Уничтоженные птицы. Над Азовским морем сбили российские А-50 и Ил-22. Что о них известно

Ввечері 14 січня в російських та українських Telegram-каналах з'явилися повідомлення про збиття над Азовським морем російського літака А-50 і пошкодження повітряного командного пункту Іл-22М.

15 січня інформацію про знищення двох дороговартісних повітряних цілей підтвердили головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Російська влада традиційно втрату літаків не визнає, що не заважає навіть найбільш прокремлівським блогерам активно обговорювати інцидент.

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"Українська правда" розповідає, що відомо про збиття літаків, що собою являють А-50 та Іл-22М та наскільки вони важливі для Росії.

Версії збиття російських літаків над Азовським морем

Попередньо відомо, що приблизно о 21:00 за київським часом обидва літаки зникли з радарів над Азовським морем неподалік окупованого Бердянська.

Якщо А-50 зник безповоротно, то Іл-22М після ураження начебто зміг добратися на вимушену посадку в Анапі. При цьому в мережі активно ширився радіообмін екіпажу з цивільним аеродромом. У переговорах капітан просив направити пожежні та "швидкі" на злітну смугу.

За словами речника командування ПС Юрія Ігната, хоча Іл-22М і дістався до аеродрому, в результаті збиття на літаку є поранені та, ймовірно, загиблі. Відновленню борт не підлягає.

Прессекретар президента Російської Федерації Дмітрій Пєсков коментувати втрату літаків відмовився. Мовчать і в Міноборони Росії.

У так званих російських z-каналах активно ширилася версія про те, що інцидент стався внаслідок "дружнього вогню" від роботи своїх же ППО.

Натомість у ЗСУ наполягають, що знищення повітряних цілей стало результатом спецоперації українських військових. Деталі не розголошуються, однак на підтвердження того, що українські Повітряні сили "вели" російські літаки, головнокомандувач опублікував дані радарів.

Залужний підтвердив, що повітряні сили ЗСУ збили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління Іл-22М. Відео з Telegram Залужного pic.twitter.com/ewGdOr4v8r — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 15, 2024

Свою версію подій виклав і портал Defense Express. На думку аналітиків сайту, найочевиднішим варіантом може бути застосування так званого "блукаючого Patriot" з ракетами GEM-T, який має дальність ураження висотних аеродинамічних цілей до 160 кілометрів.

У випадку розміщення пускових установок Patriot у ризикованій близькості до лінії фронту вони могли дістатись ворожих літаків, які знаходилися поряд із береговою лінією Азовського моря.

Скриншот з порталу Defense Express із можливим радіусом дії "блукаючого Patriot"

Що відомо про літаки А-50 та Іл-22М

Якщо інформація про збиття підтвердиться остаточно, це стане першим в історії випадком знищення літака далекого радіолокаційного виявлення (ДРЛВ).

Щоб розуміти масштаб втрати, варто згадати, що літаків ДРЛВ А-50 в льотному складі РФ, за даними Military Balance, налічується лише дев'ять екземплярів.

Три з них – ще старої радянської версії та шість модернізованих А-50У.

Такі літаки були створені наприкінці 1970 – всередині 1980-х років на базі важкого військово-транспортного літака Іл-76 на заміну застарілого Ту-126.

Їхнім основним завданням є виявлення і супроводження повітряних та надводних цілей. Вони також оповіщують збройні сили про ситуацію в повітрі й слугують командним пунктом при застосуванні винищувачів та ударної авіації.

Екіпаж таких літаків складає 15–18 осіб, більшість із яких є висококваліфікованими операторами РЛС (отієї "тарілки" зверху, яка й виявляє радіолокаційну обстановку).

Такі цілі складно збивати, оскільки ДЛРВ можуть вишуковувати повітряні та наземні цілі (зокрема, ними наводять зенітки С-300 та С-400) на дальності до 400 кілометрів, тому їх тримають подалі від зон дії ППО противника.

Минулого року активні користувачі моніторингових телеграм-каналів могли спостерігати, що зліт А-50 часто був передвісником того, що в повітря підніметься тактична авіація та носії "Кинджалів" МіГ-31К у Білорусі.

Так відбувалося до лютого 2023 року, коли один із таких літаків на аеродромі в Мачулищах був пошкоджений внаслідок диверсії.

Тоді борт повернули до Росії на ремонт, а його використання в повітряному просторі Білорусі було зведено до мінімуму.

За оцінками Forbes, ціна базової версії такого літака складає близько $330 мільйонів, а його модернізовані версії оцінюють у $500 мільйонів. Враховуючи рівень виконання завдань, ймовірно, була збита саме модернізована машина.

Заявлені технічні характеристики А-50: Довжина: 48,27 м Розмах крила: 50,5 м Висота: 14,8 м Злітна вага: 190 000 кг Крейсерська швидкість: 800 км/год Практична дальність: 7500 км Тривалість польоту: 9,3 год (максимальна без дозаправки) Радіолокаційна станція А-50 здатна виявити повітряні цілі на дальності: бомбардувальники: до 650 км

винищувачі: 300 км

крилаті ракети: 215 км

Другий літак, який став ціллю – мобільний командний пункт Іл-22М, що був створений наприкінці 1980-х років на базі пасажирського авіалайнера Іл-18.

Загалом було збудовано 21 такий літак, більшість із яких після розпаду СРСР дісталася Росії.

За даними Military Balance, станом на 2022 рік у РФ налічувалося 12 бортів Іл-22М. П'ять із них пройшли модернізацію наприкінці 2010-х – початку 2020-х років.

Цей літак виконує функції ретранслятора радіосигналу, працюючи як висотна антена, що дозволяє керувати військами на фронті під час бойових дій.

Про Іл-22М в інформпросторі дізналися після збиття одного з них у квітні 2022 року українським "Буком". Однак тоді пілот зумів довести машину до аеродрому в Ростові-на-Дону.

Російські пабліки, наближені до ВКС РФ, розповсюджують фото Іл-22М, який начебто сів на аеродромі в Анапі.

Значно менше пощастило екіпажу Іл-22М у червні 2023 року, коли "вагнерівці" збили борт у Воронезькій області під час пригожинського заколоту. Тоді загинули усі 10 членів екіпажу.

Оцінок вартості машини саме в цій модифікації у відкритих даних немає, однак відомо, що наприкінці 2010-х Міноборони РФ витратило лише на модернізацію та ремонт п'яти таких бортів 1,6 мільярда рублів (майже $20 мільйонів).

Євген Будерацький, УП