Политический феномен "ильякива"

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Вторник, 25 июля 2017, 10:07
Оксана Гранит
социально-политический блогер, к.э.н., преподаватель вуза, HR-тренер, PR-менеджер

"И тебя вылечат... и тебя тоже вылечат... И меня вылечат..." Цитата из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

Страна непуганых идиотов, парадоксов и жесткого экшена.

Это я о нас с вами и о том, чем с недавних по меркам истории пор живет политика Украины.

Отсутствие здравомыслия на фоне социоапатии и вялая реакция на происходящее на олимпе под названием Верховная Рада, желание изменить свою жизнь к лучшему чужими руками – все это приводит к тому, что пустующая ниша политической элиты заполняется безбашенными артистами, ведомыми "серыми кардиналами"-кукловодами.

Кукловоды захватывают рынок общественных мыслей и получают возможность управлять "платежеотдачей" серой массы.

То есть, нас с вами.

Мы сами виновны в том, что управление страной передано в руки беспредельщиков от бизнеса и коммерческим кланам.

Мы молчали и наблюдали. А потом и интерес исчез – ведь у каждого из нас своя личная жизнь, абсолютно не связанная, по нашему мнению, с политикой. Но у рынка свои правила, он не может позволить угаснуть интересу. И мы сами усугубили процесс – проглотив поданных на блюдце с голубой каемкой ляшко, савченко, ряженых в камуфляж, наркозависимых и умственно недалеких политиков.

Печально, но мы абсолютно не реагируем на умные, системномыслящие, интеллигентные, честные, профессиональные личности. Да и где они сейчас?..

Милый человек со старой гвардии Вячеслава Черновола сидит в Мюнхене и горько сожалеет о будущем Украины.

Отправленный на пенсию 50-летний госслужащий, мужчина во цвете лет и сил, ранее приближенный к власти, прячется в армии и тоже мечтает свалить за рубеж.

Профессионалы, готовые работать на благо украинского государства, прошедшие эпопею конкурса на занятие вакансии госслужащих категории "А", увидев особенности расставления нужных, а главное, поддающихся управлению кандидатов – разочарованно занялись собственным бизнесом... Правильно – за рубежом.

Активная и продвинутая молодежь вообще даже не пробует учиться в Украине, считая отечественную систему образования высшей мерой тупизма. И они правы!

Чему, к примеру, может научить кандидат экономических наук, если он не построил пусть маленького, но собственного бизнеса, не испробовал способы борьбы с конкурентами, с недобросовестными конкурентами, с рейдерством, взяточничеством, несовершенным лоббированным законодательством?

Владелец регионального бизнеса, начавший свою деятельность в бурные 90-е, расскажет гораздо больше о правде жизни и о том, как достичь успеха в нашей стране. А главное, на собственном примере покажет его цену – сначала поломанные челюсти и пулевые ранения, потом инфаркты и инсульты.

Здравомыслящие, способные двигать политику люди не желают разбивать лбом бетонные стены. Они попросту покидают ринг и уходят в тень.

Мы привыкли к вещам, к которым нормальные люди привыкнуть не могут априори.

К войне, к примеру. И к тому, что там убивают.

Нас не гложет мысль о том, что аллеи Героев Украины, погибших на Донбассе, уходят за горизонт – мы ждем новых выборов как еще одного остросюжетного фильма. Вот-вот, еще немного. А чтобы не скучали, нате вам для разогрева Илью Киву.

Мне его по-человечески жаль. Это как так нужно было налажать в жизни, чтобы тебя бросили не просто на передовую, а заведомо на съедение – Damnatio ad bestias! Долги нужно отдавать.

Первое впечатление – "для лохов, готовых голосовать на выборах за тестостерон": яркий, сильный, амбициозный, готовый горы свернуть… И если хоть немного разбираешься в политических PR-технологиях, то очевидны финансовые вложения, договорняки и игра на терпении и безрассудстве электората.

Нам снова дают пищу для наслаждения. Кива, бедный Кива... Он прекрасно понимает, куда вляпался.

А понимаем ли мы, куда нас с вами вляпывают?!..

"Умные не нужны – нужны голые ж*пы в кадре..." Народ, ты готов платить своей жизнью и жизнью своих детей за "голые ж*пы в кадре"?

Социализм как учение прекрасен изначально: в качестве цели и идеала выдвигается осуществление принципов социальной справедливости, свободы и равенства, защита слабых и поддержка сильных. Реализовать принципы социализма в мире борьбы противоположностей очень сложно. А вот говорить о них – легко и приятно. Местами даже веришь в это.

Изуродованный постсоветский социализм – несущая разрушение рассудку, моральным ценностям и Божьим заповедям стихия.

Новая идеология Социалистической партии Украины, задекларированная ее главой – смесь бульдога с носорогом и ромашка сверху: возвращение к идеям и жизни в условиях СССР (даже сам Илья Кива удивляется, как радостно воспряли "мертвые", увидев, хоть и в стиле демотиваторов, но такие родные картинки советского прошлого), жесткий украинский национализм с русским лицом, атошники-патриоты и бывшие милиционеры.

...Меня не покидает когнитивный диссонанс со дня заявления Ильи Кивы об избрании его главой СПУ.

Суть не в нем лично, суть в тенденции. А он – лишь лакмус, определяющий реакцию общественной среды на повышающийся уровень неадекватности в политике.

Нас испытывают, а мы ведемся.

Оксана Гранит, специально для УП

Темы: политтехнологи
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