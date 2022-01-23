Бизнес-империя Госуправления делами: резорты, водка, застройщик и налоги в России

На останній пресконференції Володимир Зеленський розповів, що Державне управління справами не відремонтувало його літак і гвинтокрил. Тому президенту України доводилося літати в резиденцію "Синьогора" на гвинтокрилі рятувальників.

​​"Бо всі медіа кричать – не дай Боже, що щось витрачається на президента. Вибачте, я не можу брати інший літак, тому що всі тиснуть. І той же директор ДУС боїться…", – буквально пожалівся Зеленський, що його служба не може витратити кошти на організацію президентської діяльності через очікувану публічну критику.

І, можливо, в цілому населенню сподобалася така щирість і економічність президента… Але Зеленський має обов’язки верховного головнокомандувача. Які також особливо сильно тиснуть на президентську команду, коли агресор бряцкає зброєю на східному кордоні.

Тому, щоб верховний головнокомандувач у час "Ч" міг організувати оборону країни, а не шукати заміну зламаному авіапарку, ми вирішили дослідити, чи є у ДУС додаткові ресурси, які могли би бути перерозподілені на ремонт літака президента України без залучення бюджетних коштів.

Бізнес-імперія ДУС

Відповідно до положення про Державне управління справами, першу версію якого ще в 2002 році погодив тодішній керівник Адміністрації президента Віктор Медведчук, ДУС – це спеціальний орган з матеріально-технічного, соціально-побутового та іншого забезпечення діяльності президента, членів уряду, народних депутатів та інших топ-чиновників. Це якщо бюрократичною мовою.

У народі ж управління відоме під саркастичною назвою "дуся", через те, що саме на цю структуру витрачаються значні державні кошти на задоволення інтересів перших осіб держави.

Попри те, що державні дачі, резиденції, готелі та інше майно для обраних посадових осіб, є пережитком комуністичної епохи і викликає роздратування народу, ще не було в Україні такого політичного лідера, який би серйозно взявся за скорочення майна та витрат ДУС.

Володимира Зеленського можна було б назвати першим президентом, який наніс серйозного удару "дусі", коли виставив на приватизацію столичний готель "Дніпро", який був проданий за рекордні 1,1 млрд грн у липні 2020-го року. Щоправда, на тому боротьба з привілеями для номенклатури припинилася.

Під керівництвом ДУС залишилося ще багато різноманітного бізнесу. Це і резорти, і будівельна компанія, і сільськогосподарські підприємства, і преса, і навіть спиртовий завод.

Та про все по порядку.

Загалом ДУС управляє 23 підприємствами, які розкидані по всій території України. А деякі навіть у Росії. Саме про це свідчить аналітична довідка про ефективність управління державним майном за три квартали 2021 року, яку проаналізував "Марлін".

До цього переліку не входять численні державні дачі та резиденції на кшталт добре відомої "Синьогори", яка функціонує у формі "державної організації". Це маленька юридична хитрість, як дозволяє оплатити всі витрати будинків відпочинку для обраних напряму з бюджету, які сягають 17-18 мільйонів гривень на рік. Хоча на сайті "Синьогори" пропонуються комерційні готельні послуги за гроші. Але то вже інша історія.

Реклама готельних послуг на офіційному сайті "Синьогора"

Загалом бізнес, який розвивають чиновники ДУС, не можна назвати успішним. За три квартали минулого року вісім підприємств ДУС отримали збитки. При чому від’ємний результат діяльності деяких викликає серйозні питання.

Наприклад, найзбитковішим підприємством ДУС згідно звіту є Житомирський лікеро-горілчаний завод, який отримав 16,7 млн гривень чистих збитків. Цей завод передусім відомий горілкою "Президентський стандарт".

У 2020 році Володимир Зеленський навіть видав указ приватизувати горілчаний завод з метою "збільшення надходжень до державного бюджету". Утім, воля президента і досі не виконана чиновниками "дусі".

Асортимент з веб-сайту горілчаного заводу "дусі"

На другому місці за негативним результатом – Національний палац мистецтв "Україна", який назбиткував на 2,1 млн грн. Попри те, що саме цей палац являється головною сценою країни, на якому виступають найвідоміші артисти як міжнародної так і вітчизняної естради. Навіть колишня шоу-команда Володимир Зеленського "Квартал 95" проводить там свої концерти.

Ймовірно, доходність палацу "Україна" підірвав COVID. Якщо ще 2019 рік головна сцена завершила з чистим прибутком на суму 1,1 млн грн, то вже за результатами 2020 року чистий збиток досяг позначки в 5,6 млн грн.

