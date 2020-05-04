Дело Гандзюк: суд над Павловским не состоялся из-за отсутствия интернета

Судебное заседание в отношении подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк Игоря Павловского в Одессе перенесли из-за отсутствия интернета в СИЗО.

Источник: сообщество "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Facebook

Дословно: "То есть, все знали, что сегодня состоится важное судебное заседание. Должен решаться вопрос привлечения пострадавших. Суд заранее согласовал возможность участия сторон по видеосвязи. А СИЗО СБУ, где находится под стражей Павловский, сегодня сообщил, что у них нет интернета".

Детали: Следующее заседание назначили на 25 мая.

Что было раньше: 27 апреля Служба безопасности Украины сообщила, что завершила досудебное расследование по делу об убийстве Гандзюк и что конечный заказчик – Мангер.

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