Время закрытых дверей: четвертая часть всеукраинского фотопроекта о бизнесе на карантине

Час закритих дверей – це документальний фотопроєкт The Gate Agency про українські бізнеси, що закрилися або трансформувалися під час карантину.

У ньому вже взяли участь більше 90 власників популярних українських ресторанів, тревел-агентств, великих логістичних центрів, приватних шкіл, маленьких крафтових виробництв, юридичних компаній, спортивних центрів тощо. Героями фотопроєкту стають власники бізнесів з Києва, Дніпра, Одеси, Херсону, Кропивницького, Харкова, Миколаєва, Чернівців та Івано-Франківська.

Всього героїв буде 100, і в цьому матеріалі представлена четверта 20-тка власників українських бізнесів.

Карантин вплинув на життя цілого світу. Скоріш за все ми вже ніколи не побачимо український бізнес таким, яким він був до початку пандемії: зміняться підходи до виробництва, бізнес-моделі, продукція, послуги та колективи.

Хтось піде з ринку назавжди. Це історія, а ми, фотографи, документалісти та журналісти, не маємо права і тим паче бажання залишатися в стороні.

Оксана Володько, засновниця компанії МДК "Технобуд", експертка з енергоаудиту



всі фото: The Gate Agency

МДК "Технобуд" – харківська компанія, що спеціалізується на продажі будівельних матеріалів



"З початком карантину був страх за здоров'я сімей моїх співробітників, тому було велике бажання, щоб усі були здорові, скоріше закінчився цей карантин, і ми повернулися всім колективом в наш затишний і комфортний офіс.

Головне завдання – не опускати руки. Треба робити максимум з того, що ти можеш, і продовжувати роботу дистанційно. Сучасні засоби комунікації дозволяють працювати віддалено, не порушуючи при цьому робочий процес.

Хотілося б допомогти зберегти здоров'я кожного, хто нас оточує, тому що здоров'я і є найцінніше, що не купиш ні за які гроші".



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Андрій Ставніцер, співвласник ресторану Fratelli, співвласник приватного морського порту TIS



Fratelli – ресторан італійської кухні в Одесі



"Головна ідея Fratelli завжди була в безкомпромісності якості продукту. Наш девіз "Головне – в тарілці!". Ми ніколи не економили на продуктах і не урізали собівартість за рахунок них. Це наше залізне правило.

Безумовно, після карантину всім доведеться затягнути паски. Споживання сильно впало, та й ніхто поки не уявляє, в якому форматі й коли зможуть працювати ресторани і кафе. Але варіант закриття ми не розглядаємо.

Ще до карантину Fratelli розробив новий підпроєкт з демократичним позиціонуванням і основним продуктом – піцою та пастою. Це відгалуження ресторану, яке дозволяє, зберігши якість Fratelli, стати доступнішим для широкої аудиторії.

Проєкт планувався до відкриття на оновленому Міському Ринку Їжі в Одесі, після чого ми вже розглядали варіант розвитку мережі і роботу з доставкою. А сьогодні стало актуально стартанути якраз з останнього пункту".



Володимир Лебедев, директор Дому Милосердя



Дім Милосердя – проєкт в Кропівницькому, що допомагає людям, які живуть за порогом бідності



"Ми нашим клієнтам пропонуємо карпатські сувеніри, лікувальні чаї, доски, скалки, лопатки, вишиванки від найкращих майстрів. Ідея в тому, щоб популяризувати нашу культуру, підтримувати українських майстрів.

Люди, які беруть наш товар, знають, що купуючи нашу продукцію, частина коштів йде на Дім Милосердя – безкоштовний хостел для людей, які залишились без домівки.

11 березня до мене підійшли правоохоронці і заборонили займатись продажем нашої продукції, бо впроваджено карантин. Ми зібрались і поїхали додому. Вже два місяця сидимо вдома.

Ми зараз продаємо онлайн, але це не ті продажі, які були до карантину. Намагаємось зберегти постійних клієнтів, наша продукція не є найважливіша під час карантину. На жаль. Прошу звернути увагу на те, що при цьому людей зараз стало більше звертатися за допомогою".



Юлія Шум, співзасновниця та головна тренерка мережі спортхабiв ЕБШ



ЕБШ – мережа спортхабів з представництвами в Києві та Одесі



"ЕБШ – це спортхаб функціонального тренінгу. Ми пропонуємо нашим гостям групові та індивідуальні тренування за напрямками: TRX, BOX, Functional Training, Stretching, Animal Flow, Yoga, Тайський бокс, BJJ. В ЕБШ немає слова КЛІЄНТИ, це дуже важливо для наших відносин. Є тільки гості і справжні друзі.

