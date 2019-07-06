Время дилетантов

"Над пострадавшим Ильей Петровичем много смеялись. Хохотала и малолетняя Верочка. Но, в подражание старшим, она вдруг осерьезилась, рассудительно развела ручками, затрясла головой, просюсюкала:

– Господи! Пятый год живу на белом свете, а такого дурака еще не видывала..."

В прошлом столетии эти строки советского автора вызывали лишь улыбку. Но в XXI веке становится не до смеха: мы очутились в мире, где возрастные барьеры и прожитые годы обесцениваются на глазах.

Пять лет современного прогресса значат больше, чем прежние пятьдесят. Малолетние внуки ориентируются в цифровой реальности лучше почтенных дедушек и бабушек.

Приобретенные знания и умения устаревают обескураживающими темпами. Новые идеи и вызовы рождаются с ошеломляющей скоростью.

Этот бешеный ритм постепенно размывает границу между специалистами и профанами.

Опыт, накопленный профессионалами, может слишком быстро потерять актуальность. Дилетанты могут слишком быстро выучиться чему-то остроактуальному. И в массовом сознании больше нет пропасти, когда-то отделявшей первых от вторых.

Вопиющий дилетант Владимир Зеленский, избранный президентом сорокамиллионного воюющего государства, иллюстрирует эту тенденцию как нельзя лучше.

Победа Зе предсказуемо вдохновила других, и в Верховной Раде IX созыва ожидается нашествие неопытных, зато новых лиц.

Планка профессиональных требований к украинской элите неумолимо снижается.

Год назад появившийся в соцопросах Зеленский выглядел своеобразным эрзац-Вакарчуком, неумелым подражателем.

Конечно, фронтмену "Океана Эльзы" недоставало опыта – но, по крайней мере, он давно интересовался политикой, успел побывать депутатом, прошел специальную программу для молодых лидеров в Стэнфордском университете. А кто по сравнению с ним комик Зеленский? Никто!

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Но с тех пор два новых лица успели поменяться местами.

Теперь Вакарчук выглядит подражателем Зеленского, а "Голос" только пытается повторить ошеломительный успех Зе!команды. Причем депутатское прошлое и учеба в Стэнфорде уже не кажутся серьезным преимуществом нового политика.

Публика охотнее обсуждает волевые качества, дерзость, смелость – все то, что помогло Владимиру Александровичу и что теперь требуется от Святослава Ивановича. Пресловутый вопрос профессионализма отступил на второй план.

Конечно, можно со скорбным видом рассуждать о нарастающей некомпетентности.

О нашествии кухарок, рвущихся управлять государством. О безумной эпохе победившего дилетантизма. Этим заняты многие интеллектуалы, симпатизирующие прежней правящей команде.

Однако правда заключается в том, что время дилетантов в Украине началось не весной 2019-го. Оно началось пятью годами ранее.

По-настоящему переломным оказался все тот же 2014 год, навязавший нам абсолютно новую повестку и обнуливший значительную часть наших знаний и умений.

В 2014-м выяснилось, что у кадрового украинского военного нет преимуществ перед юношей-добровольцем: к реальным боевым действиям не готовился ни тот, ни другой.

В 2014-м выяснилось, что у маститого эксперта нет преимуществ перед начинающим блогером: комментировать пришлось совершенно новую реальность, не имевшую аналогов в новейшей украинской истории.

В 2014-м выяснилось, что у полковника запаса Гриценко нет преимуществ перед кондитерским магнатом Порошенко: руководство воюющей страной следовало осваивать с нуля, без оглядки на предыдущий опыт.

По сути, Украина пережила самые тяжелые месяцы противостояния с Москвой, будучи страной дилетантов. Страной, застигнутой врасплох и учившейся на скорую руку.

Этот вынужденный дилетантизм аукнется украинскому руководству спустя пять лет.

На прошедших выборах было очень трудно продвигать тезис о безальтернативности Петра Порошенко как верховного главнокомандующего: учитывая, что весной 2014-го ПАП был сугубо штатским человеком, впервые примерившим камуфляж уже после инаугурации.

Если предприимчивый основатель "Рошена" сумел выучиться на главкома, то чем хуже предприимчивый основатель "95-го квартала"?

Вразумительного ответа на этот вопрос у сторонников Петра Алексеевича не нашлось и найтись не могло.

По иронии судьбы, именно новые лица пятилетней давности – вкупе со старыми лицами, спешно учившимися жить по-новому – убедили страну, что отсутствие опыта не является чем-то критическим и непоправимым.

Тем самим они невольно подготовили триумф Зеленского и компании.

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На сегодняшних дилетантов с особенной яростью обрушиваются вчерашние дилетанты.

Знатоки гибридной войны, не слышавшие о гибридных войнах до 2014 года. Управленцы, которые до 2014 года не имели понятия об управлении воюющим государством.

Блогеры, которых до 2014 года никто не знал и не читал. Люди, начинавшие с нуля пять лет назад, ненавидят тех, кто начинает с нуля сейчас. И будем честными до конца: в этой ненависти – не только тревога за Украину, но и обида за себя.

Дилетант, выучившийся на собственных ошибках, жаждет признания. Он желает сполна насладиться мастерством, которое так тяжело ему далось.

Он хочет пожить спокойной и размеренной жизнью профессионала, которую вроде бы заслужил. Именно так недавние профаны воспринимали второй президентский срок Петра Порошенко.

Но вместо того, чтобы оценить вымученный профессионализм, страна по-прежнему благоволит новым лицам – и выбирает новую порцию дилетантов.

Разумеется, вчерашние дилетанты уверены, что новая поросль опозорится и провалится. Что она ничему не научится, ничего не достигнет, все разрушит и все погубит.

Напротив, сегодняшние дилетанты убеждены, что справятся лучше предыдущей смены. Что их ученье окажется более легким, быстрым, результативным и менее болезненным.

Теоретически возможны оба описанных варианта. Но не исключен и третий: в целом новые профаны могут оказаться не хуже и не лучше старых.

Они могут прогуляться по тем же граблям, набить те же шишки и в конечном итоге прийти к такой же вымученной компетентности.

А потом они захотят признания и спокойной жизни. Захотят насладиться достигнутым мастерством. Захотят побыть профессионалами. Но предоставит ли им Украина такую возможность?

Михаил Дубинянский