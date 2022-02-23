Украина вводит чрезвычайное положение. Что нужно знать?

Оновлено (станом на 23:00)

Рада національної безпеки і оборони ухвалила запровадження надзвичайного стану. Того ж дня парламент затвердив це рішення.

Надзвичайний стан запроваджується на 30 днів, починаючи з 0 годин 24 лютого. Він стосуватиметься всієї території України, крім Донецької і Луганської областей. У цих областях уже діє особливий правовий режим і усі процеси контролюють військово-цивільні адміністрації.

Секретар РНБО Олексій Данілов стверджує, що надзвичайний стан майже ніяк не вплине на громадян України. Втім, якщо уважно почитати законодавство, то життя громадян таки зміниться. Адже держава отримує досить широкі повноваження для реагування на безпекові загрози, яких не має за звичайних умов.

Пояснюємо, що таке надзвичайний стан і як під час нього поводитись.

Що таке надзвичайний стан?

Це особливий тимчасовий правовий режим, коли держава може тимчасово обмежити права людини і надати органам влади додаткових повноважень.

Робиться це з метою уникнення надзвичайних ситуацій, що призвели або можуть призвести до смертей чи загрози здоров'ю, правам і свободам.

Хто ініціює введення надзвичайного стану?

Надзвичайний стан вводиться указом президента. Але, на відміну від інших указів, його має затвердити Верховна Рада.

У документі про запровадження надзвичайного стану мають бути вказані:

причини, чому необхідно вести надзвичайний стан;

території, на які він поширюється;

термін, на який вводиться;

перелік органів державної влади і місцевого самоврядування, які отримають додаткові повноваження;

перелік дій, які можуть бути здійснені;

обмеження прав людини і юридичних осіб, які будуть застосовані.

Як вводиться надзвичайний стан і скільки днів має Верховна Рада для його затвердження?

Після того, як президент підготував указ про введення надзвичайного стану, його передають до Верховної Ради. У народних депутатів є два дні, щоб затвердити чи не підтримати ініціативу глави держави.

Для підтримки указу достатньо 226 голосів. 23 лютого 2022 парламент дав 335 голосів "за". Відповідне рішення негайно оголошують через засоби масової інформації. Набирає воно чинності після офіційного оприлюднення у газетах "Голос України" і "Офіційний вісник України".

Чим надзвичайний стан відрізняється від воєнного?

Надзвичайний і воєнний стан між собою дуже подібні. Вони можуть мати однакові обмеження чи мету введення. Однак, є ряд відмінностей:

воєнний стан запроваджують для запобігання воєнним загрозам: війні, агресії, наступу тощо. Тому в умовах воєнного стану економіка має перелаштовуватись на потреби оборони;

воєнний стан можуть ввести одним рішенням на місяці чи роки. Надзвичайний стан можуть ввести максимум на 30 діб, після чого його потрібно продовжувати кожні 30 діб;

на час воєнного стану замість органів місцевого самоврядування можуть створюватись військові адміністрації, які перебирають на себе управління у населеному пункті, районі чи області. Роль військових в умовах воєнного стану значно більша ніж в часи надзвичайного стану.

Які права громадян обмежують?

Залежно від ситуації в Україні, окремих областях, районах чи населених пунктах оперативні штаби зможуть встановлювати обмеження, визначені в указі президента.

Обмеження можуть відрізнятись і залежатимуть від конкретних обставин.

Цього разу ухвалений спрощений варіант, який передбачає:

Оперативні штаби в кожній області. Вони, серед іншого, встановлюють особливий порядок в'їзду та виїзду, а також обмеження свободи пересування.

Економіка і банки працюють в звичайному режимі.

Може бути введений особливий режим в’їзду та виїзду в/з України.

Транспортні засоби можуть оглядатися.

Посилюється охорона громадського порядку.

Заборону страйків, мітингів та масових заходів та розповсюдження пропагандистських матеріалів. Їх можна використати для дестабілізації ситуації.

Евакуацію людей з небезпечних місць у разі необхідності.

Не обов'язкова, але можлива комендантська година, коли громадянам не можна буде перебувати на вулиці без спеціальних перепусток. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше пояснював, що комендантську годину можуть ввести "в залежності від ситуації, яка буде на тій чи іншій території, за необхідності".

Перевірка документів, особистий догляд та огляд службових приміщень.

Заборона призовникам, військово службовцям та резервістам змінювати місце проживання без відома військомата.

