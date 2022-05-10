Лучше потоп в доме, чем москаль. Как подрыв дамбы и затопление села Демидов сорвали наступление россиян на Киев

Вода – это жизнь. Для захватчика – смерть.

В 1941-ом году первая линия обороны Киева прошла по речке Ирпень. В 2022-ом история повторилась: там же захлебнулись атаки российских оккупантов.

Меньше чем за сутки враг дошел с территории Беларуси до села Демидов по самой короткой дороге на столицу Украины. Но дальше не смог.

Чтобы усложнить переход на правый берег Ирпеня, ВСУ подорвали мост в Демидове и защитную дамбу Киевского водохранилища между Козаровичами и Лютежем.

В этом районе силы защитников проигрывали противнику численно. Но не качественно.

Отбить атаки помогли реки. Большая вода затопила устье Ирпеня и окраину Демидова, сделав наступление россиян на этой части фронта безрезультатным.

Участниками боев, которые спасли Киев, стали не только бойцы терробороны, ВСУ и силовых ведомств. Но невольно и местные жители, многие из которых лишились жизни или имущества.

Репортеры УП побывали в селе, которое приходит в себя от войны и тактического потопа. В месте, где родилась поговорка, достойная навсегда стать частью украинского фольклора.





Дары данайцев

Оккупанты в селе Демидов прикидывались вежливыми.

Расстрелянный владелец магазина стройматериалов в соседнем Дымере и еще несколько убитых гражданских не в счет.

– Не переживайте, через пару дней мы пойдем дальше, возьмем Киев, и все у вас будет хорошо, – говорили чужаки, разворачивая минометные расчеты.

Однажды в калитку на улице Почтовая постучали. Человек в пикселе из росвоенторга великодушно предложил маринованное мясо в герметичной упаковке.

Татьяна работала помощницей воспитателя в детсаде. Последние годы занимается домашним хозяйством

"Макарів, Бучанський район, Київська область" – было написано на этикетке ордынского трофея.

– Я взяла, – признается Татьяна Самойленко и тут же будто оправдывается: Боялася з ними сперечатися. То м'ясо лежало в мене декілька днів. А потім я все ж таки його приготувала. Воно ж з Макарова, наше…

После подрыва моста в Демидове и дамбы в Козаровичах местные оказались в изоляции. К проблемам с продуктами, лекарствами, электрикой и связью добавились затопленные шестьдесят дворов.

Дамбу построили в 60-х годах на месте, где река Ирпень впадала в Днепр

Большая вода из Киевского водохранилища пошла в пойму речки Ирпень. Накрыла луга, по которым до войны бродили в поисках подножного корма коровы.

Найдя лазейку в разрушенном гидросооружении, Днепр потек дальше, добрался до крайних улиц Демидова, преодолев около двух километров. Залил огороды, подвалы и хаты.

Погреб соседей Самойленко затоплен водой. В первые дни в нем прятались от обстрелов

Татьяну Самойленко от наводнения спас дом, который давно должен был сгинуть под толщей Киевского моря, еще в 60-х годах прошлого века. Но пережил и советскую индустриализацию времен строительства ГЭС, и варварское нашествие эпохи путинизма.

– Я в цій хаті живу 20 років. Вона – дерев'яна, але обкладена кірпічом. Вона з села Бірки. В цій хаті жили мій дід, бабуся, в ній народилася моя мама.

Коли робили водосховище (1964-1966 годы – УП), Бірки затопили. Будинок перенесли сюди, в Демидів, – рассказывает хозяйка.

ВСУ подорвали часть шлюзов, чтобы остановить наступление россиян

Дед Татьяны знал толк в катаклизмах. Но вряд ли мог предвидеть, что защищаться придется от россиян.

– Осьо, бачите? – показывает женщина. – Він з бабою зробив фундамент високий, бо розуміли, що таке повінь. І це мені допомогло.

Коли моя мама дізналася, що військові дамбу підірвали, відразу успокоїла, що в хаті води не буде. Знала, що вона надійна.

Лягушки

– Что вы тут забыли? – пытались понять жители Демидова, чем заполнены головы оккупантов.

– Не волнуйтесь! Бандеровцев всех на запад выгоним, сделаем границу, проведем референдум, и заживете. Скоро у вас будет, как у нас: много алмазов и нефти, – несли чушь россияне, держа палец у спускового крючка "калаша".

Наталья Быховченко с мужем, детьми и внуками провела в оккупации пять недель

Как-то раз, проснувшись ранним утром, Наталья Быховченко с улицы Садовой за полчаса насчитала в небе четырнадцать самолетов. Они прилетели со стороны Беларуси.

