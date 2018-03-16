Главный по Донбассу. Что известно о новом командующем Объединенных сил Наеве

У п’ятницю, 16 березня, президент Петро Порошенко вперше призначив командувача Об'єднаних сил на Донбасі.

Ним став генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"У ваших руках знаходяться не лише долі десятків тисяч військовослужбовців, які ввірені мною під ваше командування. На ваші плечі лягає відповідальність перед народом України за його оборону на найскладнішій ділянці", – підкреслив Порошенко, представляючи командувача штабом.

Для представлення глава держави разом з секретарем РНБО Олександром Турчиновим направились на Донбас в зону АТО.

У цьому випадку слова президента не видаються занадто високопарними. Після ухвалення Верховною Радою закону про реінтеграцію Донбасу в руках очільника Штабу концентруються доволі широкі повноваження.

"Українська правда" зібрала всі відомості про нового командувача Об’єднаних сил на Донбасі та нагадує, чому він, по суті, стане ключовою фігурою в протистоянні російській агресії на Донбасі.

Москва, Німеччина, Україна

Офіційна біографія 47-річного Сергія Наєва, яку має в своєму розпорядженні "Українська правда", вказує, що все своє життя він був пов’язаний виключно з армією.

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Инструкция: как выбрать терапевта, педиатра, семейного врача, с 1 апреля Народився в Могильов-Подільському на Вінничині. В 1991-му році закінчив Московське вище загальновійськове командне училище.

Служив командиром мотострілецького взводу у Німеччині, перебував у розпорядженні командувача Далекосхідного військового округу в Росії.

У Збройних Силах України – з травня 1993 року. В 90-х і на початку "нульових" служив на різних посадах у Західному та Південнному оперативних командуваннях.

У 2006-2007 роках був слухачем факультету підготовки фахівців оперативно-стратегічного рівня Національної академії оборони України. Як кращий випускник нагороджений відзнакою – Мечем Королеви Великобританії, яку отримав з рук посла цієї держави в Україні.



З 2007 до початку 2014 займав різні керівні посади в 13-му армійському корпусі Сухопутних військ, який у 2013 році трансформувався в Оперативне командування "Захід".

Початок російської агресії застав на посаді заступника начальника штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, а в 2015 році був призначений командувачем військ Оперативного командування "Схід" Сухопутних військ.Територією відповідальності командування є Запорізька, Дніпропетровська, Харківська, Донецька та Луганська області.

В АТО був керівником сектора "Б" (угруповання українських військових підрозділів на захід від Донецька під час війни на сході України в 2014-2015 – УП) за часів боїв за Донецький аеропорт.

У вересні 2017 року Наєв потрапив у список українських військовокомандувачів, проти яких слідчий комітет Росії порушив кримінальні справи. Звинувачення – "застосування заборонених засобів і методів ведення війни і геноциді на Донбасі".

На початку березня цього року став начальником штабу – першим заступником командувача Сухопутних військ ЗСУ, а ще за півтора тижні – був призначений командувачем Об’єднаного штабу.

Педант, новатор, прихильник НАТО

За час служби в українській армії Наєв пройшов шлях від командира взводу до заступника начальника Генштабу ЗСУ.

"Я бачив його на фронті, в АТО. Переконаний, що його рівень підготовки та досвід керівництва органами військового управління різного рівня дозволять йому якісно та відповідально здійснювати керівництво силами та засобами ЗСУ, інших військових формувань у відсічі і стримуванні російської агресії проти України", — характеризував командувача Порошенко.

Співрозмовники УП серед військових у неофіційних розмовах здебільшого характеризують його як педантичного командира та військового нової формації.

"Педантична людина, професіонал своєї справи, допитливий, вміє добре планувати роботу, є стратегічне мислення. Цілеспрямований. Якщо перед ним ставиться завдання – можна бути впевненим, що буде виконано" – зазначив УП один з тодішніх командирів бригади в АТО.

Сам Наєв в інтерв’ю "Укрінформу" 2016 року проявив себе прихильником переходу арміїї на стандарти НАТО.

"Збройні Сили України зразка 2020 року мають відповідати стандартам, які існують в збройних силах провідних країнах світу, зокрема, в НАТО. Такі стандарти повинні бути перейняті і впроваджені в діяльність Збройних Сил України. Крім цього, ми повинні розвинути все, що отримали самі", – вважає Наєв.

Полковник запасу Юрій Повх вважає, що новий командувач добре підготовлений до виконання покладених на нього функцій.

"Він – вольова грамотна людина. Добре підготовлений на оперативно-стратегічному рівні. У 2015 році впевнено керував підлеглими йому частинами. До підлеглих ставився вимогливо.

В секторі Б саме за його керцівництва почали використовувати нові системи зв’язку, які не читали росіяни. Він беріг час, тому намагався проводити короткі наради", – розповів УП Повх.

Декларація Наєва не пестрить великою кількістю нулів та земельними ділянками. Офіційна зарплата в 2016 році – близько 270 тис. гривень, службова кімната в Дніпрі, недобудований дачний будинок у Кошарах Одеської області, в дружини авто – Toyota Rav 4 2010 року.

На початку 2018 року отримав грошовий подарунок від Максима Івановича Наєва (ймовірно, брата) в 140 тис. гривень.

Штаб і повноваження

Після ухвалення Радою закону про реінтеграцію Донбасу командувач Об’єднаного штабу стає центральною фігурою в зоні бойових дій.

Згідно з нововведеннями, таке формулювання як "зона АТО" припинить свою дію.

Замість АТО в законі визначені "заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ". Керувати цими заходами має Генштаб, а планування, організація та контроль покладається на Об’єднаний оперативний штаб, очільником якого й став новопризначений Сергій Наєв.

До його обов'язків входитиме керування військовими та правоохоронними структурами, які беруть участь в колишньому АТО. Рішення командувача для працівників таких структур є обов’язковими для виконання.

Під його безпосереднє управління, зокрема, входять Збройні Сили, МВС, Нацполіція та інші військові формування в зоні бойових дій.

Крім того, за поданням командувача об’єднаних сил начальник Генштабу визначатиме "зони безпеки" – контрольовані урядом території поруч із лінією розмежування.

Сам Наєв підпорядковується Верховному Головнокомандувачу, посаду якого обіймає президент Петро Порошенко, та начальнику Генерального штабу – Віктору Муженко.

Наразі Генштаб розробляє також окремі положення про Об’єднаний оперативний штаб – вони чітко визначатимуть повноваження командувача. Його повноваження також мають бути схвалені окремо рішенням президента.



