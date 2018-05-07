Правосудие по-новому: как судьи Майдана остаются на должностях бессрочно

У понеділок, 7 травня, Вища кваліфікаційна комісія суддів буде надавати рекомендації про призначення безстроково майже сотні суддів.

Це судді, яких призначили в часи Януковича на 5 років. Строк їхніх повноважень припинився, і щоб далі здійснювати правосуддя, вони мали пройти кваліфікаційне оцінювання.

Оцінювання, на якому перевіряється компетентність та доброчесність судді, є найважливішою складовою судової реформи. Президент обіцяв, що саме завдяки цьому суди буде очищено від негідників у мантіях, а довіра до правосуддя відновиться.

Суддів, які в часи Майдану засуджували невинних, які не можуть пояснити свої статки, вказують неправду в деклараціях, порушують фундаментальні права людини, за наслідками оцінювання мало бути звільнено.

Так нам обіцяли. А що ж відбувається насправді ?

Ця сотня є яскравим свідченням того, що нас вчергове дурять.

Спершу ці судді проходили перевірку компетентності. Якщо під час конкурсу до Верховного Суду на цій перевірці, за словами Сергія Козьякова, відсіяно понад 40% кандидатів, то тепер її не пройшло менше 3% суддів.

Тобто, за версією ВККС, з компетентністю суддів у нас проблем немає. Чи, може, це з завданнями щось не те або з їхньою перевіркою ?

Надалі ці судді проходили співбесіду. Саме на цьому етапі перевіряється їхня доброчесність.

Тут важливу роль мала би відіграти Громадська рада доброчесності. Але Вища кваліфікаційна комісія своїми рішеннями фактично заблокувала діяльність Ради та встановила правила, які дозволяють, наприклад, суддям Майдану залишатися на посадах.

23 березня Комісія розпочала співбесіди, які до липня 2018 року мають пройти майже 2800 суддів. У перший день окремі співбесіди тривали 3-6 хвилин, і жодного суддю не було звільнено.

Тобто весь процес оцінювання став схожим на конвеєр, єдиним завданням якого є імітація перевірки та залишення на посадах побільше чинних суддів. Громадськості відводилася роль статистів задля гарної картинки.

Усе це змусило Громадську раду доброчесності заявити про припинення своєї участі в такому оцінюванні й озвучити, за яких умов Рада повернеться в процес. На цей крок ми пішли виключно з однією метою – добитися проведення не фейкової, а справжньої перевірки й реального очищення судів від недоброчесних суддів.

Проте ВККС повністю проігнорувала вимоги ГРД та повним ходом проводить "оцінювання" суддів.

Усі судді, яких 7 травня будуть рекомендувати призначити безстроково, успішно пройшли у ВККС перевірку на доброчесність.

Це відбулося без участі громадськості на співбесідах "конвеєрного типу". Тобто справжньої перевірки суддів на таких "співбесідах" не було, як не було і бажання цього робити. Навіть ті факти, які лежали на поверхні та свідчили про очевидну недоброчесність суддів, проігноровано Комісією.

І ось конкретні приклади.

Суддя Оболонського суду Києва Інна Белоконна. Це колишня дружина та мати двох дітей відомого Андрія Портнова. Звісно, що сам факт родинних зав’язків з одіозним чиновником не є підставою для звільнення.

Є, правда, цікавий нюанс – пані Інна стала суддею через 9 місяців після того, як Портнова призначили відповідальним за суди в Адміністрації Януковича.

Простий збіг? Можливо, але це не єдине питання до цієї судді.

Нещодавнє журналістське розслідування показало цікаві факти щодо майнового стану судді та її родини. Виявилося, що в родини Белоконних є три квартири в елітних новобудовах Києва загальною площею понад 410 квадратних метрів та будинок під Києвом площею майже 400 "квадратів". Це явно не відповідає їхньому рівню доходів.

Користується суддя і коштовною автівкою Audi Q5. Власником автомобіля є її подруга, яка живе в гуртожитку.

Громадська рада зробила висновок про невідповідність Інни Белоконної критеріям доброчесності. Але ВККС не побачила в цих фактах жодних проблем. Отже, тепер екс-дружина Портнова буде здійснювати правосуддя "по-новому".

Здійснилися сумні прогнози ГРД і про те, що судді Майдану успішно проходитимуть перевірку. Ви одразу ж заперечите – а як же суддя Богдан Санін? Він дійсно по балах не пройшов оцінювання і буде звільнений. Однак він лише один з багатьох.

