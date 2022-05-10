Лучше потоп в доме, чем москаль. Как подрыв дамбы и затопление села Демидов сорвали наступление россиян на Киев

Вода – это жизнь. Для захватчика – смерть.

В 1941-ом году первая линия обороны Киева прошла по речке Ирпень. В 2022-ом история повторилась: там же захлебнулись атаки российских оккупантов.

Меньше чем за сутки враг дошел с территории Беларуси до села Демидов по самой короткой дороге на столицу Украины. Но дальше не смог.

Чтобы усложнить переход на правый берег Ирпеня, ВСУ подорвали мост в Демидове и защитную дамбу Киевского водохранилища между Козаровичами и Лютежем.

В этом районе силы защитников проигрывали противнику численно. Но не качественно.

Отбить атаки помогли реки. Большая вода затопила устье Ирпеня и окраину Демидова, сделав наступление россиян на этой части фронта безрезультатным.

Участниками боев, которые спасли Киев, стали не только бойцы терробороны, ВСУ и силовых ведомств. Но невольно и местные жители, многие из которых лишились жизни или имущества.

Репортеры УП побывали в селе, которое приходит в себя от войны и тактического потопа. В месте, где родилась поговорка, достойная навсегда стать частью украинского фольклора.





Дары данайцев

Оккупанты в селе Демидов прикидывались вежливыми.

Расстрелянный владелец магазина стройматериалов в соседнем Дымере и еще несколько убитых гражданских не в счет.

– Не переживайте, через пару дней мы пойдем дальше, возьмем Киев, и все у вас будет хорошо, – говорили чужаки, разворачивая минометные расчеты.

Однажды в калитку на улице Почтовая постучали. Человек в пикселе из росвоенторга великодушно предложил маринованное мясо в герметичной упаковке.

Татьяна работала помощницей воспитателя в детсаде. Последние годы занимается домашним хозяйством

"Макарів, Бучанський район, Київська область" – было написано на этикетке ордынского трофея.

– Я взяла, – признается Татьяна Самойленко и тут же будто оправдывается: Боялася з ними сперечатися. То м'ясо лежало в мене декілька днів. А потім я все ж таки його приготувала. Воно ж з Макарова, наше…

После подрыва моста в Демидове и дамбы в Козаровичах местные оказались в изоляции. К проблемам с продуктами, лекарствами, электрикой и связью добавились затопленные шестьдесят дворов.

Дамбу построили в 60-х годах на месте, где река Ирпень впадала в Днепр

Большая вода из Киевского водохранилища пошла в пойму речки Ирпень. Накрыла луга, по которым до войны бродили в поисках подножного корма коровы.

Найдя лазейку в разрушенном гидросооружении, Днепр потек дальше, добрался до крайних улиц Демидова, преодолев около двух километров. Залил огороды, подвалы и хаты.

Погреб соседей Самойленко затоплен водой. В первые дни в нем прятались от обстрелов

Татьяну Самойленко от наводнения спас дом, который давно должен был сгинуть под толщей Киевского моря, еще в 60-х годах прошлого века. Но пережил и советскую индустриализацию времен строительства ГЭС, и варварское нашествие эпохи путинизма.

– Я в цій хаті живу 20 років. Вона – дерев'яна, але обкладена кірпічом. Вона з села Бірки. В цій хаті жили мій дід, бабуся, в ній народилася моя мама.

Коли робили водосховище (1964-1966 годы – УП), Бірки затопили. Будинок перенесли сюди, в Демидів, – рассказывает хозяйка.

ВСУ подорвали часть шлюзов, чтобы остановить наступление россиян

Дед Татьяны знал толк в катаклизмах. Но вряд ли мог предвидеть, что защищаться придется от россиян.

– Осьо, бачите? – показывает женщина. – Він з бабою зробив фундамент високий, бо розуміли, що таке повінь. І це мені допомогло.

Коли моя мама дізналася, що військові дамбу підірвали, відразу успокоїла, що в хаті води не буде. Знала, що вона надійна.

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Лягушки

– Что вы тут забыли? – пытались понять жители Демидова, чем заполнены головы оккупантов.

– Не волнуйтесь! Бандеровцев всех на запад выгоним, сделаем границу, проведем референдум, и заживете. Скоро у вас будет, как у нас: много алмазов и нефти, – несли чушь россияне, держа палец у спускового крючка "калаша".

Наталья Быховченко с мужем, детьми и внуками провела в оккупации пять недель

Как-то раз, проснувшись ранним утром, Наталья Быховченко с улицы Садовой за полчаса насчитала в небе четырнадцать самолетов. Они прилетели со стороны Беларуси.

