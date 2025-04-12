Время вождей

Восемьдесят лет назад, 12 апреля 1945-го, скончался 32-й президент США Франклин Делано Рузвельт.

Вскоре известие о его смерти достигло нацистской Германии и вызвало бурю ликования и надежд. Министр пропаганды Геббельс немедленно позвонил Адольфу Гитлеру, чтобы поделиться радостной новостью: "Мой фюрер, я поздравляю вас! Звезды указывали на то, что вторая половина апреля будет для нас поворотным пунктом". А воодушевленный Гитлер издал приказ по армии, в котором говорилось: "Теперь, когда с лица земли исчез один из величайших преступников всех времен, наступил решающий поворот во всей войне".

Как мы знаем, в действительности никакого перелома в ходе войны не произошло. Кончина одного человека – даже очень влиятельного и неординарного во всех отношениях – не изменила общую расстановку сил. Вермахт все равно потерпел поражение. Германия все равно капитулировала. Союзники по антигитлеровской коалиции все равно одержали победу.

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Казалось бы, этот исторический эпизод свидетельствует о том, что роль отдельно взятой личности в истории не следует преувеличивать – и не стоит ставить знак равенства между целым государством и его лидером. Однако 80 лет спустя мировые новости склоняют нас к противоположному выводу.

Весной 2025-го внимание всего человечества приковано к 47-му президенту США Дональду Джону Трампу. И на сей раз смена хозяина в Овальном кабинете спровоцировала настоящее планетарное цунами.

Наблюдение за Трампом и его скандальными инициативами – это не просто история об авантюризме и некомпетентности, о торговых войнах и обрушении рынков, о территориальных претензиях и рисках Третьей мировой. Прежде всего это история о том, как один человек способен перевернуть с ног на голову не только целое государство, но и целую планету. Принять решения, которые изменят жизнь даже не миллионов – а миллиардов людей.

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Всей своей деятельностью Дональд Трамп старается подчеркнуть значение и влияние отдельно взятой личности. Хозяин Белого дома пытается доказать, что в 2020-х годах в мире наступило время вождей. Что истинные творцы мировой истории – не народы, нации, классы, партии, парламенты, генеральные штабы или глобальные корпорации, а именно вожди.

Симптоматично, что уже не первый год то же самое доказывает престарелый хозяин Кремля, которого Трамп считает своим другом. Пропагандистская формула "Есть Путин – есть Россия. Нет Путина – нет России" родилась задолго до полномасштабного вторжения в Украину. А после 24.02.2022 она приобрела новое звучание и новый смысл.

Сколько бы в Киеве ни рассуждали о вековых традициях российского империализма и о коллективной ответственности россиян за вооруженную агрессию, Путин все равно воспринимается как ключевая фигура большой войны.

И это восприятие остается настолько стойким, что в недавнем интервью Eurovision News президент Украины Владимир Зеленский публично связал установление прочного мира с кончиной российского диктатора: "Он умрет скоро, это факт, и все закончится".

В свою очередь и Москва, и Вашингтон позиционируют Зеленского как ключевую фигуру украинского сопротивления. В Кремле изо всех сил пытаются делегитимизировать нынешнего президента Украины, объявляют его главным препятствием на пути к "миру" и требуют его устранения.

В результате именно Владимир Александрович начинает выглядеть главной преградой, защищающей Украину от капитуляции на кремлевских условиях. А публичные нападки Трампа и трампистов на украинского лидера усиливают эффект: после февральского столкновения в Белом доме уровень поддержки действующего президента в Украине резко вырос.

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Чем активнее какая-нибудь Виктория Спартц агитирует против Зеленского, тем больше резонов консолидироваться вокруг главы государства появляется у наших сограждан.

И тут следует отметить, что Украина вступает в эпоху вождей неплохо подготовленной. Отечественная политика всегда оставалась вождистской. Целое десятилетие нашей истории прошло под знаком президента Кучмы и даже породило термин "кучмизм".

Последующее превращение президентско-парламентской республики в парламентско-президентскую не слишком изменило правила игры. Все разговоры о том, что Украине необходимы сильные институции и настоящие идеологические партии, по большей части оборачивались пшиком. На практике любой успешный украинский политпроект был привязан к личности конкретного вождя из плоти и крови.

"Батькивщину" невозможно представить без Юлии Владимировны. "Европейскую солидарность" – без Петра Алексеевича. О "Слуге народа" без Владимира Александровича неловко даже заикаться. При этом население не раз демонстрировало готовность сплотиться вокруг яркого лидера-мессии ради лучшего будущего.

73% голосов, полученные Зеленским во втором туре президентских выборов в 2019-м, до сих пор остаются на слуху. Хотя не стоит забывать, что в 2014-м – после российской аннексии Крыма и начала войны на Донбассе – тогдашний мессия Петр Порошенко набрал 55% голосов еще в первом туре.

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Традиционной проблемой отечественных лидеров было не завоевать массовую народную поддержку, а сохранить ее. Но в этом отношении Владимир Зеленский оказался намного успешнее своих предшественников. На четвертом году полномасштабной войны – и на шестом, незапланированном году президентства – действующий глава государства сохраняет достаточно высокий рейтинг доверия. Причем президенту помогает сам дух времени.

Нынешняя мировая реальность не может не подталкивать миллионы украинцев к мысли, что клин вышибают клином. Что чужому кулаку противопоставляют не растопыренную пятерню, а свой собственный кулак.

Чтобы уцелеть в мире, населенном воинственными вождями, стране необходимо консолидироваться вокруг собственного волевого лидера.

Чтобы не потеряться в мире, где задают тон вожди-популисты, страна должна ассоциироваться с яркой, харизматичной и узнаваемой личностью.

Чтобы выжить в мире, где чужие вожди устанавливают свои правила, стране нужен руководитель, готовый играть по новым правилам: не скованный старомодными традициями, свободный от стереотипов и способный принимать дерзкие и нестандартные решения…

Вероятно, примерно такой будет аргументация правящей команды, если в обозримой перспективе в Украине все-таки состоятся выборы, и Владимир Зеленский пойдет на второй срок.

Президентские пиарщики смогут напомнить избирателю, что Владимир Александрович – один из самых ярких лидеров современности. И это будет чистой правдой.

Провластные пропагандисты смогут сделать упор на том, что Зеленский уже доказал свою состоятельность в новом безумном мире, а его гипотетическому преемнику придется осваивать эту науку с чистого листа.

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Агитаторы Банковой смогут подчеркнуть, что с отечественным брендом Zelenskyy знакома вся планета, а любого другого главу государства нужно будет раскручивать почти с нуля, теряя драгоценное время и создавая лишние риски для нашей страны.

И чтобы как-то парировать эти доводы, украинской оппозиции придется изрядно постараться.

Михаил Дубинянский