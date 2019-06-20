Как Филарет ушел от Епифания и что теперь будет с ПЦУ

Шість місяців і п'ять днів патріарх Філарет не очолював церкву.

15 грудня 2018 року напередодні об'єднавчого собору трьох церков була ліквідована Українська православна церква Київського патріархату. Це було умовою створення єдиної Православної церкви України, яка 6 січня отримала томос про автокефалію.

З того часу єдиним предстоятелем ПЦУ став близький до Філарета митрополит Епіфаній. Однак скоро стало зрозуміло, що патріарх Філарет, публічно віддаючи владу, сподівався зберегти її у своїх руках.

Коли він зрозумів, що йому доведеться бути лише одним з архієреїв новоствореної церкви, святійший спробував переграти ситуацію.

В одній церкві не буває двох предстоятелів. Епіфаній та Філарет не могли одночасно керувати ПЦУ. І патріарх "знайшов рішення" – відродити Київський патріархат.

"Раз є патріарх, то є й патріархат", – буквально так пояснював Філарет своє рішення про намір відновити діяльність УПЦ КП.

Намір цей він спробував реалізувати 20 червня, скликавши у своєму патріаршому Володимирському соборі "помісний собор Київського патріархату".

Як проходив цей "собор", для чого був скликаний і які наслідки матиме для Філарета, ПЦУ та томоса, читайте в матеріалі "Української правди".

Слухайте також на: Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, SoundCloud, Castbox, Breaker, Pocket Casts, RadioPublic

Поки що Філарету вдасться керувати тільки своїми київськими парафіями і ще поодинокими парафіями по країні та за кордоном всі фото: українська правда

Хто був на "соборі" у Філарета?

Запрошення архієреям колишньої УПЦ КП на "помісний собор" патріарх Філарет розсилав останні кілька днів.

Для розуміння, помісний собор – це найвищий орган управління церквою. На ньому ухвалюються усі найважливіші питання.

Реклама:

Щоб собор отримав статус помісного, на ньому мають бути присутні більшість єпархіальних єпископів, по одному священнику із кожної єпархії та по одному мирянину. Тобто мають бути представлені усі прошарки церковного життя.

У грудні 2018 року, коли приймалося рішення про ліквідацію, у УПЦ КП було близько 40 архієреїв. На "собор" до Філарета 20 червня приїхало всього два (!), та й ті з однієї єпархії: митрополит Іоаса́ф, який очолює єпархію в російській Бєлгородській області, та вікарний єпископ цієї єпархії Петро.

Тобто крім Філарета на рівні архієреїв на "соборі" була представлена лише одна російська єпархія з шести приходів.

На рівні священників, як переконував журналістів Філарет, були представлені "багато областей" і Київ, де єпархію очолює сам Філарет.

Однак багато навіть київських священників і монахів проігнорували запрошення Філарета, як, наприклад, намісник Свято-Феодосіївського монастиря архімандрит Макарій.

Решту присутніх на "соборі" склали віряни. Всього у Володимирському соборі, якщо вірити Філарету, зібралося 200 людей.

У ПЦУ переконані, що події в Україні можуть викликати у Константинополя тільки "жаль і прикрість"

Які рішення проголосували на "соборі"?

"Собор" Філарета 20 червня ухвалив кілька рішень.

Перше, він скасував рішення собору 15 грудня 2018 року про ліквідацію УПЦ Київського патріархату. Таким кроком Філарет намагається довести, що КП не створюється заново, а продовжує свою діяльність.

Правда, як це корелюється з тим, що весь Київський патріархат уже влився у ПЦУ, зрозуміти складно.

Друге важливе рішення стосувалось томосу про автокефалію ПЦУ. У рішенні "собору" написано, що він "не відповідає статуту автокефальних церков" та його зміст "не влаштовує" відновлену УПЦ КП.

Багато навіть київських священників і монахів проігнорували запрошення Філарета

Чим керуватиме патріарх Філарет? Хто входить у його церкву?