Я відмовлялася вірити у те, що нам потрібно зачинити всі хаби на карантин. Це було дійсно боляче. Але я розуміла, що цього не уникнути, тож прийняла це як виклик. Єдиний варіант, який у нас був, – швидко адаптуватися і працювати ще більше.

За добу після того, як оголосили карантин, нам вдалося запустити формат онлайн-тренувань в Zoom та зняти більше 20 відео безкоштовних тренувань для Youtube.

Ми всіма силами намагаємося зберегти ЕБШ. Він для нас значить дуже багато, і він важливий не тільки для нас, а і для всіх, хто в нас тренується. Це вже давно історія не про бізнес, а про людей, команду та community. Підтримка, яка в нас зараз є, підтверджує те, що ми все робимо вірно, головне – не опускати руки".



Вадим Гефтер, співзасновник проєкту "Творча кухня Bubamara"



"Bubamara" – ресторан балканської та європейської кухні і концерт-холл в Дніпрі



"Двері "Bubamara" я закривав з тривогою не відкрити їх знову. Одночасно була надія, що цей період може стати стартом нових можливостей і перспектив. Наприклад, кадровий голод, ймовірна можливість переглянути орендні ставки. Звичайно, найважливіше завдання – зберегти колектив, ну і самому не перегоріти. Варіант закриття поза всякими сумнівами допускаю, але це навіть не план "Б". До прийняття цього рішення мало б провалитися з десяток планів порятунку".



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Іван Понюк, засновник мережі ICstore



ICstore – мережа з продажу та обслуговування техніки Apple в Херсоні



"Наш бізнес полягає в продажі та обслуговуванні техніки Apple. Більше в обслуговуванні, бо продати може будь-хто, а кваліфіковано підказати, налаштувати і відповісти на мільйон потенційних питань клієнта – справа не з легких і потребує досвіду та кваліфікації. Тому наша ідея – бути локальним "genius bar", куди можна звернутися в будь-який момент і де точно вирішать питання з технікою.

Закривалися з важким серцем і почуттям невизначеності в завтрашньому дні: чи зможемо зберегти всі робочі місця і як швидко зможемо адаптувати бізнес до нових умов існування. Але ми розглядаємо кризу як період, коли важко усім. Саме тому потрібно бути сконцентрованими і далекоглядними, щоб вийти з неї на крок попереду за конкурентів.

Тому кожен день робимо усе, щоб не розгубити ані працівників, ані партнерів, ані, звичайно, клієнтів. А паралельно – максимально оптимізуємо бекофіс, CRM, SMM-сферу, уже переробили сайт і багато іншого".



Ольга Гусарова, Delivery director у AltexSoft



AltexSoft – українська консалтингова IT-компанія з головним офісом в Харкові, що займається розробкою програмного забезпечення та надає комплексні бізнес-рішення



"Наш основний домен – travel, але ще є багато клієнтів, яким ми допомагали впроваджувати рішення у галузі медицини, e-commerce та інших. Наша компанія була заснована у 2007 році, тож вже 13 років ми є повноцінними гравцями на українському та міжнародному ІТ-ринку. Зараз у нас три офіси в Україні та два у США.

Безперечно, 2020-ий розпочав новий етап у житті компанії, який, ми щиро сподіваємося, піде їй на користь. Коли ми приймали рішення про WFH (роботу з дому), ми гадки не мали, наскільки це затягнеться і що нас очікує попереду. Ми лише точно розуміли, що назад до офісу ми повернемось зовсім іншими.

Ми робимо все можливе і неможливе, щоб зберегти команду, корпоративну культуру та цінності компанії. Ми збирали це по крихточкам і дуже не хочемо це втрачати. І хоч попереду нас очікують непрості часи, ми до цього готові".



Денис Сідора, засновник та CEO івент-команди RUSH



RUSH – українське івент-агентство з головним офісом в Дніпрі



"Ми вже більше 11 років дивуємо, об'єднуємо, мотивуємо сучасними корпоративами, тімбілдінгами, днями народження, зараз – презентаціями. Основна ідея – це івент. Івент сучасний. Івент цікавий.

