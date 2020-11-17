Байден vs пандемия: как будущий президент США собирается бороться с коронавирусным кризисом

США продовжує тримати перше місце у світі за кількістю випадків коронавірусної хвороби.

Станом на 17 листопада в США вже було 11.538.280 випадків COVID-19.

Ще у 2014 році тодішній президент США Барак Обама почав готуватись до можливої пандемії нового захворювання, яке може передаватись повітряним шляхом.

"Якщо, та коли з'явиться новий штам грипу, як, наприклад, іспанки – через 5 років або через 10 – ми вже зробимо інвестицію. Ми випередимо вірус, щоб перехопити його. Нам потрібна інфраструктура. Не лише тут, вдома, але глобально.

Інфраструктура, яка допоможе побачити вірус швидко, ізолювати його швидко та зреагувати на нього швидко".

Цю промову Обама проголосив у 2014 році після початку епідемії Еболи в Західній Африці.

У 2015 році була створена нова міжнародна структура – Управління міжнародної охорони здоров'я та біозахисту. Її завдання було реагувати на такі виклики у сфері громадського здоров'я як спалахи нових епідемій.

Але Обаму замінив Трамп і у 2018 році його адміністрація розформувала команду. Нині можна констатувати, що Трамп повністю програв боротьбу з пандемією. Як у контексті підготовки, так і в контексті інфраструктури та комунікації.

Звичайно, прихід Джо Байдена не розвіє вірус, але реакція на кризу може змінитися.

16 листопада Джо Байден виступив на своєму першому офіційному пресбрифінгу після виборів.

Ми розбиралися, які обіцянки та плани щодо подолання пандемії декларував переможець президентських перегонів під час передвиборчої кампанії та як його реакція на коронавірусну кризу відрізнятиметься від дій Трампа.

Джо Байден обіцяє надати тести "не лише тим, хто попросить, але й тим, хто навіть і не подумає попросити" Фото: Facebook Joe Biden

Маски та тестування

3 квітня 2020 року Адміністрація з контролю та профілактики захворювань США (CDC) почала рекомендувати маски для широкого загалу, а не лише для медиків, хворих та тих, хто доглядає хвору людину.

В той самий день на брифінгу Дональд Трамп заявив, що маски – це питання суто добровільне й особисто він їх носити не збирається.

Про важливість обов'язкового носіння масок Байден заявляв ще в травні.

А в жовтні Джо Байден підкреслив, що якщо він стане президентом, то зробить маски обов'язковими в місцях, що є федеральною власністю: національні парки, будівлі федеральних судів, органи федерального управління тощо.

Інша позиція, яка кардинально відрізняється від трампівської, – підхід до тестування.

У червні Трамп заявив, що в США так багато випадків COVID-19, тому що Штати мають найкращу систему тестування у світі.

"Ми тестуємо набагато більше, ніж будь-яка інша країна у світі. Ми добре над цим попрацювали. Без тестування або зі слабкою системою тестування ми б майже не мали випадків", – написав він у своєму Twitter.

Ці заяви активно спростовували інфекціоністи та епідеміологи. Наприклад, директор Адміністрації з контролю та профілактики захворювань (CDC) Роберт Редфілд заявив, що 90% випадків у США не були вчасно відстежені.

У своїй програмі Байден обіцяє, що тести мають бути безкоштовними для пацієнтів Фото: Facebook Joe Biden

Натомість Джо Байден обіцяє надати тести "не лише тим, хто попросить, але й тим, хто навіть і не подумає попросити", маючи на увазі в першу чергу людей з уразливих верств населення як, наприклад, мешканців будинків престарілих та тих, хто вже має проблеми зі здоров'ям.

"Ми всі погоджуємось, що ми хочемо повернути свою економіку на рейки.

Щоб працівники повернулись на роботу, а вірус можна було контролювати.

Нас очікує дуже важка зима. Перед тим як стане легше – буде дуже важко.

Відкрити бізнес та залишити пандемію позаду може здаватись важким завданням, але це можна зробити.

Це потребує національної стратегії та серйозних заходів у сфері громадського здоров'я як дотримання маскового режиму, доступного тестування та його швидких результатів.

Необхідно збільшити виробництво ліків та забезпечити безкоштовне розподілення вакцини", – заявив Джо Байден в понеділок.

На своєму першому офіційному пресбрифінгу після виборів він представив свій план боротьби з пандемією та актуальні завдання економіки.

Не можна сказати, що заяви Трампа про масштабне тестування голослівні. Проблема була в тому, що республіканці заявляли, що кожен штат має самостійно розв'язувати питання тестування.

