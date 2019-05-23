Люстрація Богдана: Мін’юст взявся перевіряти, чи порушив Зеленський закон

Міністерство юстиції просить Адміністрацію президента надати копії трудових книжок та інформацію про початок люстраційної перевірки щодо призначених керівників відомства.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міністра юстиції Сергій Петухов.

Мін’юст хоче отримати інформацію про главу АП Андрія Богдана, його першого заступника Сергія Трофімова, заступників Юрія Костюка, Кирила Тимошенка, Руслана Рябошапку, Вадима Пристайка.

"Сьогодні направляю листа в Адміністрацію Президента України з роз’ясненням законодавства про очищення влади і його застосування щодо посади Глави Адміністрації Президента", – зазначив Петухов.

Він зазначив, що за проведення люстраційної перевірки чиновника відповідає той, хто його призначає.

Якщо вимоги Закону "Про очищення влади" не виконуються, остаточне рішення ухвалює суд.

"Для перевірки правильності виконання Закону запитуємо інформацію щодо новопризначених очільників Адміністрації Президента", – пояснив Петухов.

Він стверджує, що "це абсолютно звичайна усталена практика Мін’юсту, в якій немає ані краплі політики".

Заступник міністра оприлюднив копію листа, направленного в АП.

У ньому йдеться, що Мін’юст відреагував, зокрема, на звернення ЗМІ та громадських організацій, які повідомили, що глава АП Андрій Богдан може підпадати під люстрацію.

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