Загалом закон дозволяє також обмежувати рух транспорту. Представники влади можуть тимчасово вилучати зареєстровану вогнепальну і холодну зброю, а також боєприпаси. У підприємств — навчальну військову техніку, вибухову, отруйні або сильнодіючі речовини. Після закінчення надзвичайного стану усе мають повернути.

Органи влади можуть ініціювати питання про заборону роботи політичних партій та громадських організацій в інтересах національної безпеки та громадського порядку.

Які права не можуть обмежити?

У Конституції України є перелік прав, які не можна обмежувати у випадку запровадження надзвичайного стану. Основний закон забороняє дискримінувати, катувати чи нелюдськи поводитися.

Ніхто не може арештовувати громадян і тримати під вартою без рішення суду.

Конституція не обмежує право громадян на самозахист в умовах надзвичайного стану. Водночас, ніхто не може змушувати громадян виконувати явно злочинні накази чи розпорядження.

Як діють органи влади?

Президент, Верховна Рада, Кабмін, міністерства та центральні органи виконавчої влади продовжують свою роботу.

Місцеві ради, виконавчі комітети та голови громад теж працюватимуть. Але вони мають взаємодіяти з усіма іншими органами, які залучені до впровадження заходів з надзвичайного стану.

Які органи можуть залучити до заходів надзвичайного стану?

На час надзвичайного стану до заходів з протидії загрозам можуть залучити військове командування. Військові та силовики будуть взаємодіяти з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування і контролювати громадський порядок, безпеку, захищати інтереси держави на відповідних територіях.

Для забезпечення громадського порядку та охорони до заходів з впровадження надзвичайного стану будуть залучені Національна поліція, Національна гвардія, Служба безпеки та Військова служба правопорядку у Збройних Силах, підрозділи Збройних Сила та Державної прикордонної служби.

Будуть створені оперативні штаби під головуванням керівників обласних державних адміністрацій. До штабів увійдуть представники СБУ, центральних органів виконавчої влади, Національної поліції, органів державної влади та місцевого самоврядування.

Штаби створюються для координації роботи органів, підприємств, установ і організацій з питань підтримання правопорядку і забезпечення безпеки громадян.

Скільки часу може тривати надзвичайний стан?

Надзвичайний стан триватиме 30 діб. Але у разі потреби його можуть продовжити. Це робитиме президент після затвердження Верховною Радою. Одноразово надзвичайний стан можна продовжити на 30 діб. Подібну процедуру можна повторювати до безкінечності, якщо на це буде вистачати голосів у парламенті.

Також президент може скасувати надзвичайний стан, якщо усунули причину для його введення. З такими пропозиціями до нього можуть звернутись Верховна Рада або Кабмін.

Що держава не може робити в умовах надзвичайного стану?

Під час надзвичайного стану не можна змінювати Конституції України і Автономної Республіки Крим, а також закони про вибори. А ще не можна проводити вибори і референдуми.

Також під час надзвичайного стану заборонено вибори президента, Верховної і місцевих рад. Їхні повноваження продовжуються до того часу, поки не закінчиться надзвичайний стан.

Під час надзвичайного стану під заборону потрапляють зупинка або обмеження повноважень президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Уповноваженого з прав людини, міністерств, центральних і місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, судів, прокуратури і слідчих органів.

Що не треба робити під час надзвичайного стану?

Під час надзвичайного стану не варто панікувати і втрачати довіру до держави.

Не опирайтесь службовим особам, які вимагають покинути приміщення, перевірити документи чи припинити масовий захід.

Обов’язково ознайомтесь з текстом рішення про введення надзвичайного стану.

Це можна буде зробити через інтернет на офіційних сайтах органів влади, офіційних газет органів влади або засобів масової інформації.

Важливо черпати інформацію з тих медіа, які не порушують журналістські стандарти і не поширюють дезінформацію.

У остаточному тексті рішення про введення надзвичайного стану обов’язково буде вказана така інформація:

чому вводять надзвичайний стан;

на який період і на якій території;

як обмежують права людини,

як обмежують діяльність юридичних осіб;

як діють органи влади і які для цього отримують повноваження.

Саме в тексті рішення про введення надзвичайного стану ви зможете знайти відповіді на найважливіші питання, які вас можуть хвилювати.

Зокрема, чи можна буде виїжджати чи в’їжджати на територію, на якій ввели надзвичайний стан, як відбуватиметься евакуація, чи буде запроваджена комендантська година, та які нові повноваження отримають силові структури на конкретних територіях.

Олексій Півторак, журналіст Центру спільних дій

Олег Савичук, аналітик Центру спільних дій