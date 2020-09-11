Окно в Европу, ловушки, хамам и тайные комнаты. Чем уникален замок Паланок в Мукачево

Застывший на горе вулканического происхождения замок Паланок, как маяк, проглядывается из разных точек Мукачево.

Паланок – особая гордость местных. И один из главных аргументов в соперничестве с областным центром Ужгородом за право называться самым интересным и самобытным городом Закарпатья.

– Наш замок лучше, чем ужгородский, – не сомневаются патриоты Мукачево.

С 1989 года в Паланке расположился Мукачевский исторический музей, который находится в коммунальной собственности города.

Как и столетия назад, Паланок часто попадает в центр борьбы за влияние в Закарпатье.

В 2017-м экс-губернатор Геннадий Москаль попытался вывести музей-замок из-под контроля горсовета Мукачево.

Москаль заявлял, что Паланок – "национальное достояние, а не родовая усадьба клана Балог".

В ответ инициативу губернатора мэр Мукачево Андрей Балога назвал "рейдерским захватом". Скандал со временем сошел на нет.

Ежегодно Мукачевский замок посещают больше 200 тысяч человек.

На содержание объекта, в штате которого 34 сотрудника, ежегодно тратят от четырех до шести миллионов.

В 2019-м музей смог заработать на туристах 10 миллионов гривен.

Как проходят ночные шоу в цитадели, зачем венгры едут в Паланок, сколько длилась самая затяжная осада крепости, как выглядит туннель-ловушка, и что такое "живой музей" – в репортаже УП из Мукачевского замка.

Анонимус, угры и палачи Шансоны

– Кого там чорти принесли?! Хто ви? Хто ви такі? Люди чи бісовські створіння?

Громоздкие ворота замка, шумя засовом и ключами, открывает хромой человек.

Он одет в темно-коричневую рясу и белый чепчик. В его руках факел, дающий надежду путнику, оказавшемуся ночью в Закарпатской низменности.

– Ми – гості, – звучат голоса в ответ. – Лучник Женя. Шинкар Ельдар. Чоботар Назар.

Максим Адаменко превращает историю Мукачево и Закарпатья в увлекательный аттракцион Все фото: ЭЛЬДАР Сарахман

– Які ще гості? Люди чи нечисть? Чим докажете, що люди? Чи віруєте в Господа нашого, Ісуса Христа? Га? – грозно спрашивает мужчина, и где-то в складках его одежды предательски звонит смартфон.

– Кхм-кхм, Богдан, піди, будь ласка, візьми ключі від питочної. А то я забув.

Чары средневековой ночи вмиг рассеиваются. Слышен смех.

Человек в рясе – житель Мукачево Максим Адаменко. Несколько лет подряд он проводит ночные экскурсии по замку Паланок, похожие на театрализованные шоу.

Секрет артистизма Максим, улыбаясь, объясняет просто: "Закарпатское вино".

Он предлагает журналистам УП снять на камеру, как все происходит.

Для большей убедительности он тяжело дышит, и иногда рычит, как раненный зверь.

Адаменко выбрал роль Анонимуса – неизвестного хрониста и нотариуса, написавшего восемь веков назад историческое сочинение Gesta Hungarorum, "Деяния угров".

Показывая темные закоулки замка, Максим Адаменко рассказывает, как древние угры начали свое путешествие из-за уральских гор, и в итоге закрепились в Европе, на месте современной Венгрии.

Ночью в замке Паланок больше шансов, чем днем, почувствовать себя в Средневековье

– В моєму замку діють мої закони і мої правила! – повышает голос Максим, вмиг переключаясь на роль Анонимуса. – Покляніться! Покляніться, що ви будете дотримуватися їх!

– Клянемось! – отвечают репортеры УП.

– Потрібно йти тихо, – переходит на таинственный шепот Максим. – Готові? Ходімо за мною.

