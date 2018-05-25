Герой иного времени

25 мая 2014 года в Украине состоялись внеочередные президентские выборы. Беспартийный кандидат Петр Порошенко одержал прогнозируемую победу, набрав почти 55% голосов. Теперь социологи дают Петру Алексеевичу лишь пять с половиной процентов и практически не оставляют ему шансов во втором туре.

На первый взгляд, это типичная история о политике, который за четыре года разочаровал избирателей, запятнав себя коррупционными скандалами, торможением реформ и отдыхом на Мальдивах. Но, рассуждая так, мы покривим душой.

Потому что в действительности это история о времени. О времени, претерпевающем причудливые метаморфозы. О времени, которое с легкостью превращает обычных людей в героев, а потом так же легко с ними расправляется.

Не стоит обманывать самих себя: в мае 2014-го за бизнесмена Порошенко голосовали не потому, что он казался образцом честности и бескорыстия, смелым реформатором или борцом с коррупцией. Все это важно и актуально для нас сегодняшних.

Но четыре года назад Украину занимали совершенно другие мысли, надежды и страхи.

Тогдашнее время уплотнилось до предела и неслось вперед с сумасшедшей скоростью. Вокруг царил хаос, исторические декорации лихорадочно сменяли друг друга.

Гибель "Небесной сотни", бегство Януковича, аннексированный Крым, вспыхнувший Донбасс, трагическая Одесса, призрак "Новороссии", угроза полномасштабного российского вторжения.

Казалось, в ближайшие дни, недели и месяцы может произойти все: от победоносного завершения АТО до вражеского броска на Киев, от краха путинской империи зла до разгрома и расчленения Украины.

В этом взбесившемся мире украинцам был нужен какой-то рациональный стержень. Стране хотелось чего-то трезвого, рассудительного, напоминающего о нормальной жизни.

Все это олицетворял крупный предприниматель и умеренный политический деятель с солидной довоенной репутацией.

Чтобы стать героем безумного времени, достаточно было быть вменяемым прагматиком. И Петр Порошенко действительно им был.

Сегодня условные "зрадофилы" могут сказать, что избранный президент не оправдал ожиданий, потому что война не закончилась, на Донбассе по-прежнему стреляют, а Крым до сих пор не возвращен.

Читайте также Свой сукин сын В поисках утраченного прошлого День, когда кончится война

Но проблема в том, что ожидания, сопровождавшие президентскую кампанию 2014-го, уже стали историей.

Они бесконечно далеки от сегодняшней реальности. И сейчас спорить о них так же странно, как в середине девяностых – обсуждать выполнение тринадцатой советской пятилетки.

Драматическая повестка, принесшая Петру Алексеевичу те самые 55%, попросту себя исчерпала. Историческое время сбавило свой бешеный темп и вернулось в обычную колею.

Украино-российская война представляется уже не стихийным бедствием, а рутиной.

Больше никто не ждет быстрой развязки гибридного конфликта, скорой деоккупации Донбасса или возвращения Крыма – и никто не страшится путинских танков, готовых ворваться в Киев со дня на день.

Окружающий хаос упорядочился, и президент Порошенко уже не востребован в качестве рационального стержня.

Вокруг все меньше безумного и трагического, все больше приземленного и циничного, и президентский прагматизм уже не кажется выдающимся достоинством.

Провластные спикеры подчеркивают, что именно Порошенко удержал страну от краха в критический момент, но это не добавит гаранту рейтинга. Поскольку даже с этой точки зрения Петр Алексеевич выглядит мавром, который сделал свое дело, и которому незачем задерживаться в своем кресле.

Новое время требует от украинского руководства другой востребованной повестки, а ее у Банковой нет.

В новых реалиях Петр Порошенко – уже не герой, а обычный украинский политик. С обычным коррупционным шлейфом, обычными претензиями и обычной нелюбовью сограждан. Причем подобная метаморфоза произошла не только с ним, но и с другими героями того же времени.

Игорь Коломойский был спасителем отечества, вырвавшим Днепропетровщину из лап "русского мира", – а сейчас это просто олигарх, озабоченный своими корыстными интересами.

Надежда Савченко была примером бесстрашия, самоотверженности и патриотизма – а сейчас это просто неумная и агрессивная женщина с нестабильной психикой.

Из этого не следует, что в критическом 2014 году Украина не нуждалась в таких героях, как Порошенко, Коломойский или Савченко. Но далеко не все герои четырехлетней давности нужны стране теперь.

В каком-то смысле действующий президент уподобился ветерану, не нашедшему себя на гражданке. С той принципиальной разницей, что Петр Порошенко – не воинственный пассионарий, а деловой, приземленный и вполне мирный человек.

По злой иронии, нынешняя относительная стабильность ему гораздо ближе и комфортнее, чем сумасшедший накал страстей 2014-го. Но посреди тогдашнего сумасшествия Петр Алексеевич был героем, а комфортная современность пожирает остатки его рейтинга.

И глава государства вынужден, вопреки себе, эксплуатировать дух ушедшего времени. Вновь и вновь напоминать согражданам о неослабевающей кремлевской угрозе; подчеркивать, что Родина по-прежнему в опасности; атаковать на новых фронтах – историческом, языковом, церковном.

Увы, времена изменились, в прежнем пафосе все больше искусственного и натянутого, и страна это чувствует.

Урок, преподнесенный новейшей украинской историей, касается не только Петра Порошенко. Он важен и для потенциальных конкурентов Банковой в 2019 году.

Да, время часто становится самым ценным союзником. Оно способно облагодетельствовать любого, кто окажется в нужном месте в нужный момент.

Время может вознаградить стареющую политическую примадонну, дожидающуюся своего часа с начала 2000-х. Сделать "первого непроходного" вполне проходной и реальной кандидатурой. Подарить светлое политическое будущее популярному певцу или шоумену.

Но если вы привыкли опираться лишь на капризное время, то оно предаст вас с такой же легкостью, с какой еще недавно вознесло на вершину.

Михаил Дубинянский