– Тут я під шифером стояла, ніби це може мене захистити. Такий страх був! Обратно, сюдой вони не поверталися, – вспоминает Быховченко.

Атаки на столицу Украины захлебнулись. На подлете к Киеву враг потерял много воздушных бортов.

Одна из подбитых "вертушек" упала на окраину соседних с Демидовым Козаровичей, разрушила два дома. Люди тогда не пострадали. В огне разлившегося авиационного топлива сгорели несколько кошек.

– В перші дні було дуже "весело", гупало сильно. Якось вони поставили блокпост на нашій вулиці. Он там били з мінометів в сторону моря (Киевского водохранилища, на берегу которого были украинские позиции – УП), – указывает направление Наталья.

Сейчас в затопленной части села воду откачивает одна помпа, но этого мало

Вода, пришедшая после подрыва дамбы, превратила ее огород и двор в болото. Там, где уже впору появиться грядкам с картошкой, квакают лягушки.

– Вранці дуже гарно – така музика! Будемо тепер замість картоплі рис вирощувати, – смеется она.

Быховченко: "Ми закупили резинові чоботи. Зараз у нас в сім'ї вони у кожного, це стало необхідним атрибутом життя"

Во дворе Натальи два дома. Вода зашла в один из них. Второй, который тоже перенесли сюда из затопленного села Бирки в 60-х, стихия пощадила.

– В полу рівень впал, ями з'явилися, – проводит хозяйка внутрь. – Ось двері не відчиняються, кухня покосилась.

Все мокро тут до сих пір. Сирість, запах б'є дуже по носу. Чекаємо вже на спекотні дні, щоб воно все посохло.

Ремонт в затопленном доме сделали несколько лет назад

На фоне природно-военного бедствия поводов для радости в семье Быховченко больше, чем горестных: никто из родных не погиб, враг бежал. А потоп позволяет чувствовать сопричастность великому делу.

– Не прикро вам, що Київ вцілів завдяки вашому дому? – спрашивают у Натальи.

– Ні, все нормально. Я дуже оптимістично дивлюсь на життя. Треба було, значить, чимось пожертвувати, щоб врятувати столицю.

Ловушка

"Оксана, Коля, Карина, Дима, Захар. Выпуск 1992. Выпуск 2004".

Надписи на бетонных плитах на южной окраине Козаровичей напоминают о прошлой мирной жизни. Место, которое в селе называют "парапеты" – типичная точка сбора молодежи. В феврале 2022-го оно стало одним из ключевых участков обороны Киева.

Жители Козаровичей понемногу возвращаются к мирной жизни

– З тієї сторони Київське водосховище, з іншої – пойма річки Ірпінь. Між ними – захисна дамба з насосами, які качають воду у "море".

Прямо – шлях на Київ через Петрівці, Лютіж та Вишгород. Зправа – Демидів, – показывает Андрей Дзюба, сотрудник Дымерской громады.

Андрей Дзюба возглавляет отдел экономики, инвестиций и связей с общественностью в Дымере

Наступление россиян забуксовало, когда ВСУ вначале подорвали мост в Демидове, а потом и часть гидросооружения в Козаровичах. Днепр пошел через дамбу, затопив все вокруг, и отрезал "краснозвездных" от вышгородского направления.

– Бої були серйозні. На тій стороні стояли наші.

Під час окупації у Вишгороді навмисно довго не скидали весняне водопілля, щоб рівень води у Київському водосховищі був високим. Це було потрібно, щоб затопити пойму Ірпеня. Щоб річка на цьому участку якомога ширше розлилася, – объясняет Дзюба.

На дамбе восстанавливают электрическую подстанцию для полноценной работы насосов

План защитников столицы сработал. В марте, когда украинские бойцы укрепили позиции в районе водохранилища, слуги Путина пытались организовывать переправы в районе Мощуна, где река менее полноводная. Но и там получили отпор.

– Менше ніж за сутки росіяни, які йшли 24-го з Білорусі, були вже в Демидові. А далі, коли підірвали міст і дамбу, вони розгубилися. Не знали, що робить.

На той стороні наших в перші дні була невелика кількість, але вони давали відсіч.

Спочатку росіяни взагалі пішли на Козаровичі, але там вперлись в Київське море. Не знаю, як вони приїхали так воювать – з картами паперовими, б**дь! – рифмует свое удивление Андрей Дзюба.

