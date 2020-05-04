Черкасская облгосадминистрация подготовила иск с требованием отменить решение Черкасского горисполкома касательно ослабления карантина в областном центре.

Источник: сообщение пресс-службы Черкасской ОГА

Дословно: "Черкасская областная государственная администрация подготовила иск в Черкасский окружной административный суд об отмене решения Черкасского горисполкома по ослаблению карантина на территории г. Черкассы".

Детали: Кроме отмены ослабления карантина, ОГА также требует приостановить действие решения горисполкома до рассмотрения дела по существу. Это нужно для того, чтобы не допустить распространения коронавируса.

В ОГА утверждают, что решение городских властей противоречит решению Кабмина №211 от 11 марта, которым на территории стране был введен карантин.

По мнению ОГА, решение горисполкома также противоречит постановлению Главного государственного санитарного врача, в которой устанавливаются требования к работе продовольственных рынков.

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