Хай там як, у контексті функцій ДУС не важливо збитковий палац "Україна" чи прибутковий. Важливе інше питання - чому "дуся" взагалі управляє концертною сценою в країні, у якій для цього є Міністерство культури.

ДП "Укржитлосервіс", яке надає послуги з реконструкції адміністративних будівель, за три квартали 2021 року отримало 1,1 млн чистих збитків. Це підприємство загалом не таке відоме як два попередніх. Проте також бувало на шпальтах ЗМІ.

Минулого року столична прокуратура повідомила ексдиректору "Укржитлосервіс" про підозру, бо останній допоміг приватизувати квартиру в центрі Києва, яка була на балансі підприємства ДУС за 30 тис дол США. Загалом державним інтересам заподіяно шкоди на суму 1,4 млн грн.

Ще одним примітним об’єктом є санаторій імені М. О. Семашка, який знаходиться в російському Кисловодську, і пропонує оздоровитися на мінеральних водах. Складно сказати, навіщо в 2021 році топчиновникам України активи для відпочинку у ворожій країні, але він продовжує працювати.

Минулого року санаторій ДУС у РФ зазнав чистих збитків на суму 1 млн грн в еквіваленті української валюти. Однак, це не завадило йому сплатити 1,8 млн грн податків в бюджет РФ також в еквіваленті.

У самому відомстві нічого дивного у сплаті податків в РФ не бачать. На уточнюючі запити лаконічно відповіли, що санаторій здійснює свою діяльність згідно статуту та "Угодою між Україною та Російською Федерацією про взаємне визнання прав та регулювання відносин власності".

Щоправда є у ДУС і прибуткові підприємства, вид діяльності яких все рівно заставляє задуматися – навіщо такий бізнес існує під президентським крилом?

Найуспішнішою компанією Держуправління цього року є Національний комплекс "Експоцентр України", також відомий у народі за декомунізованою назвою ВДНГ. За три квартали "Експоцентр", на території якого в столиці відбуваються концерти, ярмарки, виставки та інші розваги, заробив 15,3 млн грн.

Державне підприємство "Укрінвестбуд", яке виступає замовником будівництва ЖК "Синергія" на столичних Позняках, заробило 17,6 тис грн.

Державне підприємство "Чайка", яке виробляє ковбасні вироби, молочні продукти та крупи для столових, в яких харчуються чиновники урядового кварталу, заробило 312 тис грн.

Готель "Україна", що височіє над Майданом Незалежності, заробив всього 105 тис. грн. Під кінець року Володимир Зеленський передав цей готель до Мінінфраструктури. Тим не менше це не знімає ключового питання, чому чиновники взагалі мають займатися туристичним бізнесом.

Чинний керівник ДУС, від якого залежить сервіс топ-чиновників

Ми надіслали питання керівнику "дусі" Ігорю Лисому, чи буде якась частина бізнесу держуправління приватизована найближчим часом. З Банкової, де по сусідству з Офісом президента знаходиться ДУС, надійшла канцелярська відписка, що приватизації в країні здійснюється згідно з чинним законодавством. І на тому спасибі, що роз'яснили.

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"Сьогоднішня візія реформи в ДУС абсолютно прозора і логічна. Державне управління справами перетвориться виключно на офіс Президента. Не повинно бути зайвих об’єктів власності чи підприємств, які не призначені для обслуговування Першої особи".

Це абзац із блогу колишнього керівника Держуправління справами Сергія Березенка, який в 2015 році був одним із найвпливовіших соратників тодішнього президента Петра Порошенка, і обіцяв позбавити "дусю" всіх зайвих активів.

Як видно із переліку державних підприємств, Березенко, його наступники, та сьогоднішній керівник ДУС Ігор Лисий недалеко просунулися. А дарма.

На кошти, виручені від продажу спиртзаводу, компанії-забудовника, готелю та численних сільськогосподарських виробництв і санаторіїв, можна було б відремонтувати не один літак верховного головнокомандувача, щоб він міг вчасно виконувати свої обов’язки. Була б тільки політична воля. Тим більше, що вже є прецедент – той самий готель "Дніпро".

Всі відмовки про те, що законодавство не дозволяє провести реформу "дусі", є недоречними. Адже на сьогодні Офіс президента фактично контролює і Кабмін, і парламент.

Та й на сплаті податків у Росії було б не зайвим зекономити трохи грошей.

От тільки, чи вистачить Володимиру Олександровичу однієї каденції, щоб переконати чиновників ДУС відмовитися від державного бізнесу, яким вони управляють наче своїм, з кожним днем сумнівів усе більше.

Гліб Канєвський, проект "Марлін"