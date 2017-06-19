Три совета президенту Порошенко

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Понедельник, 19 июня 2017, 16:20
Сергей ТарутаСергей Тарута
народный депутат Украины

Нынешнюю неделю в украинской политике можно назвать "неделей войны и мира".

С одной стороны – в Верховной Раде ожидается появление закона о "переформатировании АТО". Закона, подготовленного в обстановке строжайшей секретности, и анонсированного обществу посредством телеспектакля, в котором "подающим реплики" выступил Александр Турчинов, а "принимающим подачу" – президент Порошенко.

Здесь будет решаться судьба войны: будем ли мы называть войну – войной, и какие именно дополнительные полномочия спустя три года после вступления в должность затребует себе президент для достижения того, что он обещал сделать за первые две недели своего правления.

В это же время за океаном предполагается встреча Порошенко с Трампом. Здесь будут решаться вопросы мира, поскольку помогать нам вести войну Соединенные Штаты пока не готовы.

Искренне жаль, что оба события готовятся втайне от общества.

Новый закон, скорее всего, в традициях нынешней власти появится в Раде в последний момент и будет утверждаться путем "договорняков" между фракциями. Хотя и по совести, и в соответствии с неписаными правилами политического процесса, подобный закон должен был быть вынесен на широкое общественное обсуждение – ведь касается он буквально каждого жителя Украины.

А перед таким важным для нашей страны событием, как первый визит к президенту США, президент Украины мог бы прийти в Верховную Раду и обсудить с народными избранниками повестку дня предстоящего визита. Одна голова хорошо – но эта голова не должна забывать, что в парламенте собрались представители всех регионов нашей страны, и стоило бы услышать мнение этих регионов, прежде чем договариваться о чем-то с американским президентом.

Раз нет шансов на публичную дискуссию, позволю себе заочно высказать несколько мыслей, которые могут оказаться полезны президенту Порошенко в ходе его визита в США.

Главная задача визита – добиться от Соединенных Штатов их более активного участия в международных переговорах о достижении мира на Донбассе.

Сегодняшний формат "Европа–Украина–Россия" пока не принес результатов. Главные цели – прекращение войны и реинтеграция Донбасса в состав Украины – не достигнуты. И одна из причин – как раз то, что в решении этого, по сути, геополитического конфликта не принимает активного участия крупнейшая геополитическая сила – Соединенные Штаты Америки.

Самое время предложить новый формат переговоров с участием США, и в качестве символического жеста перенести их на новую площадку, где разговор начнется "с чистого листа".

Мое предложение – вести переговоры в Вене, как одной из столиц мировой дипломатии, ставшей свидетелем подписания не одного мирного договора.

Второе: на эту новую площадку Украине следует отправить и принципиально иную делегацию, сформированную по понятным, прозрачным правилам.

В делегацию обязаны быть включены и представители Донбасса – те, кто хорошо знает регион и для кого война на Донбассе это личная боль. Я уже не раз говорил, что готов возглавить такую переговорную группу от Украины, и в очередной раз подтверждаю свое предложение.

И, наконец, третье. Вместо того чтобы заниматься бесконечным процессом "переформатирования АТО", который может поменять только слова и формы, но не суть происходящих на Донбассе процессов – самое время задуматься о принятии новой Конституции, которая сбалансирует права центра и регионов в части распределения власти и степени ее децентрализации.

Как мы помним, принятие новой Конституции прописано в Минских соглашениях, и именно этот пункт является основным. И именно сейчас у нас есть шанс "сыграть на опережение" – снять эту проблему с повестки дня, закрепив децентрализацию в конституционном порядке.

При этом особый статус Донбасс может и должен иметь только в экономическом смысле, и только на переходный период для восстановления.

Политически – все регионы Украины должны иметь равные права и возможности.

Именно такие изменения в Конституции способны снять суть конфликта на Донбассе, стать настоящим первым большим шагом к возвращению жизни на Донбасс и мира в Украину.

Сергей Тарута, специально для УП

Темы: Донбасс АТО Конституция США
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