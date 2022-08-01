"ВИПы Путина". Как живут русские элиты на шестом месяце войны

Після початку повномасштабного вторгнення здавалося, що російські еліти отримають нищівний удар. Удар у вигляді санкцій, арештів яхт та маєтків у Європі вони таки отримали, але за майже пів року війни кремлівські олігархи призвичаїлися до нової реальності. Вони знайшли на чому і як літати, де витрачати гроші та як відпочивати.

"Українська правда" зібрала інформацію про російських олігархів.

Приватна авіація та яхти завжди були сильним місцем російських еліт і значущою статтею витрат. До 24 лютого, за оцінками експертів у авіаційній сфері, яких ми опитали, близько 500 приватних літаків вартістю від 10 до 300 мільйонів доларів обслуговували найбагатших людей Росії.

Яхт російських олігархів значно менше, але вони, на відміну від літаків, були розкидані по всьому світу.

В одного лише Романа Абрамовича було 4 літаки, сумарна вартість яких перевищувала мільярд доларів.

Однак саме приватна авіація і яхти після початку повномасштабного вторгнення стали слабким місцем російських еліт. Більшість літаків, авжеж, вдалося врятувати, заздалегідь переправивши їх у безпечні юрисдикції. Більшість яхт – ні.

Роман Абрамович

Абрамович і Путін фото: Reuters

В Абрамовича був і залишається найдорожчий у Росії літак – Boeing 787–8 Dreamliner вартістю 350 мільйонів доларів. Варто зазначити, що в олігарха два "боїнги".

Boeing 787–8 Dreamliner Романа Абрамовича зберігається у Дубаї з 4-го березня

Другий його Boeing наступного дня після початку повномасштабного вторгнення встиг долетіти до швейцарського Базеля.

І зараз, як і починаючи з 2021 року, цей борт можна придбати. Відповідне оголошення можна знайти на профільних сайтах.

Також завдяки оголошенню про продаж можна побачити інтер'єр цього літака Абрамовича.

Наразі Абрамович, за даними джерел "Української правди", подорожує за допомогою орендованих чартерів, а востаннє, на початку липня, в Україну діставався гвинтокрилом.

Геннадій Тімченко

Один із найближчих до президента Росії Володимира Путіна олігархів Геннадій Тімченко користується літаком Falcon 7X.

Борт має російську реєстрацію і практично не залишає країну.

За день до наступу Росії літак здійснив переліт до Мінська. А від початку повномасштабного вторгнення борт переважно курсує між Санкт-Петербургом і Москвою.

Лише у травні літак відвідував одне з найпопулярніших для росіян після 24 лютого місць – Дубай.

Також одного разу він літав до Ташкента, де, як відомо, мешкає інший наближений до Путіна олігарх Алішер Усманов.

Варто зазначити, що до 24 лютого літак Тімченка часто літав до Європи. А саме – до Женеви, Ніцци та Парижу.

Перше, що зробили олігархи після введення обмежень – почали літати лише у ті країни, які не поділяють санкційної політики цивілізованого світу по відношенню до країни-агресора та її режиму.

Найпопулярнішим напрямом став Дубай.

По-друге, представники еліт почали перереєстровувати борти. Більшість літаків із метою приховати імена власників, ухилитися від сплати податків у Росії, а також через те, що вони перебували в лізингу, були зареєстровані аж ніяк не на батьківщині олігархів, а в офшорних юрисдикціях.

Одним із яскравих представників режиму Путіна є лідер Чеченської республіки Рамзан Кадиров.

Рамзан Кадиров

Голова Чечні Рамзан Кадиров після початку повномасштабного вторгнення змінив реєстрацію свого приватного літака Airbus A319 з Бермудських островів на Росію.

Борт регулярно курсує між Грозним та Москвою. За три місяці двічі був у Стамбулі.

Вдруге, 22-го липня, борт прилетів до Стамбула, де саме Україна підписувала угоду про експорт зерна.

Восьмого липня борт літав до Саудівської Аравії.

Олексій Мордашов

Також перереєстрував свій приватний літак офіційно найбагатший олігарх Росії Олексій Мордашов.

Bombardier Global 6000, який раніше був зареєстрований на острові Мен і мав бортовий номер M–YSSF, зараз літає під бортовим номером RA–67160 і має російську реєстрацію.