"Собор" заявив, що все майно, гроші і рахунки колишньої УПЦ КП належать "відновленій" церкві. Також церква Філарета претендуватиме на усі монастирі, включно із Михайлівським, де живе і служить митрополит Епіфаній, духовні навчальні заклади тощо.

Окремо згадали закордонні парафії, які Філарет далі вважатиме своїми, а не передасть Константинопольському патріарху, як того вимагає томос.

Реклама:

Щоправда, Філарет обіцяв не розпочинати війну за майно, воліючи почекати, поки його колишні співбрати "одумаються" і повернуться в КП.

До речі, Філарет обіцяв бути відкритим до усіх, хто захоче долучитись до його церкви. На це один із членів синоду ПЦУ, колишній близький соратник Філарета, архієпископ Євстратій нагадав, що церкви в Україні не є юридичними особами і не володіють жодним майном.

Усі храми та решта ресурсів є власністю конкретних громад. А вони у більшості своїй уже перейшли до ПЦУ.

Тож поки що Філарету вдасться керувати тільки своїми київськими парафіями і ще поодинокими парафіями по країні та за кордоном.

Чи це розкол Православної церкви України?

По суті ситуацію з Філаретом можна було б вважати розколом ПЦУ. Однак є нюанси.

По-перше, сам Філарет не визнає, що він і його прихильники були частиною ПЦУ.

"Це не розкол. Ми функціонуємо з 1992 року, а ПЦУ – з 2018-го. То хто від кого відколовся?", – переконував Філарет журналістів після свого "собору".

З цим погоджуються і в ПЦУ, однак з трохи іншою мотивацією.

"Розкол – це коли церква ділиться на базі якихось канонічних речей. А коли маленька група служителів відділяється від церкви, то це не розкол. Це відділення", – заявив архієпископ Євстратій.

Реклама:

Перекладаючи на людську мову, – відхід трьох архієреїв не варто вважати розколом.

Взагалі у ПЦУ нагадали, що Філарет не мав права сам скликати свій "собор", бо і за статутом ПЦУ, і за статутом колишньої УПЦ КП, скликання помісного собору можливе тільки за рішенням предстоятеля і синоду. А синоду КП не існує, він був ліквідований разом з самою церквою 15 грудня 2018 року перед створенням єдиної помісної церкви.

Тому усі рішення, які були ухвалені у Володимирському соборі 20 червня, у Епіфанія вважають юридично і канонічно нікчемними.

Чи відлучать Філарета від Церкви?

Вдруге відлучення Філарета не буде. Принаймні, ПЦУ цього робити не стане. Як пояснив владика Євстратій, 24 червня збереться синод Православної церкви України і розгляне питання Філарета і його прихильників.

"Я думаю, що у понеділок на синоді буде просто констатований факт, що святійший Філарет та ще двоє єпископів виокремились із ПЦУ. І далі ми як церква за них не нестимемо відповідальності… Ми ж не вчиняємо ніяких дій щодо митрополита Онуфрія чи патріарха РПЦ Кирила? Ми до них не маємо стосунку", – сказав Євстратій.

Чи може Константинополь відкликати томос через дії Філарета?

У ПЦУ переконані, що події в Україні можуть викликати у Константинополя тільки "жаль і прикрість".

"Ніяких речей, які би погіршили становище Православної церкви України, з боку Константинополя не буде. Бо коли хтось думає, що може поставити під сумнів дійсність томосу, можу стверджувати – документ, який був наданий ПЦУ, не буде відкликаний. Православна церква України продемонструвала свою єдність. Жоден український ієрарх у розділенні участі не брав і не бере", – заявив архієпископ Євстратій, який нещодавно говорив, що поведінка Філарета може бути наслідком "незворотних вікових змін".

Його слова може опосередковано підтвердити і той факт, що перед врученням томосу у Вселенського патріарха була умова – святійший Філарет не мав очолити новостворювану церкву. Видно, у Константинополі щось розуміли і чогось остерігались.

І події 20 червня яскраво показують, чого саме.

Роман Романюк, УП