Дуже складно було в 2014-му році, коли почалася війна. Але плюс нашої команди був у тому, що ми могли іноді рятувати себе під час кризи. Тоді нас було три партнери і не було найманих робітників. А ми – ведучі професійні. Тобто теоретично, коли все впало, ти просто ведеш весілля, корпоративи та за ці гроші тримаєш бізнес.

Зараз же усе пішло на спад. Тобто при всьому моєму умінні дуже важко тримати команду, яка розуміє, що івент-бізнес зараз – не те. Хтось каже: я буду зараз машинами займатися, я буду на ІТ вчитися, я ще щось.

Зараз платити команді нема з чого – нема проєктів, лише маркетолог залишилася. Ми з нею працюємо по всім бізнес-процесам плюс маркетинг, SММ, новий сайт запускаємо. Тобто ми намагаємося вигребти все це. Але гроші реально закінчилися вже".

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Аліна Токмиленко, керуюча партнерка "23 Ресторани"



"23 ресторани" – мережа ресторанів родом з Івано-Франківська



"Ми – компанія ресторанна, тож ми досліджуємо їжу. Їжа – наша пристрасть, а ми – її дослідники. І наша основна задача, щоденна, рутинна – це вибір постачальників, продукції та працівників. Сукупність цих трьох факторів і є нашою унікальністю.

Ми закривалися без відчуття горя. Було розуміння, що потрібно закриватися. Є інструкції чому. І, власне, якихось особливих відчуттів не було. Треба – значить, робимо.

17 березня ми закрили всі наші заклади. Але два з семи закладів ми трансформували. Перший заклад – це Fabbrica, вона зараз працює в форматі take away, або dark kitchen. Другий заклад під назвою Delikacia, який переформатувався з кондитерської в магазин-кондитерську. На сьогодні він, звичайно, працює в такому короткому форматі. Але я сьогодні туди заходила і бачила людей, які дуже щасливі, що ми відкрилися, і вони можуть заїхати і забрати улюблене солодке, тістечка, і це дуже тішить".



Василь Капацина, інвестор Миколаївського суднобудівного заводу "Океан"



"Океан" – суднобудівний завод у Миколаєві



"Карантин – не найгірше, що перешкоджає нашому заводу сьогодні. В нашому випадку карантин посилює скрутне становище, викликане арештом. Арешт поставив під загрозу репутацію заводу і не дав нам можливості укласти і виконати іноземні контракти. До речі, від атаки на завод, посиленої карантином, постраждав не тільки бізнес, але і співробітники та бюджет – і Миколаєва, і України.

Але попри все, я не розглядаю варіанту закриття бізнесу. Знаєте, "всупереч всьому" і "не зважаючи ні на що", ми підняли "Океан" з колін і розвиваємо його, спираючись на власні сили і на професіоналізм миколаївських корабелів. Ми вистоїмо. Все буде "Океан"! Принагідно бажаю всім міцного здоров'я і сил здолати всі найскладніші виклики нашого часу!"



Ірина Палько, засновниця Школи ораторської майстерності Ірини Палько, співзасновниця бізнес-спільноти Bord



Школа ораторської майстерності Ірини Палько – школа з головним офісом у Дніпрі, що допомагає клієнтам навчитися чітко висловлюватися, бути переконливими та грамотно вести презентації будь-якого рівня



"Мій бізнес почався с того, що я сама не вміла чітко висловлюватися під час виступів. Я знаю, що таке страх, хвилювання, знаю, що таке, коли тебе трясе, колотить, а тобі потрібно, умовно, захистити проєкт, над яким працювала ціла команда. І оскільки я пройшла цей шлях, щоб отримати ці напрацьовані навички, я зрозуміла, що це чисто робота, це тренування. І я перейшла зі сфери фінансів в сферу освітню, зрозуміла, що хочу ділитися цим з людьми, допомагати їм.

Наші фінансові обороти впали в перші два тижні карантину на 70%. Але завдяки виходу в онлайн ми поступово набираємо темпи і гасимо кредиторську заборгованість перед своїми клієнтами.

Передусім мені важливо зберегти репутацію. Вона була, є і буде. Я розумію, що, оскільки вся школа побудована на особистому бренді, то в разі, якщо клієнт хоче повернути гроші, ми завжди це робимо. Як би важко з нашого боку це не було. Репутація важливіша".



