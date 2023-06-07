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Головна обсерваторія

Добре слово про Covid-19. Як пандемія відкрила нові можливості в науці та медицині

Дмитро Сімонов — Середа, 7 червня 2023, 11:23

Всього три роки тому в Україні та світі не було важливіших тем, ніж пандемія Covid-19. Сьогодні про цю хворобу майже ніхто не говорить, якщо не брати до уваги фахівців.

Очевидне пояснення полягає в тому, що минулого року в Україні почалася повномасштабна війна. Вона затьмарила навіть таку зовсім непересічну катастрофу, як пандемія раніше невідомого інфекційного захворювання.

Друга, значно більш оптимістична причина полягає в тому, що ще до початку повномасштабної війни пандемія стала вже не такою страшною. Головним чином тому, що науковці створили вакцини і терапевтичні препарати для боротьби з Covid-19.

Нова коронавірусна інфекція з'явилася в 2019-му році, а перші вакцини були схвалені вже в кінці наступного року. Сьогодні їх стільки є різних, що на руках давно не вистачає пальців, аби порахувати всі.

Для боротьби з коронавірусною інфекцією були створені перші в історії вакцини на основі РНК-технології. Але цю технологію можна використати для того, щоб створити вакцини проти інших хвороб, проти яких хорошого захисту досі не існує.

Про перспективи і можливості, які відкрила пандемія коронавірусної інфекції, в черговому випуску "Головної обсерваторії" ми поговоримо з Іваном Кондратовим, старшим науковим співробітником Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В. П. Кухаря НАН України та головою відділу медичної хімії компанії ЄНАМІН.

Слухайте подкаст «Головна обсерваторія» на зручній платформі:
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Головна обсерваторія

"Головна обсерваторія" – це науково-популярний подкаст. 

В ньому ми говоримо, про те, як влаштований наш світ: жива природа, зорі, матерія, давні суспільства тощо. 

Розповідаємо про те, яким чином люди дізнаються про те, як влаштований світ. Такі люди  – астрономи, генетики, екологи, археологи та інші є гостями нашої "обсерваторії" і нашими провідниками у світ науки.

Ми також говоримо про те, навіщо нам знати, як влаштований світ. 

Чесна відповідь на це питання полягає в тому, що це неймовірно цікаво – розбиратися, як "все це працює". Але іноді ще й дуже корисно, адже наука – це не лише пригода, але й велика сила. 

Автор та ведучий подкасту – Дмитро Сімонов. Він не біолог, не фізики, не хімік і не астроном. Він науковий журналіст, який разом із вами дуже хоче розібратися в тому, як же все це навкруги влаштовано, як його можна змінити або "полагодити", а коли краще просто спостерігати, але не чіпати руками.  

Добре слово про Covid-19. Як пандемія відкрила нові можливості в науці та медицині
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11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
8 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
171 епізод
Сафарі
6 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
18 епізодів
Хроніки економіки
21 епізод
Чому вони крадуть?
6 епізодів
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12 епізодів
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Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
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У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
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