Борт літає на Камчатку, де Мордашов сховав свою яхту "Nord", дбайливо перегнавши судно вартістю 500 мільйонів доларів із Сейшельських островів вже під час повномасштабної війни.

Яхту, яка раніше була зареєстрована на Британських Віргінських островах, Мордашов також перереєстрував у Росії. І тепер населення жебрацького регіону споглядає на 142-метрову визначну пам'ятку російської корупції.

Дмитро Медведєв

Борт дружини заступника голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитра Медведєва Bombardier Global 5000 літає з курорта на курорт і 30 липня вкотре повернувся до Москви з Дубая.

За час так званої військової спецоперації протягом 5 місяців борт шість разів літав до Дубая, одного разу в Оман, двічі до Катару, в ПАР, тричі до турецького Бодрума і сім разів до Стамбула.

Сулейман Керімов

Парадоксальна ситуація склалася з BOMBARDIER Global 6000.

За даними джерел УП у авіаційній сфері, цим літаком користується інший кремлівський олігарх, який посідає 28 сходинку російського списку "Форбс", Сулейман Керімов. Як не дивно, цей борт і досі літає в Європу.

За кілька днів до 24-го лютого борт прилетів із Карибських островів до Москви. А вже через день після початку повномасштабного російського наступу літак рушив на Мальдіви, а згодом перелетів до Дубая.

14-го березня BOMBARDIER Global 6000 прилетів до німецького Ганновера.

Там літак застряг майже на півтора місяці і, здавалося, в Ганновері й чекатиме виплат Росією репарацій Україні.

Але 6-го травня борт залишає Німеччину і прямує до Ташкента, далі летить до Баку, того ж дня відвідує Тбілісі і вже 7-го травня прилітає до естонської столиці, міста Таллінн.

Вже за два дні борт залишає аеропорт Таллінна та прямує до італійського міста Піза, звідки того ж дня бере курс на Дубай.

З травня по кінець липня літак олігарха Керімова, який з березня перебуває під санкціями Європейського Союзу, встиг 5 разів відвідати Париж, Белград, Будапешт, тричі Відень, Кіпр, тричі прилітав у Мюнхен, італійську Катанію, французьке місто в Провансі Авіньйон, грецький Міконос, бельгійське місто Брюгге, Ригу, двічі побував у Мілані й навіть 5 разів відвідав Лондон у червні та в липні.

Зараз борт перебуває в Дубаї.

Керімов потрапив під санкції США, Великої Британії та ЄС у зв'язку з вторгненням Росії в Україну. А його яхта "Amadea" вартістю $325 мільйонів 14-го квітня була заарештована на острові Фіджі на підставі ордеру Сполучених Штатів Америки. На початку червня суд Фіджі дозволив США конфіскувати судно, й "Amadea" вже прибула до Каліфорнії.

Попередня яхта Керімова "ICE" стоїть у Чорногорії в порту міста Тіват.

Продовжує виконувати роль надійної схованки для яхт російських олігархів Дубай.

Сюди перегнали одну з яхт олігарха Володимира Потаніна "Nirvana", яку на початку повномасштабного вторгнення ховали на Мальдівських островах.

Це одна з небагатьох яхт, на якій і досі не вимкнули систему навігації, яка передає сигнал.

Більшість "врятованих" від санкцій яхт наразі переховуються.

Так, наприклад, яхта "Madame Gu" Андрія Скоча, судячи з даних публічного онлайн-радару Marine Traffic востаннє передавала сигнал у березні.

Яхта "Aurora" російського мільярдера Андрія Молчанова також востаннє виходила на звязок місяць тому з Туреччини.

14-го липня нам вдалося помітити на онлайн-радарі одну з яхт президента Росії Володимира Путіна під назвою "Shellest". Яхта перебувала в бухті міста Геленджик, куди вона дісталась із Сочі.

Відповідно до даних онлайн радару 19 липня яхта припинила передавати сигнал, вже повернувшись із Сочі.

Поблизу ховається і яхта "Rahil" одного з найближчих друзів Путіна Аркадія Ротенберга. Востаннє яхта виходила на зв'язок наприкінці травня з порту міста Адлер.

Російські еліти на шостому місяці війни навіть після санкцій вдома на печі не сидять. Кожен із її представників як може літає, ховає, продає та перереєстровує, аби ж тільки менше втратити від наслідків злочину під назвою "спеціальна операція", який Путін здійснює подекуди за їхньої підтримки, а подекуди з мовчазної згоди.

Михайло Ткач