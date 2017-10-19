Продолжение протестов под парламентом. Решающий день
Третий день акции. Протестующие под Верховной Радой надеются, что в четверг депутаты после голосования за медицинскую реформу возьмутся за их требования.
Среди организаторов акции: экс-глава Одесской ОГА, лидер партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили, представители "Самопомочи", "Демократического альянса", "Автомайдана" и "Свободы". Поддержал акцию и "Национальный корпус".
Они отстаивают три требования к власти: создание антикоррупционных судов, отмену депутатской неприкосновенности и принятие нового избирательного закона.
Політична партія "Рух нових сил" і група депутатів "Сапопомочі" продовжуватимуть протестну акцію під Верховною Радою. Решта учасників мітингу виходять з акції.
Решта організаторів, як то РПР, ЦПК, Громадянська платформа, ДемАльянс, Альтернатива, Самопоміч та інші "продовжать протест іншими методами".
Під Верховну Раду прийшов Міхеіл Саакашвілі. Зараз організатори мітингу радяться та готують заяву.
Лідери акції під Радою узгоджують заяву pic.twitter.com/177bhCqPb4— Roman Kravets (@RomanKravets) October 19, 2017
Виборча реформа провалена. Достатньої кількості голосів не набрав жоден з трьох законопроектів.
"Вітаю, колеги, ми пройшли перший етап виборчої реформи", - заявив Парубій.
Після цього присутні депутати почали скандувати "Ганьба".
Найбільше проти зміни виборчого законодавства виступали депутати, які обиралися на мажоритарних округах.
Але, не зважаючи на скандування та невдоволення народних обранців, Парубій оголосив засідання Ради закритим.
Напоготові pic.twitter.com/Zb2mwOKbgl— Українська правда (@ukrpravda_news) October 19, 2017
В урядовому кварталі біля Будинку офіцерів мітингувальники розвантажили 4 автомобілі з наметами та пінопластом та намагались пронести в наметове містечко, поліція заблокувала цю спробу.
Все, перейшли до виборчої реформи. Зараз депутати будуть намагатися обрати один з трьох поданих законопроектів про вибори народних депутатів, який потім буде прийняти за основу.
Перший законопроект №1068, поданий Юрієм Мірошниченко з фракції "Опозиційний блок". Другий - №1068-1, поданий Юлією Тимошенко з фракції "Батьківщина". Третій №1068-2, поданий внефракційним депутатом Віктором Чумаком.
Народні депутати відкликали свій законопроект про створення в Україні антикорупційного суду, щоб аналогічний документ зміг подати до Верховної Ради президент Петро Порошенко.
Про цей зі сцени під парламентом заявив нардеп від "Самопомочі" Єгор Соболєв.
При цьому він закликав голову держави внести свій законопроект якомога швидше.
Це обурило мітингувальників, і вони почали скандувати "Негайно!"
Депутат погодився з людьми і зробив свою вимогу жорсткішою. Він заявив, що вимагає від Порошенка внести відповідний законопроект негайно.
"Біля рамок поблизу готелю "Київ" знову намагаються пронести намети. Протестувальники одягнули маски і окуляри для захисту від сьозогінного газу", - пише Громадське.
Мешканці наметового містечка під Верховною Радою не хочуть розходитися.
Про це в кулуарах парламенту заявив народний депутат з фракції "Самопоміч" Єгор Соболєв.
"Станом на зараз наметове містечко залишається, ми вранці мали штабну нараду з польовими командирами, які є в ньому. Абсолютна більшість людей висловилася, що ми не можемо зупинятися. Як саме ми будемо діяти — запитання і дискусія, до вечора ми вирішимо", — сказав Соболєв.
Учасники акції схвально сприйняли голосування Ради за законопроекти про скасування депутатської недоторканості. Попри це народні депутати (Семенченко, Заліщук, Лещенко) зі сцени закликали народ не розходитися. Бо усі вимоги мітингувальників так і не виконані. На вечір запланований розгляд законопроектів про вибори. Також нардери озвучили ще одну вимогу до влади: унормувати процедуру імпічменту.
Мустафа Найем: У нас есть маленькая победа. Верховная рада Украины проголосовала и отправила на рассмотрение Конституционного суда законопроекты об ограничении депутатской неприкосновенности.
В это можно верить, этим можно манипулировать, но факт остается фактом: три года послемайданный парламент робко и уклончиво обходил этот вопрос; вспомнили только после выхода людей на улицу. Спасибо всем, кто был с нами!
Это третий Шаг на пути к ограничению депутатской неприкосновенности. Всего их семь.
Ш̶̶̶а̶̶̶г̶̶̶ 1̶̶̶. Р̶̶̶е̶̶̶г̶̶̶и̶̶̶с̶̶̶т̶̶̶р̶̶̶а̶̶̶ц̶̶̶и̶̶̶я̶̶̶ з̶̶̶а̶̶̶к̶̶̶о̶̶̶н̶̶̶о̶̶̶п̶̶̶р̶̶̶о̶̶̶е̶̶̶к̶̶̶т̶̶̶а̶̶̶.
