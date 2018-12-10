Лина Костенко. Поэтесса эпохи

Безумовний класик, чиї твори давно увійшли до навчальних програм, стали піснями, символами, мемами й оточили нас з усіх боків.

Безкомпромісна, принципова, вперта, вимоглива, горда. Часом різка, гостра, як бритва, з блискавичною реакцією і неабияким почуттям гумору.

Усе це – про Ліну Костенко.

Вона народилася у 1930-му у Ржищеві на Київщині. У 36-му батька, вчителя, який самотужки опанував 12 мов і викладав у місцевій школі ледь не всі предмети, заарештували як "ворога народу".

"Вашим червоним прапором тільки биків лякати", – заявив він суддям, почувши вирок – 10 років таборів.

Ліна Костенко – саме той випадок, коли безстрашність в наборі з безкомпромісністю передаються генетично, а потім іще загартовуються у життєвих негараздах і боротьбі людини із системою.

Вона відверто іронізує над тими, хто постійно прикладає до її імені патетичні визначення типу "совість нації", "моральний авторитет" чи навіть "залізна леді", та імідж, як то кажуть, склався давно. Передусім – із її вчинків.

Ліна Костенко – саме той випадок, коли безстрашність в наборі з безкомпромісністю передаються генетично, а потім іще загартовуються у життєвих негараздах і боротьбі людини із системою

Фабриканти вір і недовір

Випускниця-відмінниця Московського літературного інституту імені Горького, тієї самої всерадянської "кузні літераторів", уже на початок 60-х мала три поетичні збірки і схвальний відгук рецензента її дипломної роботи, російського письменника Всеволода Іванова, мовляв, Костенко – потужний автор із великим майбутнім.

Проте четверту її книжку "Зоряний інтеграл" заборонила до друку цензура. Вірші Ліни Костенко того часу вже ходили в "самвидаві".

Я скоро буду виходити на вулиці Києва

з траурною пов’язкою на рукаві –

умирає мати поезії мого народу!



Все називається Україною –

універмаг, ресторан, фабрика.

Хліб український,

телебачення теж українське.



На горілчаній етикетці

експортний гетьман з булавою.

І тільки мова чужа у власному домі…

"Зоряний інтеграл", 1963

На наступну, "Княжа гора", чекала та сама доля: видавництво "Радянський письменник" залучило до рецензування (і цензурування) шанованих майстрів слова – Миколу Вінграновського та Леоніда Первомайського, аби вони своїм авторитетом вплинули на молоду авторку та внесли корективи.

Подейкують, йшлося лише про одну поезію про Україну, яка "не догодила" тим, що була "недостатньо радянською". Але затята Костенко на поступки не пішла:

"Або збірка буде із цим віршем, або не буде збірки!"

Розмова з директором видавництва видалася, м’яко кажучи, не з приємних. Після тієї зустрічі він доповість "нагору" про низьку культуру письм