Человек года

Как и следовало ожидать, на исходе 2022-го традиционный жанр "Итоги года" оказался неразрывно связан с российско-украинской войной. Причем не только в Киеве или в Москве, но и в западном мире.

Американский журнал "Time" назвал символом уходящего года Владимира Зеленского и "дух Украины". А по версии авторитетного издания "Politico", Зеленский стал самым влиятельным человеком Европы в 2022-м.

Метаморфозы, произошедшие с бывшим актером-комиком в ходе полномасштабного военного противостояния, не оставили равнодушными зарубежных наблюдателей.

На Западе отмечают личную храбрость украинского президента, его человеческую харизму, его умение убеждать партнеров и добиваться желаемой поддержки.

Правда, далеко не все в Украине рады этим лестным оценкам.

Декабрьская обложка "Time" породила волну хейта со стороны небольшой, но заметной и активной части нашего общества.

Если для коллективного Запада Владимир Зеленский стал героем 2022-го, то для десятков тысяч соотечественников он по-прежнему остается антигероем 2019-го.

Большая война доказала то, что было очевидно еще три года назад: никакие поступки Зеленского не в состоянии переубедить людей, страдающих от тяжелой постэлекторальной травмы.

Все нынешние действия Владимира Александровича механически подгоняются под отталкивающий образ, сформированный в ходе последних президентских выборов.

Если в 2019-м вы твердо усвоили, что Зеленский – малоросс и украинофоб, а сегодня он выглядит патриотом, значит, это притворство и маскировка.

Если в 2019-м вы убедили себя, что Зеленский намерен капитулировать перед Москвой, а теперь он не сдается, значит, ему кто-то мешает сдаться.

Если в 2019-м вы уверовали, что Зеленский – трус и ничтожество, а сейчас он олицетворяет украинское мужество, значит, его просто заставляют озвучивать написанное спичрайтерами.

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Непримиримые противники Банковой рисуют альтернативную картину нынешней войны. Согласно этой трактовке, любые победы Украины достигаются вопреки Зеленскому, а не при его участии.

Глава государства, награждаемый презрительной кличкой "Боневтик", противопоставлен генералу Залужному и ВСУ. Считается, что гарант собирался сдаться врагу, но не смог этого сделать из-за сопротивления украинских военных.

Представление о том, будто главнокомандующего-капитулянта принуждают к храбрости собственные подчиненные, не отличается новизной и оригинальностью.

К примеру, именно так послевоенная советская пропаганда изображала демонизированного югославского лидера и его партизанское прошлое. В злобном памфлете "Тито – главарь предателей", изданном в Москве в 1951 году, утверждалось:

"Тито сам себе присвоил имя героя, хотя известно, что в самый тяжелый период боев в Югославии он дважды хотел отказаться от борьбы. Когда немецкие парашютисты были сброшены для захвата Тито, он собирался им сдаться. Подлинному герою Сопротивления Арсо Иовановичу пришлось пригрозить ему оружием".

Нет сомнений, что альтернативный образ Зеленского, скроенный по карикатурным советским лекалам, переживет войну. Но если до 24.02.2022 президентские хейтеры противостояли только Банковой, то после войны им придется упражняться в антиглобализме и спорить со всем цивилизованным миром.

К Зеленскому можно относиться по-разному, но невозможно игнорировать очевидные факты. Перед нами первый в истории украинский лидер, получивший широкое мировое признание.

Никому из предшественников Владимира Александровича это, увы, не удавалось. Гетманы, президенты и вожди из далекого и недавнего прошлого или оставались практически неизвестными на Западе, или завоевывали неоднозначную репутацию.

Богдан Хмельницкий обласкан российско-советской исторической традицией, но заклеймен позором в еврейской исторической памяти.

Иван Мазепа за рубежом предстает скорее не государственным лидером, а героем байроновской поэмы: обнаженным юношей, привязанным к лошадиной спине.

Украинских деятелей первой половины ХХ века – от Михаила Грушевского и Павла Скоропадского до Симона Петлюры и Степана Бандеры – либо почти не знают за пределами родины, либо ассоциируют с негативом вроде погромов или сотрудничества с нацистской Германией.

А самым популярным уроженцем Украины того времени выступает Лев Троцкий, которого в национальный пантеон не включишь при всем желании.

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После 1991 года западный мир тоже не жаловал особым вниманием президентов и премьер-министров нового независимого государства. Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович и Тимошенко становились знаковыми фигурами для постсоветского пространства, но не более.

Не стал исключением и пятый президент Украины. Как бы ни превозносили Петра Алексеевича его сторонники внутри страны, широкой западной публике фамилия Poroshenko мало что говорит. В отличие от фамилии нынешнего украинского гаранта.

Как ни парадоксально, но Zelensky – первый по-настоящему ликвидный экспортный продукт, рожденный Украиной, за несколько столетий национально-государственного строительства. Первый отечественный политик, чей образ пользуется спросом на глобальном рынке и очень хорошо продается.

Заслужен ли этот персональный успех или нет, но с ним нельзя не считаться.

По итогам 2022 года Владимир Зеленский оказался не просто человеком из плоти и крови, а прежде всего популярнейшим украинским брендом.

И это ставит перед выбором тех из нас, кто никогда не симпатизировал Зеленскому-человеку.

Одни воспринимают популярность бренда Zelensky на Западе как бесспорное конкурентное преимущество Украины. Как эффективный инструмент, который помогает заручиться поддержкой западного общества, способствует лоббированию наших интересов за рубежом и тем самым приближает украинскую победу. А раз так, то целесообразно наступить на горло собственной песне, отбросить личные антипатии и симпатии, забыть о прежних обидах и постэлекторальных травмах.

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А для других успех Зеленского как бренда выглядит личным оскорблением. Тот факт, что антигерой 2019 года стал лицом воюющей Украины во всем мире, затмив своего предшественника и хрестоматийных национальных героев, возмущает до глубины души. Эмоции заслоняют рацио, а интересы государства отступают на второй план: для хейтеров важнее дать волю чувствам и развеять героический ореол вокруг фигуры нынешнего украинского президента.

Но проблема в том, что ровно того же добивается и вражеская пропаганда.

Михаил Дубинянский