Продолжение протестов под парламентом. Решающий день

16:36

Все, перейшли до виборчої реформи. Зараз депутати будуть намагатися обрати один з трьох поданих законопроектів про вибори народних депутатів, який потім буде прийняти за основу.

Перший законопроект №1068, поданий Юрієм Мірошниченко з фракції "Опозиційний блок". Другий - №1068-1, поданий Юлією Тимошенко з фракції "Батьківщина". Третій №1068-2, поданий внефракційним депутатом Віктором Чумаком.