розвідки усіх порід і мастей от уже кілька тижнів вправлялись у спробах передати президенту Володимиру Зеленському нову дату, коли "уже точно" відбудеться великий російський напад.

"Вторгення" 16, 19, 22 лютого Україна уже пережила. Наступне мало розпочатись саме цієї ночі - з 23-го на 24-те. Але чи буде воно? І якщо буде, то яке, звідки, якими силами? Росіяни підуть відкрито чи продовжать, як останні 8 років, діяти під чужим прапором своїх маріонеткових режимів?

Питань громадилось усе більше. Але від президента хотіли не запитань, а відповідей.

Команда і сам Зеленський обрали тактику прихованих приготувань армії та максимального публічного заспокоєння. Може найгучніший акт такого заспокоєння відбувся оце щойно, ввечері 23-го лютого, коли вперше в історії майже всі олігархи та крупні бізнесмени зібрались на Банковій, щоб отримати свою відповідь "бути чи не бути великій війні".

Коли дорогі кортежі спокійно поїхали з-під Офісу президента й останні усміхнені бізнесмени розійшли по домівках, а не побігли штурмувати аеропорти, стало очевидно, що ніякого вторгнення Зеленський їм, принаймні на цю ніч, не обіцяв.

Однак, коли близько 21-ї години сам президент зібрав у своєму кабінеті спічрайтерів і почав, за звичкою, накидати їм тези для чергового звернення, то на спокійну людину він не скидався взагалі.

Як розповідають люди, присутні тоді в кімнаті, в той момент президент був настільки сконцентрований, "як водій, що керує автомобілем вночі".

Звернення Зеленського мало бути нетиповим. Чекаючи вторгнення путінських військ, український президент вирішив звернутись до - російського народу.

І в цьому зверненні до потенційного агресора, може навіть несподівано для самого себе, Зеленський виявився більш відвертим ніж впродовж числених виступів і зустрічей тих днів.

Близько опівночі звернення з’явилось на офіційних каналах Зеленського, а сам президент і ключові люди його команди роз’їхались по домівках.

А десь там, вздовж усіх двох тисяч кордону, непомітно і зловісно заворушився монстр із сотнями тисяч облич.

"Українська правда" публікує перший епізод подкасту "24.02: Реконструкція", у якому розповість про підготовку Росії до повномасштабного вторгнення, України до її відбиття та про те, що відбувалось між 00:00 та 5:00 ранку.

Слухайте подкаст "24.02: Реконструкція" на зручній платформі:
Apple Podcasts Google Podcasts Spotify Soundcloud

Окрім аудіофрагментів з інтерв’ю які робила "Українська правда", у подкасті використані відео, аудіо та текстові цитати зі спільного інтерв’ю Володимира та Олени Зеленських, інтерв’ю Віктора Ніколюка "Суспільному. Чернігів", інтерв’ю Андрія Ковальчука виданню "Главком", інтерв’ю Олексія Данілова Наталії Мосейчук, інтерв’ю полонених росіян з каналу Володимира Золкіна, інтерв’ю Валерія Залужного виданню Time, публікацій видання The Times та інтерв’ю голови CIT Руслана Лєвієва російському виданню "Медуза".

Текст читає: Роман Романюк

Автори: Роман Романюк та Федір Попадюк;

Звукорежисери: Євген Климук та Олег Лабінський

Над подкастом також працювали: Анна Хівренко та Дмитро Волковінський

24.02: Реконструкція

"24.02: Реконструкція" – це подкаст, у якому УП відтворює події дня, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Реконструкція 24 лютого: Підготовка до вторгнення
24 лютого 2023, 21:16 — Роман Романюк, Федір Попадюк
“Маленька радянська армія не переможе велику”: як ІТ змінили хід війни
23 лютого 2023, 21:20 — Дана Гордійчук, Ярослав Вінокуров
Відчуття дому та переживання втрати. Як визнати її та прийняти власне безсилля
21 лютого 2023, 11:26 — Аліна Полякова
Як росіяни зробили Куршевель своїм та продовжують відпочивати у ньому попри війну та санкції?
20 лютого 2023, 19:48 — Федір Попадюк, Михайло Ткач
Результати Рамштайну, російські повітряні кульки, ситуація на фронтах та заяви Лукашенка — головне про війну за тиждень
17 лютого 2023, 18:16 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
Усі подкасти...
Канали
24.02: Реконструкція
1 епізод
Ранкова доза
83 епізоди
War-life balance
7 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
156 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Сафарі
3 епізоди
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
5 епізодів
Хроніки економіки
7 епізодів
УП. Вголос
17 епізодів
(не)Безпечна Країна
4 епізоди
Один одному
23 епізоди
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
14 епізодів
Температура - нормальна!
59 епізодів
Життя бентежне
10 епізодів
Культура всего
54 епізоди
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів
#укрдерждовгобуд
7 епізодів