– Там світло, – ведет в мраке туннеля гид. – Але я бачив, як він їхав до міста! Г-р-р-р (рычит). Г-р-р-р. Абир. Абирвалг (все смеются).

– Анрі! – кашляет Максим-Анонимус. – Анрі, це ти? Ти тут?

– Анрі – це замковий кат, – объясняет средневековый нотариус зрителям.

В Мукачевском историческом музее говорят, что в замке Паланок есть еще неизведанные туннели и комнаты, которые предстоит найти

– Хто прийшов? Хто тут? – выбегает из темноты упитанный мужчина в красной маске палача.

– Це я, це я, Анрі. А це – наші гості.

– Точно? – сомневается ряженый палач.

– Заспокойся!

Подвал для пыток – одно их самых популярных помещений среди туристов

Во время ночного шоу туристы могут получить индульгенцию – грамоту об отпущении грехов

– А-а-а… Тоді перепрошую. Вибачте, вельмишановне панство! Я є придворний кат! Я – Шарль. Наша славна династія походить з паризьких катів Шансонів…

– "Шансонів" – это по Михаилу Кругу, – перебивает своего напарника Максим.

– Ти мені скажи що говорити, – смеется палач вместе с остальными.

– Сансонів. Сансонів! Давай заново…

"Мы еще не все раскопали"

На следующий день в подвале для пыток, где накануне разыгрывали веселую сценку из прошлого, директор Мукачевского исторического музея Михаил Белеканич рассказывает, какие ужасы творились в Средневековье.

Мукачевский замок занимает площадь 13 930 кв. м.

По словам Михаила, через тюрьму замка, которая была тут с 1782 года в течение больше 100 лет, прошло около 20 тысяч заключенных. Но сколько было замучено в Средневековой Европе, не скажет никто.

– У таких клітках, наприклад, тримали людей, – показывает Белеканич на стену, на которой висит бутафорский манекен в обрамлении железа. – Він просто чекав наказу, коли його вже будуть вбивати.

Средневековая клетка, в которой человек не мог пошевельнуться

– Якщо порівняти середньовічних катів і мінський ОМОН, хто жорстокіший? – интересуется журналист УП.

– Я промовчу, – отвечает директор.

Михаил Белеканич: Орудия пыток для экспозиции сделали несколько лет назад по историческим документам

– Були такі прилади, що давили руки, голови, – продолжает он. – На цьому столі людей застібали, і за рахунок цього механізму вони його просто розтягували.

Палачи в Средние века считались важными людьми. Жертвы или их близкие доплачивали, чтобы смерть была как можно безболезненнее.

Пытки в Средневековье превратили в целую "индустрию" со своими орудиями и приборами

Директор музея рассказывает: когда несколько лет назад готовили экспозицию в застенках замка, один из туннелей был закрыт, засыпан мусором.

– Цеглиною, яку знайшли там, ми вистелили доріжку. Але найцікавіше нас чекає попереду, – интригует он.

Расчищая в 2018 году рвы и некоторые закоулки, наткнулись на куполообразное помещение, мастерски выложенное кирпичом. О нем не знали даже те, кто работал тут 40 лет.

Некоторые помещения в замке пока не доступны для туристов. Здесь еще нужно сделать ремонт

Среди одной из версий – тут была мечеть, которая могла появиться в 16 веке, во времена хана Сулеймана.

Михаил Белеканич показывает репортерам УП самые укромные места замка

Внутри работников музея ждала пустота. Только голые стены.

– Фахівці продовжують вивчати, що це може бути. На сьогоднішній день більша ймовірність, що це був хамам або якісь купальні, скажімо так.

Можливо, це був додатковий склад, де зберігали чи продукти, чи зброю, чи порох, – делится Михаил Белеканич.

Историки пока не выяснили, в каком веке появилось куполообразное помещение

Сферический потолок выложен кирпичом почти идеально

По его словам, замок Паланок таит в себе много сюрпризов.

– Ми ще не все розкопали, – говорит он.

Илона Зрини. 27 месяцев обороны

– Тут було вісім ліній оборони, п’ять з них ви вже пройшли, – рассказывает Михаил Белеканич всем, кто пересекает ворота цитадели.

Внизу под замком были деревянные укрепления из дуба, частокол, который называли "паланок".

Несколько веков назад замок Паланок считался одним из самых неприступных в Европе

Точная дата основания крепости на горе высотой 68 метров не известна. Первые упоминания относятся к IX веку. Первое ее изображение – к 1241 году.

В древнем замке могли жить на осадном положении около трех тысяч человек

На протяжении столетий Паланок много раз менял свой внешний вид, становился больше и прочнее. Переходил из рук в руки.

В 70-х прошлого века здесь было училище и жилые комнаты для учителей и учеников

В замке в 1805 году, во время австрийской кампании Наполеона, хранили корону Святого Иштвана – один из главных символов государственности Венгрии.

– Тому що це було найміцніше і найнадійніше місце Європи, – утверждает Белеканич. – Міцнішого по фортифікації, по захисту тоді не було.

На самой высокой точке находился верхний двор, где жили князья, и куда врагу добраться было тяжелее всего

В этой комнате стояли чаны с раскаленной смолой, которую могли вылить на голову непрошенным гостям

Когда идешь небольшому туннелю в верхний двор, где во дворце жили князья, Михаил просит обратить внимание на отверстие вверху.

– Це тунель-пастка, – объясняет он. – Якщо сюди заходив ворог, закривалися верхня та нижні решітки. З цього отвору зверху виливали смолу з різними травами, дурманом.

Люди кричали, згорали.

Такое зрелище сильно било по психике тех, кто находился за пределами ловушки, и отбивало охоту штурмовать дальше.

В 1649 году в замке принимали посланцев Богдана Хмельницкого, чтобы обсудить, как сообща действовать против Польши

По словам директора музея, в честном бою Мукачевский замок взять не могли.

В 17 веке войска Австрийского императора пытались войти в цитадель в течение 27 месяцев.

Вокруг замка были рвы и болото, которые защищали его от врагов

Обороной вместе с гарнизоном из 2 500 бойцов руководила Илона Зрини, вдова князя Ференца I Ракоци. Ее заставили капитулировать обманом, написав фейковое письмо от имени второго мужа Илоны Имре Тёкёли.

Замок Паланок можно рассмотреть в Google Street View

В 20 веке в замке Паланок были военные части: Австро-Венгрии, Чехословакии и СССР.

В 70-х тут открыли профтехучилище, а затем и музей.

Князь и чёрт

Замок Паланок – как живой организм. На стенах – то тут, то там – прорастают цветы, травы и кустарники.

Периодически их пытаются очистить, чтобы они не разрушали цитадель. Но ростки пробиваются сквозь камень вновь и вновь.

Несмотря на давнюю историю, замок Паланок продолжает жить и в 21 веке

В средневековой крепости много мест для инстаграмных фото

В одном из заброшенных пока помещений замка, закрытых от туристов, директор музея Михаил Белеканич показывает удивительный ручей, который течет прямо из стены.

– Ми не можемо зрозуміти звідки, але тут постійно є вода. 365 днів на рік тече. Взимку не замерзає, – говорит он.

Директор музея Михаил Белеканич показывает место в стене, откуда течет вода

Тюрьму в замке Паланок ликвидировали в 1896 году

Но главный источник воды в крепости – уникальный колодец, один из самых интересных объектов, о котором узнают посетители.

По словам Белеканича, колодец повился тут больше 600 лет назад при подольском князе Федоре Кориатовиче. До 2008 года он был забит мусором. После его очистки замок уже 12 лет, как и в древности, пользуется водой из подземных источников. Здесь нет центрального водоснабжения.

Колодец закрыт. Есть только маленькое окно, куда могут заглянуть туристы

Из колодца вывезли 60 кубометров мусора, который набился в плотную массу на глубине примерно 40 метров. В бездну спускались археологи и спелеологи.

– Найвища точка гори тут, у верхньому дворі фортеці, – 68 метрів. Глибина колодязя – 76 метрів (высота примерно 20-этажного дома – УП), – делится директор музея.

То есть шурф вертикально пронизывает гору насквозь. И еще на восемь метров уходит вниз.

– Вода питна, ми робили аналізи. Немає ніяких хімічних або недобрих елементів, – отмечает Михаил.

Масштаб колодца поражает. Сложно представить, как его могли вырыть несколько столетий назад.

– Є легенда, – рассказывает Белеканич. – Люди тут копали-копали, але вода так і не з'являлася.

До князя Коріатовича звернувся чорт: якщо йому дадуть два мішки золота, то він дасть воду у цьому колодязі. Але в князя на той час була велика розбудова, і грошей не було.

Памятник Федору Кориатовичу – князю Подольскому, который владел Мукачево в конце 14-начале 15 веков

Оригинальная надпись на стене гласит: в 1629 году по приказу капитана (коменданта) замка Яноша Балинта в среднем дворе построили комендантский домик

– І прийшов до князя підлеглий, – продолжает Михаил. – І сказав, що не потрібно робити великі два мішки: "Давайте пошиємо два маленькі, покладемо дві монетки, і так надуримо чорта".

Коли була передача, чорт був незадоволений, стрибнув у колодязь. Вода з'явилася, але по сьогоднішній день є там якісь звуки.

Wow-эффект и фантомные боли венгров

Сегодня замок Паланок – большой музей, который занимает территорию почти в два гектара. Внутри крепости много выставочных площадей.

Паланок называют одним из самых красивых замков Украины

Здесь есть аутентичная тюремная vip-комната, в которой в конце 18 века отбывал заключение писатель и идеолог венгерского Просвещения Ференц Казинци. Фигура настолько важная для венгров, что на открытие экспозиции в Паланок приезжал мэр Будапешта.

Такими были тюремные комнаты для важных персон

Отдельный зал посвящен князю Федору Кориатовичу.

В галерее цитадели уместили уникальную коллекцию из 120 картин Владимира Микиты.

Есть залы, рассказывающие об истории Мукачево и Закарпатья.

В музее много экспозиций, посвященных истории Мукачево. Тут есть зал со старинными почтовыми открытками с фото города

В 2018 году в замке открыли комнату, посвященную князю Федору Кориатовичу

Такие печи встроены в стены в разных местах замка. Они отапливали просторные помещения внутри

В одном из подвальном помещений – дегустационный зал. Тут можно попробовать вино и знаменитые палинки. Так называемый "венгерский фруктовый бренди" от 40° до 70° делают в селе Дерцен, которое находится в нескольких километрах от крепости.

В дегустационном зале предлагают блюда и напитки Закарпатья, о которых в других регионах страны мало кто слышал

Как говорит директор музея Михаил Белеканич, в Мукачево пытаются создать замок, "который живет" и вызывает у посетителей wow-эффект.

На территории замка действует экуменистическая церковь, главная цель которой – сблизить христиан всех конфессий

Посетителей замка встречает фигура кельта. По данным историков, в окрестностях Мукачево было поселение кельтов

Туристов завлекают фестивалями, концертами, шоу, литературными вечерами и мастер-классами, на которых учат разным средневековым ремеслам.

– Ми хочемо зробити експозиції максимально цікавими, – делится планами Белеканич. – Поставити тачскріни, зробити 3D-візуалізацію експонатів та міні-кінотеатр.

В подземельях замка Паланка всегда прохладно – идеальные условия для хранения вина и продуктов

– Ми готові до співпраці з інвесторами, які мають можливість або бажання відкрити тут ресторан, готельний комплекс, – продолжает он. – Під ресторан у нас є більше ніж 350 квадратних метрів площі, а під готель – понад 700.

