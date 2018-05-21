Сертификация: "ремонт" содержания и "совок" формы

"Бизнесмены на процессе", или как профессиональный управяющий "теряет" квалификацию за три года.
Мало кто знает, что эти панно когда-то давно выполнила - Грудзинская Оксана Аркадьевна. Которая имеет 94 года и живет в Киеве. (укр.)
Время внешних выплат приходит. Равно как и выборы. И идти на выборы с гривной по 50 — это самоубийство. Даже большее, чем отдых на Сейшелах или Мальдивах.
Севгиль Мусаева ...Когда деревья были высокими, а бабушки и дедушки – беззаботными детьми в старом Крыму...
У меня совсем мало воспоминаний из раннего детства, но я очень отчетливо помню тот майский день.
Встреча бизнесмена со следователем — не самый приятный аспект предпринимательской деятельности. Как подготовиться к этому событию?
В секторе добычи газа царит стагнация, но есть надежда на лучшее. Государство приняло ряд законодательных изменений, которые позволят сломать негативный тренд. (укр.)
В годовщину депортации крымских татар мы должны не только вспоминать погибших, но и действовать.