В результаті деякі штати ледь не билися за необхідну кількість ресурсів для проведення тестів. Це все дуже ускладнило процес діагностики коронавірусної хвороби.

Демократи ж наполягають на централізованому розподілені тестів.

У своїй програмі Байден обіцяє, що тести мають бути безкоштовними для пацієнтів.

"Ми обіцяємо, що будь-яка людина, незалежно від того, має вона медичну страховку чи ні, не заплатить і долара з власної кишені на медичні візити з питань лікування та профілактики COVID-19 та доступу до майбутньої вакцини", – йдеться в плані Байдена щодо боротьби з ковідом.

Для досягнення загальної доступності тестування намагатимуться змінити закони щодо служби охорони здоров'я, а також внести зміни до закону про соціальне забезпечення.

Загалом Байден заявляє про плани збільшити обсяги тестування до 100 мільйонів тестів щомісячно в порівнянні з 30 мільйонами тестів на місяць, які проводяться зараз.

Продовження співробітництва з Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ)

У квітні Трамп оголосив, що США припиняє фінансування ВООЗ.

Він звинуватив організацію в тому, що вона не змогла вчасно отримати необхідну інформацію щодо пандемії, обробити її та поділитися нею в належний спосіб.

Натомість Байден планує відразу після інавгурації скасувати низку указів Трампа, серед яких і скасування виходу США з Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Чому це важливо?

Ми можемо критикувати ВООЗ за повільну реакцію на пандемію, але те, що під силу робити міжнародним організаціям у часи кризи, не завжди під силу одній окремій країні, навіть настільки потужній як США.

Завдяки сприянню ВООЗ світу вдалося елімінувати чорну віспу та зменшити на 99% випадки поліомієліту.

Під час пандемії ВООЗ координує розробку вакцини, проводить тренування медичних працівників, а також аналізує дані різних країн та надає науково підтверджені рекомендації.

"Американці у більшій безпеці, якщо вони залучені у зміцнення глобального здоров‘я", – говорить Байден.

Інший погляд на дистрибуцію вакцини

Згідно з планами Трампа, кожен штат мав узгодити власний план дистрибуції майбутньої вакцини.

Деякі експерти хвилювались, що такий децентралізований підхід може сповільнити процес вакцинації, особливо у віддалених місцевостях.

Доктор Ліана Вен з університету Джорджа Вашингтона сумнівалась, чи спроможна буде адміністрація Трампа доставити вакцину в спільноти, найбільш уражені коронавірусом:

"Ми вже були свідками того, що адміністрація провалила тестування, у нас закінчувались реагенти для тестування, одноразові аплікатори. Були проблеми з постачанням засобів індивідуального захисту та критичними медикаментами".

Деякі спеціалісти покладають сподівання на досвід Байдена та його команди.

Те, чи зможе Байден подолати пандемію, залежить від багатьох факторів, в тому числі чи вдасться йому залучити до співпраці губернаторів штатів, чиї політичні погляди відрізняються від його Фото: Facebook Joe Biden

У 2009 році, під час пандемії грипу H1N1, Байден працював у Адміністрації президента Обами та був залучений до боротьби з хворобою.

А вже 11 листопада Байден призначив головою своєї адміністрації Рона Кляйна, який був координатором по боротьбі з лихоманкою Ебола у 2014 році

Ліана Вен сподівається, що команда Байдена повернеться до плану дистрибуції вакцини, який успішно спрацював у 2009 році.

"Це хороші новини, якщо ми повернемось до досвіду, який вже спрацював, і не будемо вигадувати абсолютну нову систему дистрибуції", – каже вона.

Хоча і під час пандемії грипу була недовіра до уряду та претензії до того, як проводилась комунікація з суспільством, Адміністрація з контролю та профілактики захворювань (CDC) постачала вакцини централізовано.

У своїй передвиборчій програмі Байден також наголошує, що науковці та професіонали у сфері охорони здоров'я, а не політики мають бути лідерами комунікації в часи цієї пандемії.

Такий підхід дає надію, що комунікація щодо вакцини та COVID-19 загалом буде вибудувана більш професійно, а значить – до неї буде більше довіри з боку населення.

Наразі Байден звинувачує Трампа в тому, що деякі люди ставлять до майбутньої вакцини з недовірою та тривогою.

Він вважає, що саме його політизація наукового процесу могла спровокувати недовіру суспільства до майбутньою вакцини.

"Єдина причина чому люди сумніваються у вакцині – це Дональд Трамп. Це через все те, що він сказав чи не сказав", – каже Байден.

Сам він збирається надати приклад і вакцинуватись.

