Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Черкасская ОГА просит суд отменить ослабление карантина в Черкассах

Понедельник, 4 мая 2020, 00:57
Черкасская ОГА просит суд отменить ослабление карантина в Черкассах

Черкасская облгосадминистрация подготовила иск с требованием отменить решение Черкасского горисполкома касательно ослабления карантина в областном центре.

Источник: сообщение пресс-службы Черкасской ОГА

Дословно: "Черкасская областная государственная администрация подготовила иск в Черкасский окружной административный суд об отмене решения Черкасского горисполкома по ослаблению карантина на территории г. Черкассы".

Детали: Кроме отмены ослабления карантина, ОГА также требует приостановить действие решения горисполкома до рассмотрения дела по существу. Это нужно для того, чтобы не допустить распространения коронавируса.

В ОГА утверждают, что решение городских властей противоречит решению Кабмина №211 от 11 марта, которым на территории стране был введен карантин.

По мнению ОГА, решение горисполкома также противоречит постановлению Главного государственного санитарного врача, в которой устанавливаются требования к работе продовольственных рынков.

Читать больше:
Мэр Черкасс Бондаренко: За время карантина мэры укрепили свои позиции. Центральная власть их боится

Предыстория:

  • Власть Черкасс с 1 мая смягчила карантин для части предпринимателей города, хотя в Украине такие меры запланированы на 11 мая.
  • В связи с этим полиция начала уголовное производство.
  • В свою очередь, Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что ослабление карантина в городе безопасно, а правоохранительных органов он не боится. На что министр внутренних дел Арсен Аваков пригрозил Бондаренко жесткой реакцией.
  • Мэр Черкасс разместил на своей странице в соцсети скриншот угроз якобы от Сергея Трофимова. Последний возразил, что угрожал мэру.
  • Также мэр обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, он напомнил главе государства о коррупционных скандалах вокруг его и предостерег от давления на город.

Украинская правда
Темы: Черкассыкарантинместная властьсуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

Все новости...
Черкассы
Схема уклонения от призыва: мужчин фиктивно зачисляли в студенты в Черкассах
Двое правоохранителей подозреваются в изнасиловании несовершеннолетней девушки в Черкассах
Черкасский "Азот" в январе-феврале увеличил производство на 23% по сравнению с довоенным уровнем
Последние новости
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
13:58
После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
Все новости...
Реклама: