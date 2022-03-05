"Боже, останови врага". Дети рисуют войну
Суббота, 5 марта 2022, 21:00
10 днів, сидячи в укриттях в очікуванні кінця повітряної тривоги, діти малюють Україну – таку, яка вона є сьогодні, і таку, про яку вони мріють.
"Українська правда" продовжує хроніку війни і нашої майбутньої перемоги в цій війні очима дітей.
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Шановні батьки! Надсилайте фото малюнків на адресу peaceofartua@gmail.com. За вашим бажанням можна зазначати вік, ім’я дитини та місця звідки ви.
Українська правда