Неприкаянные

Если бы не война, разлив Днепра мог бы дать Татьяне Самойленко ощущение курорта прямо в летней кухне.

– Тут у нас п'ятачок на вулиці, на якому вода стояла. Сижу, смотрю в окно, а там вітер та волни. Ну, море! Красиво, канєшна, – смеется женщина.

В Демидове оккупанты действовали по отработанной на Донбассе схеме.

– Темніє, під'їжджають до нас з мінометами на колесах, стріляють та швидко-швидко летять назад, – вспоминает Самойленко. – А якщо б наші у відповідь сюди гатили?

У Татьяны нет детей, но много домашних животных. Говорит, что во время обстрелов боялась погибнуть, потому что кормить кошек и собак было бы некому

В селе видели, как по ВСУ отрабатывала чужая авиация, сбрасывала бомбы. На некоторое время звуки боев затихали. Эта тишина угнетала еще больше.

– Не вірилось, що наші хлопці можуть вижить після такого, – поясняют местные. – А потім ми там знову чули постріли: слава Богу – значить, живі. Там у лісі старий дот є (со времен Второй мировой – УП). Може, вони там ховались?

– Були такі дні, що в мене вже отчаяніє було, – признается Татьяна Самойленко. – Казалось, що все – кінець світу! Що ми не виживемо. Обстріли, літаки літають, і вода ще к нам прийшла.

Один (російський військовий – УП) мені сказав, що вони Київ так будуть бомбить, що в живих залишаться лише ті, хто в метро сховається. А його товариш йому каже: "Не треба їм таке розповідати!".

В некоторых местах сельские улицы все еще похожи на реку

Страшней всего, когда не понимаешь, что происходит. Страшней всего было домашнему скоту.

Коровы Милка и Фроська с бычком Борькой во время обстрелов сходили с ума.

– Кричали, всю огорожу в сараї порозвалювали, – рассказывает Самойленко. – Не знала, що з ними робити. Давала багато їсти, щоб заспокоїти. Через місяць вони вже якось привикли, й молоко після стресу стало більше з'являтися.

В начале апреля россияне ушли. В Демидов вернулись аисты.

Молоко и сыр, которые дают коровы – главный источник заработка Татьяны

Во дворе Татьяны остались привычный шум от девяти собак и шести котов. Теперь тут почти все, как прежде. Кроме одного.

– Мені завжди тут подобалось. Край села – тихо спокійно. Відчуваєш себе свободною людиною. Але зараз вже надто свободні.

Чесно, вже руки чешуться! В селі картоплю садять, грядки роблять, а у нас тут вода! Ходимо наче неприкаяні.

Мої корови тепло чують, хочуть туди, на пасовисько. Але зараз там все затоплено, – вздыхает хозяйка.

Мудрость

В начале мая с окон подтопленного дома Натальи Быховченко исчезают кресты, сделанные из скотча. Бояться, что стекла разлетятся вдребезги, уже не нужно.

Пока внучки Натальи аккуратно сдирают липкие полоски, издалека доносятся взрывы – на полигоне работают саперы.

Беспокойней всего от них рыжей таксе Дане. Ее подобрали и привезли в семью Быховченко оттуда, где шли ожесточенные бои.

Дана, побывавшая под обстрелами, боится громких звуков

Во взгляде Даны не видно спокойствия. То, что довелось ей повидать, останется с ней навсегда.

– Довго ми ще будемо вичищати нашу землю, – говорит Андрей Дзюба из Дымерской сельской громады. – З того розливу, що утворився після підриву дамби, треба ще багато води перекачувати в море. Коли вона спаде, там ще розмінування потрібне. Перед тим, як річка розлилась, наші мінували територію.

Пройдет время, и о войне в Демидове мало что напомнит. Спасатели найдут и уничтожат последний боеприпас. Ямы от разрывов снарядов на трассе Р02 залатают.

Жители окраины Демидова ждут, когда осушат затопленную территорию, чтобы вернуться к земледелию

На месте сгоревших магазинчиков и ларьков появятся новые. Разбитую многоэтажку на обочине дороги на Киев реконструируют. Или снесут.

Залитые Днепром луга высушат. Коровы опять выйдут на пастбища.

Чтобы не утратить связь времен и память о том, что произошло, нужно совсем немного. Достаточно сберечь для будущего украинского фольклора всего лишь одну мудрость, брошенную жительницей Демидова в разговоре с западными репортерами:

"Краще потоп в хаті, ніж москаль".

Между оккупацией и наводнением украинцы всегда выберут второе

Евгений Руденко, Эльдар Сарахман – УП