– Тут я під шифером стояла, ніби це може мене захистити. Такий страх був! Обратно, сюдой вони не поверталися, – вспоминает Быховченко.

Атаки на столицу Украины захлебнулись. На подлете к Киеву враг потерял много воздушных бортов.

Одна из подбитых "вертушек" упала на окраину соседних с Демидовым Козаровичей, разрушила два дома. Люди тогда не пострадали. В огне разлившегося авиационного топлива сгорели несколько кошек.

– В перші дні було дуже "весело", гупало сильно. Якось вони поставили блокпост на нашій вулиці. Он там били з мінометів в сторону моря (Киевского водохранилища, на берегу которого были украинские позиции – УП), – указывает направление Наталья.

Сейчас в затопленной части села воду откачивает одна помпа, но этого мало

Вода, пришедшая после подрыва дамбы, превратила ее огород и двор в болото. Там, где уже впору появиться грядкам с картошкой, квакают лягушки.

– Вранці дуже гарно – така музика! Будемо тепер замість картоплі рис вирощувати, – смеется она.

Быховченко: "Ми закупили резинові чоботи. Зараз у нас в сім'ї вони у кожного, це стало необхідним атрибутом життя"

Во дворе Натальи два дома. Вода зашла в один из них. Второй, который тоже перенесли сюда из затопленного села Бирки в 60-х, стихия пощадила.

– В полу рівень впал, ями з'явилися, – проводит хозяйка внутрь. – Ось двері не відчиняються, кухня покосилась.

Все мокро тут до сих пір. Сирість, запах б'є дуже по носу. Чекаємо вже на спекотні дні, щоб воно все посохло.

Ремонт в затопленном доме сделали несколько лет назад

На фоне природно-военного бедствия поводов для радости в семье Быховченко больше, чем горестных: никто из родных не погиб, враг бежал. А потоп позволяет чувствовать сопричастность великому делу.

– Не прикро вам, що Київ вцілів завдяки вашому дому? – спрашивают у Натальи.

– Ні, все нормально. Я дуже оптимістично дивлюсь на життя. Треба було, значить, чимось пожертвувати, щоб врятувати столицю.

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Ловушка

"Оксана, Коля, Карина, Дима, Захар. Выпуск 1992. Выпуск 2004".

Надписи на бетонных плитах на южной окраине Козаровичей напоминают о прошлой мирной жизни. Место, которое в селе называют "парапеты" – типичная точка сбора молодежи. В феврале 2022-го оно стало одним из ключевых участков обороны Киева.

Жители Козаровичей понемногу возвращаются к мирной жизни

– З тієї сторони Київське водосховище, з іншої – пойма річки Ірпінь. Між ними – захисна дамба з насосами, які качають воду у "море".

Прямо – шлях на Київ через Петрівці, Лютіж та Вишгород. Зправа – Демидів, – показывает Андрей Дзюба, сотрудник Дымерской громады.

Андрей Дзюба возглавляет отдел экономики, инвестиций и связей с общественностью в Дымере

Наступление россиян забуксовало, когда ВСУ вначале подорвали мост в Демидове, а потом и часть гидросооружения в Козаровичах. Днепр пошел через дамбу, затопив все вокруг, и отрезал "краснозвездных" от вышгородского направления.

– Бої були серйозні. На тій стороні стояли наші.

Під час окупації у Вишгороді навмисно довго не скидали весняне водопілля, щоб рівень води у Київському водосховищі був високим. Це було потрібно, щоб затопити пойму Ірпеня. Щоб річка на цьому участку якомога ширше розлилася, – объясняет Дзюба.

На дамбе восстанавливают электрическую подстанцию для полноценной работы насосов

План защитников столицы сработал. В марте, когда украинские бойцы укрепили позиции в районе водохранилища, слуги Путина пытались организовывать переправы в районе Мощуна, где река менее полноводная. Но и там получили отпор.

– Менше ніж за сутки росіяни, які йшли 24-го з Білорусі, були вже в Демидові. А далі, коли підірвали міст і дамбу, вони розгубилися. Не знали, що робить.

На той стороні наших в перші дні була невелика кількість, але вони давали відсіч.

Спочатку росіяни взагалі пішли на Козаровичі, але там вперлись в Київське море. Не знаю, як вони приїхали так воювать – з картами паперовими, б**дь! – рифмует свое удивление Андрей Дзюба.