Санін став своєрідною жертвою, димовою завісою, за якою оцінювання успішно пройде цілий ряд інших, не менш одіозних суддів Майдану.

Для прикладу, 7 травня будуть рекомендувати двох суддів Майдану. Суддя Дніпровського суду Києва Наталія Марфіна під час Майдану розглядала скаргу учасника поїздки до Межигір'я на підроблений протокол ДАІшника.

Посеред судового засідання її викликали до голови суду. Після повернення від голови вона різко поміняла поведінку та відмовилася визнавати дії ДАІшника незаконними.

На переконання Ради доброчесності, суддя, яка відкрито піддається впливу голови суду, не має права бути суддею. Але ВККС думає інакше.

До речі, за даними ГРД, у 2011 році чоловіка судді, який тоді працював в СБУ, затримали на хабарі. Через 13 днів після цього факту Марфіна розлучилася з чоловіком. Очевидно, справу вдалося поховати, і через деякий час шлюб було відновлено.

На переконання Ради, це розлучення мало всі ознаки фіктивного з метою убезпечити майно родини від можливої конфіскації. Але і цей факт не зацікавив кваліфікаційну комісію.

Високі бали отримав і інший суддя Майдану з Шевченківського суду Києва Анзор Саадулаєв. Він засудив невинну за поїздку до Межигір'я в грудні 2013 року.

Вища кваліфікаційна комісія залишилася глухою до голосу родин Небесної Сотні, які в четверту річницю розстрілів на Майдані приходили до ВККС вимагати, щоб судді Майдану були бодай звільнені.

Успішно пройшли оцінювання і судді, які порушували правила заповнення декларацій.

Зокрема, суддя Окружного адміністративного суду Артоуз Олеся Олександрівна неналежно декларувала свої статки і чомусь вперто "забувала" вказувати в декларації родинних зав’язків свого брата, який працював у податковій інспекції. Можливо, тому що його було засуджено за корупційний злочин?

У будь-якому випадку, це є порушенням законодавства, яке стало підставою для негативного висновку ГРД. Проте і тут ВККС не побачила жодних проблем.

Рік тому значний резонанс викликала ситуація з затриманням поліцейськими судді Солом’янського суду Вікторії Кицюк.

У підсумку колеги Кицюк визнали саме дії поліцейських неправомірними, але попередження, винесене їй поліцейськими, не було скасовано. А дії та висловлювання судді є явним порушенням суддівської етики та мали ознаки використання суддею свого службового становища.

До речі, за класикою жанру все коштовне майно, у тому числі позашляховик RAV-4, біля якого і затримували суддю, належить не судді, а її матері та інших особам. Так от, Вікторія Кицюк також отримала від ВККС зелене світло і буде до пенсії вершити правосуддя.

І це лише ті факти, про які відомо. А скільки всього недоброчесних проскочило, скориставшись відсутністю громадськості та імітацією "оцінювання", взагалі важко порахувати.

До речі, пан Козьяков постійно нагадує, що за його попередників суддями ставали не просто так. Але чомусь абсолютна більшість осіб, які отримали статус судді за сумнівних процедур, успішно проходять оцінювання у ВККС, яку очолює саме Козьяков. То чи справді щось змінилося у ВККС?

Зверну увагу ще на один показовий факт. Принциповою умовою повернення Громадської ради в процес оцінювання є перевірка самих членів ВККС, щодо яких є сумніви в їхній доброчесності.

Зокрема, йдеться про Тетяну Весельську, скарга на яку вже понад місяць лежить у ВККС. Але досі цього не зроблено.

Комісія змогла перевірити майже 700 суддів, а для одного свого члена ніяк не може знайти час. Тобто саме ВККС блокує перевірку свого члена, а також унеможливлює повернення Ради доброчесності до оцінювання суддів.

Отже, найгірші прогнози справджуються. Очевидно, що всі ці судді отримають свою рекомендацію на довічне правосуддя. Реального очищення не відбудеться.

Судді Майдану та інші дискредитовані, але лояльні і слухняні судді далі вершитимуть правосуддя. Сподівання суспільства на справедливий суд вчергове обмануто.

Ось таке правосуддя "по-новому" буде результатом фейкового оцінювання від ВККС.

Роман Маселко, спеціально для УП