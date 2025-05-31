Контрнаступление имени Трампа: послесловие

Имитация переговорного процесса между Москвой и Киевом и одновременная эскалация российской агрессии: по состоянию на май 2025-го таковы реальные результаты разрекламированного миротворчества от Дональда Трампа.

Конечно, деятельность нынешнего американского лидера не могла разочаровать тех, кто изначально не верил в его способность обуздать РФ и добиться прекращения войны. Однако еще недавно в нашем обществе были распространены другие настроения. В декабре 2024 года 54% опрошенных украинцев считали победу Трампа на президентских выборах благом для нашей страны. А 45% респондентов полагали, что его избрание действительно приближает мир.

К сожалению, значительная часть из нас угодила в ту же ментальную ловушку, что и два года назад: когда миллионы украинцев были убеждены, что большая война закончится уже в 2023-м, и связывали ее завершение с распиаренным контрнаступлением ВСУ. Еще в декабре прошлого года на УП вышел текст "Контрнаступление имени Трампа", посвященный этому феномену. А теперь остается лишь подтвердить справедливость тогдашних тезисов – и развить их.

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И веру в победоносное украинское контрнаступление, и веру в успех миротворца-Трампа поддерживали одни и те же психологические факторы.

Во-первых, наша готовность принимать желаемое за действительное.

В 2023 году всем хотелось верить, что одна успешная отечественная операция позволит полностью сокрушить врага и завершить войну. А в 2025 году многим хотелось верить, что амбициозный и напористый Трамп быстро избавит нашу страну от вражеских ракетных ударов, ежедневных смертей на фронте и необходимости продолжать недобровольную мобилизацию. В обоих случаях срабатывал эффект wishful thinking.

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Во-вторых, магическая сила чужого апломба.

Чем увереннее украинские официальные лица и многочисленные эксперты обещали деоккупацию Донбасса и Крыма уже в 2023-м, тем реалистичнее выглядела эта перспектива. Если о скором разгроме России и распитии кофе в Ялте рассуждают с такой безапелляционностью, то, вероятно, для этого имеются по-настоящему веские основания? Не могут же авторитетные люди в Киеве просто бросать слова на ветер?

А чем увереннее избранный президент США и его соратники говорили о скором завершении российско-украинской войны, тем более реалистичным казался этот сценарий. Если мир "за 24 часа" или "за 100 дней" обещают с таким апломбом, то, вероятно, у Белого дома есть не только четкий план действий, но и механизмы для его реализации? Не могут же большие люди в Вашингтоне просто бросать слова на ветер?..

Нет, как выяснилось, могут.

2023 год доказал нашим согражданам, что шапкозакидательская пропаганда бывает полностью оторвана от объективной действительности. А 2025 год продемонстрировал, что таким же оторванным от реальности был самопиар нового американского лидера.

Амбициозный и напористый король из Белого дома оказался голым. Настолько голым, что он пожертвовал даже своим собственным требованием о немедленном прекращении огня в Украине – разменяв эту инициативу на один бесполезный телефонный разговор с Путиным.

Нельзя сказать, что бурная миротворческая деятельность Трампа и Ко не принесла никаких результатов и совсем ничего не изменила. Изменения, конечно, есть. Но в основном негативные.

С одной стороны, Трамп успел подарить многим украинским обывателям ложную надежду на скорое завершение войны или хотя бы ее горячей фазы. А ложная надежда – это всегда плохо. Она демотивирует и обезоруживает. Она побуждает расслабиться, когда необходимо собрать в кулак все свои силы и всю волю. Она порождает болезненное разочарование и фрустрацию.

Все это мы уже проходили после неудачи разрекламированного украинского контрнаступления. К счастью, в начале 2025-го надежда на скорый мир все-таки не стала такой же массовой, как в начале 2023-го. И неуспех миротворца-Трампа бьет по отечественному моральному духу не настолько сильно, как неуспех нашей собственной армии в позапрошлом году.

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С другой стороны, неуклюжее миротворчество Трампа подарило Кремлю надежду на новые военные достижения. Надежду на то, что Россия сможет продолжить агрессию против Украины при самоустранении Соединенных Штатов – и добиться намного большего, чем до 2025 года.

Демонстрируя собственную усталость от чужой войны, американцы получили эффект, противоположный ожидаемому. В Белом доме собирались соблазнить Путина синицей в руках – заморозкой вооруженного противостояния на выгодных для Москвы условиях. Но в результате российский диктатор лишь утверждается в мысли, что продолжение военных действий позволит ему получить желанного журавля в небе.

Какие-то позитивные моменты в этой ситуации разглядеть сложно. И тем не менее они есть. В бочке дегтя от Дональда Трампа присутствуют несколько ложек меда.

Первое. События последних месяцев имели благотворный отрезвляющий эффект. Если кто-то из наших сограждан все еще пребывал во власти иллюзий, их стало значительно меньше. Если кому-то было трудно смотреть на вещи трезво, деятельность Трампа существенно облегчила эту задачу.

Стало очевидно, что в мире нет добрых волшебников, которые решат все украинские проблемы, устранят Путина, разбомбят Москву, вернут нам Крым и Донбасс. Более того, даже условный "корейский сценарий" с заморозкой боевых действий не будет преподнесен Киеву на блюдечке с голубой каемочкой – за такой финал полномасштабной войны тоже придется бороться.

Второе. В истории с бесплодными мирными переговорами официальному Киеву удалось найти правильное позиционирование. Готовность к прекращению огня без предварительных условий, о которой Украина объявила еще в марте, действительно выглядит выигрышно.

Что может быть логичнее, чем просто перестать стрелять? Что нагляднее демонстрирует, что именно Киев заинтересован в завершении кровопролития? Причем эта демонстрация адресована не только Вашингтону или Глобальному Югу, но и той части украинского общества, которая изрядно устала от войны и была готова обвинить собственное руководство в ее искусственном затягивании.

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И, наконец, третье. На фоне неудачного американского миротворчества Украина, похоже, смогла нащупать стратегию дальнейшего ведения войны. Ту самую реалистичную стратегию, которой нам так не хватало в последнее время.

В 2022–2023 годах отечественные планы были связаны с вытеснением противника со всех оккупированных украинских территорий. Неудачное контрнаступление продемонстрировало, что достаточных ресурсов для выполнения этой задачи, к сожалению, нет.

Но вместо того, чтобы адаптироваться к новой военной реальности, Украина продолжала по инерции эксплуатировать прежние установки и пропагандистские лозунги. И лишь в 2025-м в Киеве наметился новый подход к противостоянию с Москвой.

Последние несколько месяцев показали, что Россия не остановится, пока военная ситуация не станет патовой. И наша задача – добиться такого пата.

Если сейчас у ВСУ недостаточно сил для освобождения Донецка, Луганска или Мариуполя, то и враг должен убедиться, что он не сможет захватить Херсон, Запорожье или Сумы.

Если Украина не в состоянии сокрушить российский режим, то и противник должен осознать, что он не сумеет развалить наше государство изнутри.

Только так можно доказать Кремлю, что продолжение военной агрессии бесперспективно и бессмысленно.

Сегодня это единственный шанс завершить войну – или ее горячую фазу – на приемлемых для Киева условиях. И реализация этого шанса зависит прежде всего от усилий самих украинцев. Даже если впоследствии тот же Дональд Трамп припишет все миротворческие лавры себе любимому.

Михаил Дубинянский