Почему невозможно таргетировать рекламу в соцсетях по всей Украине (укр.).
Украинская община в Польше в опасности: а что делает Киев?
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Пятница, 29 сентября 2017, 14:30
президент Всемирного конгресса украинцев (1998-2008 гг.)
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