Неприкаянные

Если бы не война, разлив Днепра мог бы дать Татьяне Самойленко ощущение курорта прямо в летней кухне.

– Тут у нас п'ятачок на вулиці, на якому вода стояла. Сижу, смотрю в окно, а там вітер та волни. Ну, море! Красиво, канєшна, – смеется женщина.

В Демидове оккупанты действовали по отработанной на Донбассе схеме.

– Темніє, під'їжджають до нас з мінометами на колесах, стріляють та швидко-швидко летять назад, – вспоминает Самойленко. – А якщо б наші у відповідь сюди гатили?

У Татьяны нет детей, но много домашних животных. Говорит, что во время обстрелов боялась погибнуть, потому что кормить кошек и собак было бы некому

В селе видели, как по ВСУ отрабатывала чужая авиация, сбрасывала бомбы. На некоторое время звуки боев затихали. Эта тишина угнетала еще больше.

– Не вірилось, що наші хлопці можуть вижить після такого, – поясняют местные. – А потім ми там знову чули постріли: слава Богу – значить, живі. Там у лісі старий дот є (со времен Второй мировой – УП). Може, вони там ховались?

– Були такі дні, що в мене вже отчаяніє було, – признается Татьяна Самойленко. – Казалось, що все – кінець світу! Що ми не виживемо. Обстріли, літаки літають, і вода ще к нам прийшла.

Один (російський військовий – УП) мені сказав, що вони Київ так будуть бомбить, що в живих залишаться лише ті, хто в метро сховається. А його товариш йому каже: "Не треба їм таке розповідати!".

В некоторых местах сельские улицы все еще похожи на реку

Страшней всего, когда не понимаешь, что происходит. Страшней всего было домашнему скоту.

Коровы Милка и Фроська с бычком Борькой во время обстрелов сходили с ума.

– Кричали, всю огорожу в сараї порозвалювали, – рассказывает Самойленко. – Не знала, що з ними робити. Давала багато їсти, щоб заспокоїти. Через місяць вони вже якось привикли, й молоко після стресу стало більше з'являтися.

В начале апреля россияне ушли. В Демидов вернулись аисты.

Молоко и сыр, которые дают коровы – главный источник заработка Татьяны

Во дворе Татьяны остались привычный шум от девяти собак и шести котов. Теперь тут почти все, как прежде. Кроме одного.

– Мені завжди тут подобалось. Край села – тихо спокійно. Відчуваєш себе свободною людиною. Але зараз вже надто свободні.

Чесно, вже руки чешуться! В селі картоплю садять, грядки роблять, а у нас тут вода! Ходимо наче неприкаяні.

Мої корови тепло чують, хочуть туди, на пасовисько. Але зараз там все затоплено, – вздыхает хозяйка.

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Мудрость

В начале мая с окон подтопленного дома Натальи Быховченко исчезают кресты, сделанные из скотча. Бояться, что стекла разлетятся вдребезги, уже не нужно.

Пока внучки Натальи аккуратно сдирают липкие полоски, издалека доносятся взрывы – на полигоне работают саперы.

Беспокойней всего от них рыжей таксе Дане. Ее подобрали и привезли в семью Быховченко оттуда, где шли ожесточенные бои.

Дана, побывавшая под обстрелами, боится громких звуков

Во взгляде Даны не видно спокойствия. То, что довелось ей повидать, останется с ней навсегда.

– Довго ми ще будемо вичищати нашу землю, – говорит Андрей Дзюба из Дымерской сельской громады. – З того розливу, що утворився після підриву дамби, треба ще багато води перекачувати в море. Коли вона спаде, там ще розмінування потрібне. Перед тим, як річка розлилась, наші мінували територію.

Пройдет время, и о войне в Демидове мало что напомнит. Спасатели найдут и уничтожат последний боеприпас. Ямы от разрывов снарядов на трассе Р02 залатают.

Жители окраины Демидова ждут, когда осушат затопленную территорию, чтобы вернуться к земледелию

На месте сгоревших магазинчиков и ларьков появятся новые. Разбитую многоэтажку на обочине дороги на Киев реконструируют. Или снесут.

Залитые Днепром луга высушат. Коровы опять выйдут на пастбища.

Чтобы не утратить связь времен и память о том, что произошло, нужно совсем немного. Достаточно сберечь для будущего украинского фольклора всего лишь одну мудрость, брошенную жительницей Демидова в разговоре с западными репортерами:

"Краще потоп в хаті, ніж москаль".

Между оккупацией и наводнением украинцы всегда выберут второе

Евгений Руденко, Эльдар Сарахман – УП