Якщо є в когось якісь ідеї, бажання створити тут щось додаткове, ми тільки "за". Бачачи, як працює світ, як це є в Європі, ми б хотіли це зробити і в нас, в Україні.

В этой части замка руководство музея предлагает инвесторам открыть отель

Это помещение, как и многие здесь, было завалено мусором во времена СССР

В замке Паланок снимали несколько художественных фильмов. В частности, один из эпизодов ленты "Табор уходит в небо"

В 2019-м Паланок посетили 245 тысяч человек. В основном это жители Центральной и Западной Украины – Киева, Трускавца, Львова и Ивано-Франковска.

С бастиона замка Паланок открывается панорамный вид на Мукачево и близлежащие села

Около 10% туристов – из Европы. В основном венгры, для которых Мукачево и Паланок – место силы, где дают о себе знать фантомные боли по утраченной империи.

– Довгий період часу наше місто було у складі Австро-Угорщини, – говорит Михаил Белеканич. – Це також їхня частина історії. Дуже багато людей тут, як Ілона Зріні, як Ференц Ракоці, вели визвольну війну.

Орел-турул вместо тризуба

Близость Мукачево к ЕС наглядна больше всего в одной из комнат замка Паланок. Тут есть окно, которое экскурсоводы называют "окном в Европу". Через него виден горизонт, за которым – Венгрия и Словакия.

Михаил Белеканич показывает то самое "окно в Европу"

На бастионе Мукачевской крепости, на высоком обелиске, раскинул четырехметровые крылья мифический орел-турул, символизирующий военную мощь и обретение венграми родины.

Бронзовую птицу весом 850 килограмм установили в 2008-м по инициативе выходца из Мукачево, американского бизнесмена Имре Пака. Тогда украинские патриоты обратились в Верховную Раду с призывом "прекратить попытки сепаратизма на Закарпатье".

Венгерский орел над Мукачево вызывает много споров

Мукачевский замок напоминает о европейском прошлом Украины. Но каким будет ее будущее?

Символ Венгрии возвышается над украинским Мукачево до сих пор. В 2018-м его предложили заменить на украинский тризуб. Но этого пока не произошло.

Когда прохладной ночью, на стыке лета и осени, гид Максим Адаменко проводит тематическое шоу-экскурсию, стены цитадели наполняются историей.

Когда-то здесь писали на латыни. Сегодня в обиходе в Мукачево несколько языков

Туристы слышат о приключениях древних угров. О том, как в 1000-м году Папа Римский крестил венгерского вождя Иштвана, вошедшего в историю как Иштван I Святой, основатель Венгерского Королевства.

– Коли угри перетнули засніжені Карпати, і спустилися сюди, в долину, вони зупинилися на тривалий відпочинок. Саме тому вони назвали цю місцевість "Мунко".

Вони подолали великий шлях і зробили велику роботу. Потім тут з’явилося поселення, воно називалося "Мункач", – рассказывает Адаменко одну из версий происхождения названия "Мукачево", по которой munkás означает "работник".

Во время ночных шоу Максим Адаменко с коллегами реконструирует средневековое прошлое Мукачево

В реальность из прошлого возвращают ночные огни современного города.

Где-то там, у подножия горы – штаб 128-й штурмовой Закарпатской бригады, которая, по официальным данным на весну 2020 года, потеряла в борьбе за украинскую государственность 198 бойцов на востоке страны.

Ночные огни Мукачево возвращают туристов из Средневековья в 21 век

При всем уважении к прошлому, важнее то, что происходит здесь и сейчас. Поэтому точку в экскурсии по следам угров Максим Адаменко ставит все же украинскую.

Тихо и проникновенно он напевает:

Коли ясна звізда

З неба засвітила,

Тоді пречистая Діва

Сина породила.

Сина по-ро-ди-и-и-ла.

Евгений Руденко, Назарий Мазылюк, Эльдар Сарахман, УП