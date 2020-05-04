Черкасская ОГА в суде будет требовать отменить ослабление карантина в Черкассах
Черкасская облгосадминистрация подготовила иск с требованием отменить решение Черкасского горисполкома касательно ослабления карантина в областном центре.
Источник: сообщение пресс-службы Черкасской ОГА
Дословно: "Черкасская областная государственная администрация подготовила иск в Черкасский окружной административный суд об отмене решения Черкасского горисполкома по ослаблению карантина на территории г. Черкассы".
Детали: Кроме требования отмены ослабление карантина в городе, ОГА также требует приостановить действие решения горисполкома до рассмотрения дела по существу. Это нужно, утверждают в ОГА, для того, чтобы не допустить распространения коронавируса.
В ОГА утверждают, что решение городских властей противоречит решению Кабмина №211 от 11 марта, которым на территории стране был введен карантин.
По мнению ОГА, решение горисполкома также противоречит постановлению Главного государственного санитарного врача, в которой устанавливаются требования к работе продовольственных рынков.
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Предыстория:
- Власть Черкасс с 1 мая смягчила карантин для части предпринимателей города, хотя в Украине такие меры запланированы на 11 мая.
- В связи с этим полиция начала уголовное производство.
- В свою очередь, Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что ослабление карантина в городе безопасно, а правоохранительных органов он не боится. На что министр внутренних дел Арсен Аваков пригрозил Бондаренко жесткой реакцией.
- Мэр Черкасс разместил на своей странице в соцсети скриншот угроз якобы от Сергея Трофимова. Последний возразил, что угрожал мэру.
- Также мэр обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, он напомнил главе государства о коррупционных скандалах вокруг его и предостерег от давления на город.