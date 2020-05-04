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Дело Гандзюк: суд над Павловским не состоялся из-за отсутствия интернета

Понедельник, 4 мая 2020, 17:51
Дело Гандзюк: суд над Павловским не состоялся из-за отсутствия интернета

Судебное заседание в отношении подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк Игоря Павловского в Одессе перенесли из-за отсутствия интернета в СИЗО.

Источник: сообщество "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Facebook

Дословно: "То есть, все знали, что сегодня состоится важное судебное заседание. Должен решаться вопрос привлечения пострадавших. Суд заранее согласовал возможность участия сторон по видеосвязи. А СИЗО СБУ, где находится под стражей Павловский, сегодня сообщил, что у них нет интернета".

Детали: Следующее заседание назначили на 25 мая.

Что было раньше: 27 апреля Служба безопасности Украины сообщила, что завершила досудебное расследование по делу об убийстве Гандзюк и что конечный заказчик – Мангер.

Знать больше: Дело Гандзюк. Версии убийства, "отставка" Луценко и молчание Авакова

Дело Гандзюк в фамилиях. Кого наказали за смерть активистки

Предыстория:

  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на активистку Екатерину Гандзюккислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больнице после многих операций.
  • 6 июня 2019 года, после того как 5 обвиняемых в исполнении преступления признали свою вину и пошли на сделку со следствием, суд вынес им приговоры.
  • 16 марта одного из подозреваемых в организации преступления Алексея Левина экстрадировали в Украину из Болгарии. Суд в Киеве взяв его под стражу.
  • 25 марта суд продлил до июля сроки досудебного следствия в производстве относительно Левина и подозреваемого заказчика Владислава Мангера.
  • 28 марта друзья убитой активистки Екатерины Гандзюк заявили, что генпрокурор Ирина Венедиктова давит на ее отца.
  • 30 марта судпродлил срок содержанияАлексея Левина под стражей еще на 2 месяца, адвокаты подали апелляцию. 

Украинская правда

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Темы: нападение на ГандзюксудСИЗООдесса
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