Проте, якщо повернутись до досвіду Байдена, варто зауважити, що він не був лідером програм із запобігання пандемії грипу.

Він був однією з ланок цієї комунікації й чи зможе він дійсно стати лідером, все ще залишається питанням, яке прояснить лише час.

Більше соціального забезпечення, щоб стримати пандемію

Окрім безкоштовного доступу до тестування та інших профілактичних і лікувальних заходів проти COVID-19, Байден планує впровадити екстрені 14-денні оплачувані лікарняні, для хворих та тих, хто доглядає хвору на коронавірус близьку людину.

На думку команди Байдена, це не лише допоможе хворій людині повноцінно відновитися, але й дозволить ізолювати її від інших, що має сповільнити розповсюдження захворювання.

В команді обіцяють покрити різні види лікарняних, а саме:

лікарняний для працівників;

лікарняний для працівників, які турбуються про члена родини чи іншу близьку людину;

лікарняний для тих, хто не може продовжувати роботу через високий ризик ускладнень внаслідок COVID-19.

У своїх планах Байден апелює до досвіду 2009 року, коли адміністрація Обами попри кризу викликану пандемічним грипом, змогла зберегти "мільйони робочих місць:

"Необхідно доступне медичне обслуговування для мільйонів, які втратили цю можливість або можуть її втратити.

Необхідні лікарняні, дитячі садочки, лікарняні для родин. Щоб працівникам не треба було обирати між роботою та родиною.

Ми повинні підтримати маленький бізнес.

Це хребет нашого суспільства.

Ми всі погоджуємось, що ми маємо фінансувати штати та населенні пункти, щоб залишити рядових працівників на своїх роботах.

Це те, що ми робили у 2009 році й ми у буквальному сенсі зберегли мільйони робочих місць".

Загалом свої плани команда Байдена вміщує в 7 основних пунктів:

Виправити фіаско Трампа щодо тестування, відстеження контактів та ізоляції.

Виправити проблеми з доступом до засобів індивідуального захисту.

Забезпечити суспільство чіткими, доказовими та зрозумілими рекомендаціями.

Розробити ефективний план рівноправного розподілення ліків та вакцини.

Захистити американців похилого віку та тих, хто знаходить в зоні ризику.

Відновити організацію з питань здоров'я та біозахисту, яка була створена у 2015 році.

Зробити носіння масок обов'язковим.

Плани Байдена доволі амбітні та потребують значних грошей та солідарності в суспільстві.

Наприклад, лише на дистрибуцію та виробництво вакцини команда Байдена пропонує інвестувати 25 мільярдів доларів.

У своїй передвиборчій програмі Байден також наголошує , що науковці та професіонали у сфері охорони здоров'я, а не політики мають бути лідерами комунікації в часи цієї пандемії Фото: Facebook Joe Biden

Байден пояснює, що спланувати логістику для розповсюдження вакцини сотням мільйонам американців – це неабиякий виклик. Це також ставить певні часові рамки – якщо доведеться чекати до 20 січня, коли відбудеться інавгурація, це відкине США у боротьбі з пандемією далеко назад.

"Це великий успіх, що Pfizer зміг розробити вакцину з 90% ефективністю.

Але розробити вакцину та вакцинуватись – це дві різні речі.

Ми всі погодимось, що треба якнайшвидше узгодити план розподілення вакцини", – заявив він на пресбрифінгу.

З цим погоджується і голова адміністрації, координатор по боротьбі з лихоманкою Ебола у 2014 році Рон Кляйн:

"Не вакцина рятує життя. Вакцинація рятує життя.

Це означає, що вакцина має потрапити в руки людей у всіх куточках країни.

Це колосальний логістичний проєкт", – підкреслює він.

Враховуючи екстремальні умови, які необхідні для зберігання вакцини від Pfizer – її необхідно підтримувати при температурі -70 градусів за Цельсієм або нижче, з цим важко не погодитись.

Також на пресбрифінгу він натякнув на новий податковий план, який передбачає більше податків для заможних.

Сам план поки існує лише на його словах.

"Час в США винагородити не лише статки, але й роботу.

Ми плануємо розробити чесні податкові правила, які гарантують, що найзаможніші з нас сплачують свою частку", – прокоментував Байден свої наміри,

Але в подоланні пандемії важливі не лише фінансові, але й ціннісні моменти.

Як пише The New Yourk Times, те, чи зможе Байден подолати пандемію, залежить від багатьох факторів, в тому числі чи вдасться йому залучити до співпраці губернаторів штатів, чиї політичні погляди відрізняються від його.

А також від того, чи отримає він підтримку суспільства, яке наразі дуже поляризоване.

Наталія Бушковська, для УП