Ш̶̶̶а̶̶̶г̶̶̶ 2̶̶̶. Р̶̶̶а̶̶̶с̶̶̶с̶̶̶м̶̶̶о̶̶̶т̶̶̶р̶̶̶е̶̶̶н̶̶̶и̶̶̶е̶̶̶ з̶̶̶а̶̶̶к̶̶̶о̶̶̶н̶̶̶о̶̶̶п̶̶̶р̶̶̶о̶̶̶е̶̶̶к̶̶̶т̶̶̶а̶̶̶ п̶̶̶а̶̶̶р̶̶̶л̶̶̶а̶̶̶м̶̶̶е̶̶̶н̶̶̶т̶̶̶с̶̶̶к̶̶̶и̶̶̶м̶̶̶и̶̶̶ к̶̶̶о̶̶̶м̶̶̶и̶̶̶т̶̶̶е̶̶̶т̶̶̶а̶̶̶м̶̶̶и̶̶̶.
Ш̶̶̶а̶̶̶г̶̶̶ 3̶̶̶. П̶̶̶р̶̶̶и̶̶̶н̶̶̶я̶̶̶т̶̶̶и̶̶̶е̶̶̶ з̶̶̶а̶̶̶к̶̶̶о̶̶̶н̶̶̶о̶̶̶п̶̶̶р̶̶̶о̶̶̶е̶̶̶к̶̶̶т̶̶̶а̶̶̶ В̶̶̶е̶̶̶х̶̶̶о̶̶̶в̶̶̶н̶̶̶о̶̶̶й̶̶̶ р̶̶̶а̶̶̶д̶̶̶о̶̶̶й̶̶̶ и̶̶̶ о̶̶̶т̶̶̶п̶̶̶р̶̶̶а̶̶̶в̶̶̶к̶̶̶а̶̶̶ в̶̶̶ К̶̶̶о̶̶̶н̶̶̶с̶̶̶т̶̶̶и̶̶̶т̶̶̶у̶̶̶ц̶̶̶и̶̶̶о̶̶̶н̶̶̶н̶̶̶ы̶̶̶й̶̶̶ с̶̶̶у̶̶̶д̶̶̶ 2̶̶̶2̶̶̶6̶̶̶ г̶̶̶о̶̶̶л̶̶̶о̶̶̶с̶̶̶а̶̶̶м̶̶̶и̶̶̶.
Шаг 4. Рассмотрение законопроекта Конституционным судом и возвращение в парламент.
Шаг 5. Рассмотрение и принятие законопроекта Верховной радой во первом чтении 226 голосами.
Шаг 6. Рассмотрение и принятие законопроекта Верховной радой в целом 300 голосами.
Шаг 7. Подписание законопроекта спикером парламент и президентом Украины и вступление его в силу.
Тим часом у Верховній Раді під час розгляду проектів про зняття недоторканності відбулася словесна перепалка між нардепом від "Свободи" Юрієм Левченком і віце-спікером Іриною Геращенко. Про козлів і туалети.
У наметовому містечку біля ВР розпочався обід. З польової кухні усім охочим роздають кашу та чай. Уже утворилося 2 черги.
Бійці, яких стягнули під Верховну Раду, постять свої фото в Instagram:
Активісти поскражилися поліції, що правоохоронці поцупили в них каремат. Сталося це на вулиці Грушевського одразу за огорожею побдизу Верховної Ради зі сторони Кабміну.
Про це кореспонденту УП повідомив Роман Маселко. При цьому поліцейський, до якого звернулися активісти відмовлявся приймати заяву. Посилався на те, що немає доказів, що такий факт мав місце.
Під Раду продовжують зносити намети. При цьому правоохоронці дозволяють проносити намети через кордон лише народним депутатам. Усіх інших з наметами не пускають.
Парламент повернувся з перерви і взявся за закони про зняття недоторканності.
Рада пішла на перерву, схваливши медичну реформу. Далі за планом – розгляд питання депутатської недоторканності та виборча реформа.
#Рада8 на короткій перерві.— Верховна Рада (@verkhovna_rada) October 19, 2017
У 12.45 недоторканність ➡️#ЗП7203, #ЗП6773, #ЗП1776.
Get ready! pic.twitter.com/UvHvWL8pdX
У МВС повідомили, що під Радою, на 11:00, близько 700 осіб.
#Київ: станом на 11:00 у заходах біля #Рада бере участь близько 7️⃣0️⃣0️⃣ осіб pic.twitter.com/8u8b3McF3R— МВС України (@MVS_UA) October 19, 2017
Спікер ВР Андрій Парубій оголосив про плани на четвер:
.@AndriyParubiy про план на сьогодні:— Верховна Рада (@verkhovna_rada) October 19, 2017
11.00➡️голосування за медреформу
12.30➡️розгляд питання недоторканності
16.00➡️розгляд-виборча реформа pic.twitter.com/Oouh29gykk
Станом на 9.40 на площі зібралося близько сотні людей, здебільшого старшого віку, з прапорами партії "Батьківщина".
Фракція БПП закликає голову Верховної Ради створити робочу групу, яка напрацює пропозиції щодо зміни виборчого законодавства та щодо Антикорупційного суду. Про це заявила Ірина Луценко у кулуарах Верховної Ради перед початком засідання парламенту.
"Антикорупційний закон працюватиме роки. Такі закони не пишуться на Майданах. Такі закони не пишуться через тиск і кровопролиття", – заявила Луценко.
Поки під Радою тихо, прочитайте наш репортаж про людей під ВР: Хто й навіщо оселився в наметах під Верховною Радою
На під'їздах до урядового кварталу перевіряють машини, просять відчинити багажник.
|Фото Ірини Балачук, УП
Зранку 19 жовтня в урядовому кварталі й поблизу нього спокійно. Активісти планують пускати до парламенту народних депутатів, однак не випускати у разі негативного голосування за зняття недоторканності з нардепів.