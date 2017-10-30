Блокировка "Рошен". Зачем Семенченко и Соболев собрались бойкотировать бизнес Порошенко

На другий тиждень акції з наметами під Верховною Радою, від якої відмовилась більша частина організаторів, – ті, хто залишилися, вирішили блокувати підприємства президента Петра Порошенка.



Оголосили про це депутати від "Самопомочі" Семен Семенченко та Єгор Соболєв.

Вони обіцяли почати блокування з двох об'єктів корпорації "Рошен", що розташовані у Вінниці та в Яготині.

А в неділю Соболєв завітав з гучномовцем у київський магазин на Бессарабці і вмовляв людей не купувати цукерки і торти. Люди слухали і підходили до кас із солодощами.

У понеділок, 30 жовтня, Семенченко вже говорить, що колишні атошники готуються фізично блокувати "схеми", у яких, на його думку, задіяний президент.

"Українська правда" розбиралася з деталями бойкоту, планами його авторів та реакцією підприємств.

Хто

"Рух визволення" – це ветерани АТО і громадські активісти, які під ВР об'єдналися і взяли на себе продовження протестів, – розповідає Семенченко "Українській правді". – Вони не є прихильниками Саакашвілі чи інших політичних партій. Коли вони воювали, політики нічого не зробили. А вони хочуть жити в нормальній країні".

План

"Наш план – це блокування не бізнесу, а можливості для президента займатись самозбагаченням. Є кондитерська корпорація, транспортна компанія, страхова компанія, медіа – те, що президент обіцяв продати. Їх будуть блокувати шляхом бойкоту", – каже Семенченко.

Він пояснює, що раніше оголошений пікет двох підрозділів корпорації "Рошен" – це була акція, яка проводилась лише три години: "Вони показали, що рух у змозі блокувати".

Вимоги

За словами Семенченка, у блокувальників є дві вимоги. Одна – створення антикорупційного суду. Ця вимога залишилася з акції 17 жовтня.

Але з'явилась і нова – закон про імпічмент.

"Після того, як президент не відреагував на наші вимоги, Рух захотів, щоб верховний головнокомандувач був не лідером корупції, а президентом. Це больова точка, це може змусити його нас почути", – каже депутат.

Він називає це конструктивним протестом. "Є плашки "Я не купую Рошен". Активісти поїхали по Україні, по своїх областях переконувати людей бойкотувати продукцію. Ця форма використовується в багатьох країнах. У США, наприклад, закликали бойкотувати підприємства Трампа", – розмірковує Семенченко.

Обіцянки блокувати

При цьому депутат повідомив, що "військове крило" буде зосереджуватися на "сірих" і "чорних" схемах Порошенка.

"Сірі" і "чорні" схеми, у яких Порошенко разом з Путіним, Ахметовим, Медведчуком крадуть у держави на порядок більше заявленого мільярда доларів, будуть блокуватися фізично", – каже Семенченко і уточнює УП, що в тому числі йдеться про схему закупівлі вугілля "Роттердам+", "торгівлю з Медведчуком за скраплений газ" і "контрабанду пального".

Нардеп відмовляється пояснювати, як саме виглядатиме фізична блокада. Хоча відкидає ймовірність, що вона відбуватиметься із застосуванням зброї.

"У ветеранів є досвід блокади на Донбасі. Особливості і час конкретних акцій ми будемо повідомляти", – лише сказав він.

Реакція на Банковій

В Адміністрації президента відмовляються коментувати будь-які акції, які стосуються підприємств Порошенка, і просять звертатися безпосередньо до компаній.

Разом з тим, в АП впевнені, що акцію ніхто з українців не підтримав.

"Ті, хто закликають, щось бойкотувати, краще б вони брали участь у місцевих виборах у громади і показували результати, що їх підтримує народ. А "Самопоміч" на 6 чи 7 місці", – сказав співрозмовник УП на Банковій.

В АП також вважають, що зі створенням антикорупційного суду "м'яч не на їхньому полі".

"Замість того, щоб відкликати свій проект, створити робочу групу і напрацювати законопроект, який президент би вніс до ВР, вони роблять такі вимоги: хай президент напрацює, ми його розкритикуємо, а потім внесемо свій", – припустили в АП.

Реакція "Рошен"

У самій компанії "Рошен" здивовані діями депутатів.

Гендиректор В'ячеслав Москалевський каже, що як такого блокування підприємств корпорації не було: "У Яготині було людей 10. Приїхали, сфотографувалися і поїхали. Думаю, що у Вінниці було так само. У магазинах така ж ситуація".

"Я голосував за "Самопоміч". Але коли я бачу депутатів Соболєва і Семенченка, які бігають і блокують якісь магазини, навіщо вони обирались депутатами?" – обурюється він.

У "Рошен" скаржаться, що як тільки Порошенко став президентом, вони стали "шпалерами, на фоні яких проводяться всілякі піар-акції".

"У Львові обливають фарбою, приносять під магазин сміття, коли у Львові проблеми зі сміттям. Я не хочу провокувати людей, щоб вони реально підпалювали мої фабрики, – але, чесно кажучи, дії депутатів мене дивують. Якщо ви проти президента, навіщо блокувати магазини?

Я так і кажу своїм співробітникам, що у Семенченка є до нас питання щодо закону у Верховній Раді. Але жоден наш співробітник не став депутатом парламенту", – каже Москалевський.

За його словами, акції жодним чином не вплинули на продаж продукції, але додає, що зарано говорити про якісь тенденції.

Тим часом у мережі Facebook від лідерів думок з'являються пости як на підтримку корпорації "Рошен", так за дії Семенченка й Соболєва.

Щоправда, постів з цукерками набагато більше. Пишуть їх як заангажовані лідери суспільної думки, так і ті, хто не є активними "порохоботами".

Наприклад, права рука Юлії Тимошенко – депутат і її адвокат Сергій Власенко:

Радник президента Юрій Бірюков, навпаки, пише пост на підтримку "Рошен".

А от колишній депутат Київради наголошує, що купуватиме "Рошен", бо це – український бізнес.

Оксана Коваленко, УП