Как тебя не "пилить", Киев мой. "Украинская правда" рассказывает, как Комарницкий сбежал за границу

Ви, напевне, помітили, що впливові українці, які мають реальні шанси понести покарання за корупцію, дедалі частіше натомість сідають на потяг або авто і опиняються за кордоном. На безпечній відстані від невідворотності покарання вони швидко розпочинають процес отримання політичного притулку. Часто не маючи для цього жодних законних підстав.

Найбільший корупційний скандал останніх тижнів, який від НАБУ і САП отримав назву "Чисте місто", продовжує лихоманити столицю.

На початку лютого правоохоронці в межах операції щодо корупції в Київській міськраді провели низку обшуків у осіб, які пов'язані з організатором злочинної схеми розкрадання столичної землі.

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Виявилося, що в офісі колишнього депутата Київської міської ради Дениса Комарницького (якого у столичних бізнесових і політичних колах кличуть "смотрящим" за Києвом, хоча сам себе він називає скромно юристом) багато місяців стояла "прослушка" НАБУ.

Записи, частину з яких спочатку було опубліковано НАБУ, а згодом ще одну частину зацитували журналісти Bihus.Info, можуть свідчити, що офіційні органи управління столицею перетворились на прибутковий приватний бізнес.

Авжеж, фінальну крапку в усьому цьому калейдоскопі викриттів та звинувачень мають поставити правоохоронні органи та суди. Але це було б набагато простіше зробити, якби головний фігурант цієї гучної справи не загубився в момент вручення підозр іншим причетним.

За інформацією джерел "Української правди" в правоохоронних органах, протягом місяця НАБУ докладало неабияких зусиль, щоб встановити, чи переховується Комарницький від слідства в Україні, чи за давньою українською традицією "розчинився" крізь український кордон. Звісно, не без допомоги третіх осіб.

Натомість тиждень тому "Українська правда" змогла знайти Комарницького і тим самим підтвердити втечу чергового фігуранта корупційних скандалів. Це вже 15-ий розшукуваний українськими правоохоронцями підозрюваний, якого нам вдалося знайти за кордоном. І ця кропітка і важлива робота триває.

Тому, якщо ви хочете стати частиною боротьби за встановлення справедливості, підтримайте нашу роботу.

Михайло Ткач