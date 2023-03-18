Страна двух "З"

В 2022 году латинская "Z" стала символом российской военной агрессии против Украины. По иронии судьбы, кириллическая "З" могла бы стать одним из символов украинского сопротивления. Ведь именно с этой буквы начинаются фамилии двух самых популярных украинцев нашего времени.

Владимир Зеленский и Валерий Залужный. Глава государства и главнокомандующий Вооруженных сил Украины. Тандем людей, выполняющих одну задачу, но совсем не похожих друг на друга.

Зеленский был хорошо известен всей стране задолго до большой войны и задолго до своего избрания президентом. Валерия Залужного миллионы украинцев открыли для себя лишь после 24 февраля 2022-го. И если на наших глазах Зеленский успел сменить несколько публичных ампула, то образ Залужного статичен.

Зеленский всю жизнь был штатским человеком и не служил в армии ни дня. К военной дисциплине ему пришлось привыкать одновременно с гражданским населением Украины.

Напротив, вся жизнь Залужного связана с вооруженными силами. Даже на известной детской фотографии он позирует с игрушечным автоматом и в буденовке.

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После 24.02.2022 президент Зеленский превратился в мировую медиа-звезду.

Генерала Залужного, хоть и побывавшего на обложке "Time", за рубежом знают намного меньше. Зато внутри страны он может похвастаться более ровным отношением к себе: главкому ВСУ симпатизируют все патриоты Украины. Чего не скажешь о Зеленском.

Высокий уровень доверия к президенту соседствует с потоками хейта в его же адрес. Часть нашего общества – пусть небольшая, но активно представленная в публичном пространстве – продолжает жить в координатах 2019 года. И для этих граждан нынешний обитатель Банковой остается почти такой же одиозной фигурой, как Путин или Лукашенко.

Все украинские победы в войне с Москвой рассматриваются как не имеющие никакого отношения к Зеленскому. Все военные неудачи – как непосредственно связанные с Зеленским.

А решение Зеленского остаться в осажденном Киеве, которым так восхищались на Западе, лишь обеспечило гаранту новую оскорбительную кличку.

За презрительным прозвищем "Боневтик" проступает тайное сожаление: некоторые из нас действительно хотели бы, чтобы после 24.02.2022 Зеленский покинул страну – как об этом твердила российская пропаганда.

С точки зрения президентских хейтеров, обороноспособность Украины от этого ничуть не пострадала бы. По их мнению, глава государства только мешает военным защищать Родину. Зато гипотетическое бегство Владимира Александровича избавило бы его ненавистников от мучительного когнитивного диссонанса.

Вы всегда считали Зеленского полным ничтожеством, а теперь именно он репрезентирует вашу страну в самый драматический период ее истории.

Вы привыкли воспринимать Зеленского как жалкого клоуна, а теперь ему поют дифирамбы ведущие западные СМИ.

Вы убеждали себя, что приход Зеленского на Банковую – это досадная случайность, и что очень скоро его рейтинг лопнет подобно мыльному пузырю. Но теперь выясняется, что успех бывшего комика четыре года назад – это цветочки по сравнению с тем, чего он достиг в военное время, когда политической конкуренции в Украине почти не осталось.

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И людям, дожидавшимся электорального реванша с весны 2019-го, точно не позавидуешь.

Посторонний наблюдатель, заглянувший в отечественные соцсети, может подумать, будто президентские выборы в Украине состоялись только что. Несмотря на большую войну.

В нашем Фейсбуке по-прежнему эксплуатируется повестка четырехлетней давности.

Там все так же пишут о "порохоботах" и "зеленой плесени", обсуждают вечный антагонизм между пятым и шестым президентами. Однако все это – не более чем иллюзия.

Пленник собственного антирейтинга, Петр Алексеевич не мог конкурировать с Владимиром Александровичем даже до 24 февраля 2022 года. А теперь, когда довоенная украинская политика стала достоянием истории, – и подавно.

Бывший президент способен играть роль анти-Зеленского исключительно в виртуальном пространстве, но не в реальном мире. В глубине души это понимают даже самые стойкие и преданные сторонники Петра Порошенко.

Людям, испытывающим идиосинкразию к действующему президенту, необходим новый кандидат в анти-Зеленские. И с прошлого года их взоры обращены в сторону наиболее привлекательной кандидатуры – Валерия Залужного.

Правда, легендарному генералу прочат роль, на которую он сам не претендовал и не претендует.

Залужный никогда не проявлял интереса к политике. Он не подавал ни единого сигнала о том, что после войны готов стать украинским Дуайтом Эйзенхауэром. И уж тем более он не демонстрирует никакой публичной фронды сейчас, в разгар противостояния с Россией – когда победа Украины требует консолидированных усилий военного и политического руководства.

Однако непримиримых противников Банковой это не останавливает. Неважно, хочет ли Залужный играть роль, в которой его видят хейтеры Зеленского. Важно, что на сегодняшний день никто другой с этой ролью не справится.

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Сверхпопулярный главнокомандующий – единственный, кто потенциально может конкурировать со сверхпопулярным президентом. И заинтересованная прослойка общества ищет признаки того, что такая конкуренция действительно имеет место.

Слухи о конфликте между Зеленским и Залужным циркулируют с весны 2022-го. Совсем недавно они получили новый импульс: благодаря информации "Bild" о разногласиях, якобы возникших по поводу обороны Бахмута.

Согласно прошлогодним опросам КМИС, большинство украинцев не верят в серьезный конфликт Банковой и командования ВСУ. Но, пожалуй, всем понятно, какое именно меньшинство придерживается этой версии.

Хейтеры Зеленского не просто доверяют любому сообщению о столкновениях между президентом и главкомом. Подобные сообщения встречаются с плохо скрываемым торжеством. Они воспринимаются как доказательство собственной правоты. Как подтверждение того, что хороший парень Валерий Залужный не может не взбунтоваться против плохого парня Владимира Зеленского.

Впрочем, с еще большим энтузиазмом эту тему подхватывают московские пропагандисты.

Очевидно, что Кремль заинтересован в нарастании противоречий между политическим и военным руководством Украины. Но парадокс в том, что этого же жаждут люди, которые всегда считали себя наиболее патриотичной частью украинского общества.

Совпадение собственных чаяний с вражескими надеждами их не смущает. Хотя залог победы над российской "Z" – это согласие между двумя украинскими "З".

Михаил Дубинянский