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Назар Максимів, Lead у Easy Creative Agency



Easy Creative Agency – креативна агенція з офісом в Івано-Франківську



"Ну так, в нас така ніби мінівізія – це донести більше естетики і до клієнтів, і до споживачів. Тобто таке якесь сформувати естетичне сприйняття навколишнього. В мене є один дизайнер, з яким я співпрацюю, плюс проєктний менеджер. Є дизайнерка, дівчинка з Києва, є аналітик, хлопчина з Франека, і час від часу ще дівчинка також з Франека. І от зараз має бути ще один клієнт із Лос-Анджелесу, то ми підключаємо ще одного дизайнера з Івано-Франківська. Тобто ми досить гнучкі в цьому плані.

На другий місяць карантину стало спокійніше. Перші два тижня всіх трусило, у всіх була якась паніка, але пізніше… Ну, ми маленькі, тож нам простіше. В кого великий бізнес, ті більше постраждали, їх найбільше трусить, скорочення і тому подібне. А ми маленькі і знаємо, що наша ніша, особливо в Україні, ще досить нерозвинена і нам є куди рости. Плюс до нас, наприклад, за останній тиждень прийшло два ліда, що також дає розуміння, що воно десь буде рухатись.

Зараз найважливіше – берегти спокій і холодну голову. Підходити до питань, які будуть виникати чи виникають зараз, більше з таким прагматичним оптимізмом".



Олег Тарасенко, співзасновник кав'ярні "Нос"



"Нос" – кав’ярня та освітній простір у Дніпрі



"Наш бізнес починався з любові до кави. Тобто я хотів відкрити місце, куди можна приїхати, випити смачну каву і отримати задоволення від самої атмосфери. Але з часом це стало більше освітнім, культурним центром невеликим у нашому місті. Мій бізнес сформувався на базі моїх інтересів, скажімо так: кава і знання.

Коли ми закрилися на карантин мені було дуже сумно, і не тільки з точки зору бізнесу, але і з точки зору тих емоцій, які ти тут отримуєш. Сюди приїжджали за емоціями, за місцем. Тобто ми не локалізовані в центральній частині, проте люди спеціально сюди їдуть, щоб випити чашечку кави. Для багатьох приїзд сюди коштує дорожче, ніж чашка кави, і люди все одно їдуть за цим. Тому якісь напівлегальні способи продажу кави ми відразу відмели, тому що це не для нашого закладу, не для наших клієнтів.

Думаю, зараз народ дуже скучив за смачною кавою і можливістю десь зустрітися. Насправді це ж саме те, заради чого ми працюємо".



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Олександр Мілютін і Зима Юлія, засновники і партнери Академії IMT



Академія IMT – навчальний центр з головним офісом в Дніпрі, що допомагає клієнтам отримувати різні IT-професії на практиці



"Здивувала швидкість команди, перепрофілювання програм, зміна креативів в рекламі. Завдяки професійності ми не втрачали часу.

Ми почали навчати колег. Записували навчальні матеріали для своїх викладачів по роботі з обладнанням і програмним забезпеченням. До нас звернулися за допомогою учбові центри та індивідуальні тренери, вчителі шкіл та вузів. Більше 200 тренерів отримали наші відеозаписи "як налаштувати роботу онлайн" безкоштовно. За два тижні більше трьох тисяч дивилися записи на Ютубі.

Що ми відчули за період кризи? Нас багато – нас не подолати! Ми рятували колег, ми проводили навчання викладачів, забезпечили деяких технікою, на зв'язку з керівниками Запорізької філії обмінюємось рішеннями, дивимось динаміку, змінюємося. Швидко і разом. Тепер в нас ще більше ком'юніті, ще більше друзів. Ми всі далеко, але разом!"



Олексій Радян, засновник Жан niche concept

Жан niche concept – мережа магазинів нішевої косметики та парфумерії з головним офісом в Одесі



"Компанії 30 років в цьому році. Ми пережили все, що можна було пережити. Тому для нас це, напевно, звична вже справа. Тому ми не панікуємо, а робимо висновки, адаптуємося і рухаємося далі.

Є така фраза: "Всі весілля схожі одне на одне, а кожне розлучення цікаве по-своєму". Цю фразу зараз можна застосувати до кризи. Тобто кожна криза цікава по-своєму. Тому що вони реально незвичайні, кожна закладає якісь відносини.

На карантині ми працюємо: а) онлайн; б) за дзвінком: коли клієнтові щось потрібно, клієнт підходить, ми відкриваємо під нього магазин або дівчата виїжджають, привозять товар, або передають через кур'єра.

