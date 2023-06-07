Добре слово про Covid-19. Як пандемія відкрила нові можливості в науці та медицині

Всього три роки тому в Україні та світі не було важливіших тем, ніж пандемія Covid-19. Сьогодні про цю хворобу майже ніхто не говорить, якщо не брати до уваги фахівців.

Очевидне пояснення полягає в тому, що минулого року в Україні почалася повномасштабна війна. Вона затьмарила навіть таку зовсім непересічну катастрофу, як пандемія раніше невідомого інфекційного захворювання.

Друга, значно більш оптимістична причина полягає в тому, що ще до початку повномасштабної війни пандемія стала вже не такою страшною. Головним чином тому, що науковці створили вакцини і терапевтичні препарати для боротьби з Covid-19.

Нова коронавірусна інфекція з'явилася в 2019-му році, а перші вакцини були схвалені вже в кінці наступного року. Сьогодні їх стільки є різних, що на руках давно не вистачає пальців, аби порахувати всі.

Для боротьби з коронавірусною інфекцією були створені перші в історії вакцини на основі РНК-технології. Але цю технологію можна використати для того, щоб створити вакцини проти інших хвороб, проти яких хорошого захисту досі не існує.

Про перспективи і можливості, які відкрила пандемія коронавірусної інфекції, в черговому випуску "Головної обсерваторії" ми поговоримо з Іваном Кондратовим, старшим науковим співробітником Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В. П. Кухаря НАН України та головою відділу медичної хімії компанії ЄНАМІН.