Торгівля впала десь відсотків на 70. Зрозуміло, що онлайн піднявся дуже сильно, десь в 2,5 рази, але офлайн впав в 20 разів, напевно. Але я й не думав закривати бізнес. Ми не для цього 30 років працювали, щоб зараз здатися".



Роман Катеринчик, основатель Artjoker



Artjoker – компанія, що розробляє рішення для електронної комерції та фінтеху



"Ми 13 років на ринку. Найбільш яскраво мені запам'ятався 2008 рік, коли буквально за тиждень 90% клієнтів зупинили проекти або призупинили роботи. Ми тоді були ще дуже молоді і були абсолютно не готові, але компанія була невеликою (до 7 осіб), тому ми відносно легко перебудувалися на інші завдання.

В карантин я вийшов з відчуттям максимальної концентрації. Нам треба було забезпечити ефективну роботу команди у віддаленому режимі. Це накладає нові адміністративні правила – такі, як ранкові чекіни, вечірні чекаути, щоденні планерки, додаткову звітність та інше.

Моя головна мета – зберегти команду. Не дивлячись на те, як будуть платити клієнти. Я практично відразу оголосив команді, що це наш головний пріоритет – колектив. І навіть, якщо ми будемо змушені приймати непопулярні заходи, такі, як перехід на півставки, в кінцевому рахунку мета – щоб після закінчення карантину команда працювала разом".



Селезньова Анна, засновниця Wellness-центрів Махараджа YOGA & SPA & CAFÉ



Махараджа YOGA & SPA & CAFÉ – Wellness-центри у Харкові



"Головна ідея центрів "Махараджа" в тому, щоб за допомогою занять йогою, здорового харчування та правильного догляду за собою створювати усвідомлений і екологічний спосіб життя, що веде до гармонійного розвитку тіла і духу, здоров'я, краси, активного довголіття і в кінцевому підсумку до щастя.

На час карантину ми адаптували програми йога-класів і зараз наш онлайн-розклад практично не поступається тому, що був до цього. Ми запустили сервіс доставки їжі і продовжуємо радувати наших постійних і нових гостей смачною і здоровою їжею. Більш того, під час карантину ми розробили низку нових суперсмачних і корисних імуностимулюючих і антивірусних пропозицій".



Сергій Разін, засновник і керівник Razin.Event.Group



Razin.Event.Group – компанія з головним офісом в Дніпрі, що займається організацією та допомогою в проведенні івентів



"Я займався великими мережевими компаніями типу "Алло", Xiaomi, "Фокстрот" і так далі. В принципі, займався повноцінно івентами та рекламою – промоакції, презентації мобільних телефонів, офіційні відкриття магазинів, дні народження, корпоративи, тімбілдинги.

Пам'ятаю як зараз, в день, коли оголосили карантин, ми готувалися до презентації Samsung S20 Plus в чотирьох містах України та фізично не встигали. І ми видихнули! Пару днів відпочивали в плані того, що не треба нікуди бігти...

На карантині фінансові обороти компанії практично обнулилися. Але на цей час я придумав Telegram-чат-бот, який має таку властивість: ти пишеш список, набір продуктів, і автоматично протягом двох годин тобі з цього списку купують продукти в продуктових, на ринку, в зоомагазині, аптеці. Тобто максимально те, що хочеться, а ми цей продукт доставляємо".

Сергій Фісенко, президент компанії Magecom



Magecom – компанія з розробки інтернет-магазинів з головним офісом в Харкові



"Ми на ринку 8 років, за цей час пройшли кілька криз різних рівнів складності. Зараз для мене найважливіше зберегти спокій, власний та співробітників. Зберегти бізнес.

Український карантин не надто сильно впливає на наш бізнес, але загальносвітова рецесія сильно вдарила по нам".



Кирило Лялько, співвласник K&J construction materials



K&J construction materials – магазин будівельних матеріалів в Харкові



"Ми достатньо молода компанія, нам лише два роки. Були скрутні моменти з працівниками, але все минуло та лише нас загартувало, і тепер у нас невеликий, але дружний колектив.

Коли сказали, що в країні вводять карантин, думки були дуже різні. Перша з них: шкода, що ми не встигли запустити онлайн-версію магазину. Але, трохи поміркувавши, вирішили, що є питання, які ми давно не в змозі були зробити, а в час, коли немає відвідувачів, ми можемо зробити магазин кращим і зручнішим для них після відкриття дверей.

Карантин ми розглядаємо як тривалу відпустку, під час якої ми можемо попрацювати над помилками".

Григорій Веприк, Олександр Роженюк, The Gate Agency